Anamaria Prodan a pierdut procesul de defăimare cu Laurențiu Reghecampf. Impresara e obligată să plătească daune morale

Anamaria Prodan a pierdut procesul de defăimare intentat de fostul ei soț Laurențiu Reghecampf, în iunie 2022, la Judecătoria Buftea. Instanța a obligat-o pe impresară să-i plătească lui Reghecampf 5.000 lei (1.000 de euro) cu titlu de daune morale. Sentința nu este definitivă, poate fi atacată la Apel.

Soluția pe scurt publicată pe : ”Obligă pârâta la încetarea mediatizării/postării pe internet, social media sau în orice alt mijloc de presă a postărilor, articolelor și afirmațiilor defăimătoare la adresa reclamantului.

Obligă pârâta la plata către reclamant a sumei în cuantum de 5.000 lei cu titlu de daune morale. Obligă pârâta la plata către reclamant a cheltuielilor de judecată în cuantum de 120 lei, reprezentând taxă judiciară de timbru.

Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Buftea. Pronunţată astăzi, 25.07.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei”.

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf s-au separat de doi ani

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf s-au separat în urmă cu doi ani. De atunci, , deși ambii au alți parteneri de viață. , iar antrenorul formează un cuplu cu Corina Caciuc.

s-a consumat în această vară. Antrenorul s-a dus la Snagov pentru a-și recupera un skijet, care se afla în garajul unui mecanic din zonă. Anamaria Prodan a transmis totul în format live pe pagina sa de Instagram, iar la scurt timp și-a făcut apariția la fața locului și un echipaj de poliție.

Anamaria Prodan nu-l iartă pe Reghe

Anamaria Prodan l-a ”tăvălit” pe Laurențiu Reghecampf de câte ori a avut ocazia, însă nici antrenorul nu s-a lăsat mai prejos.

„M-a atacat pentru că am lăsat toate procesele în mâna avocaților, pentru că nu mă mai interesează nimic. Adevărul e că un an de zile am fost plecată prin toată lumea, am încercat să-mi salvez mama de cancer și am colindat peste tot. Și într-adevăr, un an am fost plecată.

Eu nu m-am gândit că omul pe care eu l-am construit cărămidă cu cărămidă, poate să premediteze ce-am făcut eu lângă mama mea, în condițiile în care ea era aproape moartă. Ea făcuse acel accident cerebral și nu mai cunoștea pe nimeni. Este urât tot ceea ce face în condițiile în care tot fotbalul românesc știe cine a fost și ce am făcut eu din el. În condițiile în care nu există personaj din fotbalul românesc care să nu mă fi sunat să-mi zică că e penibil ca om.

Nu știu cum poți să ajungi tu în situația asta, să cobori tu de pe Everest, de unde erai, și să ajungi unde ești acum. Eu sunt liniștită, departe de toată mizeria asta în care el e acum. Eu zâmbesc când văd ce se întâmplă cu el.

Nu trebuia niciodată să mă mai uit înapoi, la el, dar am încercat să salvez familia și imperiul ăsta până în ultima secundă. Cred că orice femeie ar fi făcut la fel”, a declarat Anamaria Prodan, în aprilie 2024, la FANATIK SUPERLIGA.

Anamaria Prodan, despre Laurențiu Reghecampf: „Nu va avea cu ce să-și hrănească familia”

Impresara a continuat tirada la adresa lui Laurențiu Reghecampf. „El va ajunge în situația în care nu va avea cu ce să-și hrănească familia. Va ajunge în liga a doua în cel mai scurt timp, veți vedea. Eu îl cunosc cel mai bine, eu l-am montat piesă cu piesă. Eu știu exact cine este și ce poate. Cât a stat alături de mine, a jucat finală de Champions League în Asia.

Oare de ce au plecat oamenii de lângă el? Că au vrut performanță și au realizat în ce direcție se duce el. Trăiește doar din rezilieri. În România ar mai putea antrena la Botoșani, la echipe d-astea, dar doar așa, din amintiri, doar pe salarii de 10.000 euro, fără milioanele pe care el le visează”, a mai declarat Anamaria Prodan la FANATIK SUPERLIGA.

Anamaria Prodan, noi atacuri la adresa lui Reghe