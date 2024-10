La începutul anului 2021, Parma Calcio îl transfera pe Dennis Man de la FCSB în schimbul sumei de 11 milioane de euro, iar această mutare rupea definitiv relația dintre Anamaria Prodan și familia Becali.

Anamaria Prodan a dezvăluit discuția secretă cu Giovanni Becali. „I-am recunoscut că nu a meritat”. Avertisment pentru cei care-l vor ataca pe Reghe!

Anamaria Prodan și familia Becali au intrat într-un conflict la începutul anului 2021, când Parma și FCSB ajungeau la un acord pentru transferul definitiv al internaționalului român Dennis Man.

Italienii achitau suma de 11 milioane de euro către gruparea roș-albastră, iar mutarea era intermediată de Ioan Becali, asta deși Anamaria Prodan avea atunci un contract de reprezentare cu internaționalul român.

Cele două părți nu au mai discutat de atunci, iar Anamaria Prodan . Recent, Anamaria Prodan și Giovanni Becali în care s-a discutat viitorul fotbaliștilor români, iar agenta FIFA a dat de înțeles că războiul a luat sfârșit.

Acest lucru l-a confirmat și în exclusivitate pentru FANATIK, unde a transmis că îi va ataca pe toți cei care vor da în Laurențiu Reghecampf, indiferent de circumstanțele în care se va afla acesta.

„A venit Vivi cu el (n.r. cu Giovanni Becali) și chiar stăteam așa și mă uitam, deci doamne ferește! Pentru cine am făcut eu toate aceste războaie, Horia. Mi-a zis: ‘Ana, a meritat toată prostia asta?’ I-am spus că nu, nu a meritat. După a zâmbit. Cred că e vorba acum de respect între noi. Și exact asta am și declarat, că am fost pe un grup împreună și chiar am declarat: ‘Suntem mult prea mari, mult prea cunoscuți la nivel internațional, mult prea bătrâni, ca să mai facem greșeli de genul acesta’.

Dar, fii atent ce îți spun, n-o să permit nimănui să vorbească urât de el (n. r. de Laurențiu Reghecampf), cât va trăi el, am să-mi învăț copilul și copiii de fiecare dată să îl respecte, nu contează că e în șanț sau în spital, să îl respecte, este copilului meu. Probabil că la cum sunt eu inimă proastă, probabil că am să îl ajut mereu, datorită faptului că mi-a dăruit acest copil minunat.

Îmi e milă, foarte milă de tot ceea ce i se întâmplă. Eu știu finalul lui cum am știut de când l-am luat, fiecare pas al carierei lui, căci eu am construit-o. Mi-e frică că va intra în faliment definitiv”, a declarat Anamaria Prodan la FANATIK.

Floyd Mayweather ar putea veni la București pentru gala lui Ronald Gavril. Cum s-a implicat Anamaria Prodan

Legendarul pugilist american , organizat chiar de Promoția Gavril&Prodan.

Ronald Gavril se pregătește asiduu la Las Vegas pentru lupta pe care o va avea pe 29 noiembrie, la Circul Metropolitan, și a dezvăluit faptul că . De toate detaliile acestui important eveniment se ocupă Anamaria Prodan, iubita sa căreia de curând i-a făcut un cadou impresionant.

„Mă bucur mult că pot organiza un nou eveniment în România, boxul are mulți fani și trebuie să-i ajutăm și pe cei tineri să urce la un nivel ridicat. Vreau să fac ceva pentru boxul din România, să ajut cât pot.

Voi avea câteva surprize, vor veni câțiva pugiliști grei din boxul mondial. Vă anunț când voi avea contractele semnate. În privința lui Floyd Mayweather e posibil să ajungă și la București. Lucrez la asta, nu e simplu, vine cu mulți apropiați, sunt vreo 20. Cazare, trasee, masă, eveniment, nu e simplu.

Dar vă asigur că Ana se ocupă de tot. Acum e plecată în România, toate chestiile astea sunt în dreptul ei, eu mă pregătesc zi de zi să ajung campion. Evenimentul va fi unul de anvergură”, a declarat Ronald Gavril pentr .

IMPACARE ISTORICA Giovanni Becali - Anamaria Prodan!