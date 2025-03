Anamaria Prodan a întors toate privirile! Apariție de senzație pe covorul roșu alături de Ronald Gavril. Foto

Campionul de box Ronald Gavril a ținut să fie aproape partenera sa la gala Women in Power Inspired desfășurată la sfârșitul săptămânii trecute la Craiova. Evenimentul a fost organizat chiar de Anamaria Prodan, în colaborare cu Dana Enache.

Anamaria Prodan și Ronald Gavril, eleganță și rafinament la Craiova

Impresara Anamaria Prodan a strălucit la gala pe care a organizat-o. Ea a ales să poarte o superbă rochie neagră cu accesorii prețioase, iar pe deget a avut un inel strălucitor care a atras toate privirile.

Cea de-a doua ediției a galei Women in Power Inspired a a celebrat 30 de femei de succes, care prin determinare, muncă și talent au ajuns în vârful ierarhiei și au devenit modele în domeniile lor de activitate.

”Suntem profund emoționate și mândre să vedem cum acest proiect prinde aripi și crește cu fiecare ediție. Craiova a devenit epicentrul puterii feminine, al excelenței și al inspirației, iar această gală este dovada că femeile pot și trebuie să fie recunoscute pentru impactul pe care îl au asupra societății”, a fost mesajul organizatoarele și Dana Enache.

Anamaria Prodan, mândră de gala organizată la Craiova

La eveniment au participat aproximativ 1.000 de invitați, iar pe lângă discursurile motivaționale au existat și momente artistice susținute de Opera Română Craiova, Filarmonica Oltenia și Zorina Bălan.

”Women in Power nu este doar o gală, ci un fenomen care redefinește statutul femeii în societate și inspiră generații întregi”, a ținut să precizeze Anamaria Prodan, care la SUPER GALA FANATIK de la finalul anului trecut a dezvăluit că .

”Urmează gale din ce în ce mai bune și am și promis amândoi că vom reînvia boxul românesc. Dacă Ronald Gavril nu poate s-o facă, nu poate s-o facă nimeni. Eu sunt pe repede înainte, că mă cunoașteți”, a declarat Anamaria Prodan, pentru FANATIK.