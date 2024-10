Anamaria Prodan a povestit întâlnirea la cafea cu Reghecampf în Hamburg. „M-a mințit și acolo”. Care a fost totuși cel mai frumos gest făcut de Laurențiu în spitalul din Berlin

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au format un cuplu foarte multă vreme, iar povestea lor de dragoste a ținut capul de afiș în mai toată presa din România. Acum, iubirea a dispărut și totul s-a transformat într-un imens scandal, provocat în mare parte de Reghe, după cum s-a putut observa și în

Cum s-au reîntâlnit Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf: „În Hamburg, la o cafea. M-a mințit și acolo!”

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au fost împreună pe vremea când erau foarte tineri, apoi drumurile lor s-au separat. Fostul fotbalist s-a căsătorit cu Mariana Pfeiffer, iar impresara cu fostul baschetbalist Tiberiu Dumitrescu. Niciunul dintre cele două mariaje nu a „mers”, așa că Prodanca și Reghe au decis să reia povestea de iubire după o pauză de 13 ani.

Anamaria Prodan dezvăluie că Laurențiu Reghecampf a făcut primul pas, însă și-a dat seama că a fost mințită, iar povestea cu Corina Caciuc, actuala parteneră a antrenorului, este o copie la indigo cu ce s-a întâmplat în urmă cu 18 ani.

„Am o curiozitate… Cum v-ați cunoscut voi doi, tu cu Laurențiu? Cum v-ați întâlnit?", a început dialogul cu Anamaria Prodan moderatorul Horia Ivanovici

„Noi am mai fost împreună o perioadă. A fost o poveste neterminată, cândva în tinerețe… Și m-a sunat el, după 13 ani. Și m-a mințit și atunci. Mi-a zis că nu mai are nicio legătură cu soția, că sunt separați de fapt de multă vreme, că nu are nicio treabă cu ea, că urmează divorțul.

M-a invitat la el, în Germania. Am ieșit la restaurant, e aceeași poveste cu cea de acum, trasă la indigo. Am aterizat parcă în Hamburg și nu a putut să ajungă pentru că avea antrenament. Și-a trimis un prieten foarte bun, l-am așteptat în față la Dom, am băut o cafea și am plecat spre Aachen.

Aceeași minciună… Mi-a spus că niciodată nu m-a uitat, că s-a gândit întotdeauna la mine, că m-a iubit mereu, promisiuni peste promisiuni. Cum probabil i-a făcut și fetei ăsteia. Mă gândesc că fata asta, dacă el i-ar fi spus «Eu nu divorțez»… Că sunt mulți bărbați care calcă strâmb, dar nu promit marea cu sarea, nu spun «stai să văd, să-mi iau tot, dacă mă prinde acum e belea…». Atâtea mesaje, dacă le vezi, așa de jenante pentru un bărbat…

I-am spus că sunt divorțată, dar că nu știe nimeni. Venise în fugă, pentru că întârziase mult și îl vedeam așa, în soare, cum venea el frumos… «Îmi cer mii de scuze, n-am putut să plec, am avut antrenament, ne-a ținut ăsta mai mult».

Părea ceva… Eram visul vieții lui, acest Dumnezeu al vieții lui… Și cum îi spunea și lui Bebe «mama ta e icoana vieții noastre». Tu înțelegi? După care, din dragostea asta uluitoare, găseam mesaje…”, sunt dezvăluirile făcute de Anamaria Prodan în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Anamaria Prodan: „Chiar am crezut în fiecare secundă că m-a iubit enorm”

„Care a fost cel mai frumos gest pe care l-a făcut vreodată Laurențiu Reghecampf pentru tine? Care chiar te-a impresionat până la lacrimi…", încearcă moderatorul să afle și lucrurile bune din relația dintre cei doi

„Nu știu… Cam toate le-am făcut eu. Jur! Stai să mă gândesc… Când s-a născut Bebe. Toată lumea îmi spunea că nu e ok să las sarcina, pentru că făcusem o operație, stătusem șapte ore în anestezie și nu era ok, că nu se dezvoltă, că o să fie handicapat, și din astea… Am mers la Berlin, la Institut, și am făcut amniocenteză ca să vedem dacă este ok copilul, eram în șase luni…

Și atunci a fost lângă mine, știam că îi e foarte frică, mamei îi era foarte frică, tuturor le era frică, dar eu știam că o să am cel mai frumos băiat de pe Pământ. M-a impresionat atunci când a venit lângă mine și mi-a spus «Este totul perfect, o să avem cel mai frumos copil».

Chiar am crezut în fiecare secundă că într-adevăr m-a iubit enorm și a înțeles ce am făcut pentru el. Și ce am însemnat noi ca și cuplu, și ce am făcut noi împreună, și încrederea asta extraordinară…”, a mai povestit Anamaria Prodan la FANATIK SUPERLIGA.

Cum S-AU CUNOSCUT, de fapt, IN TINERETE, Laurentiu Reghecampf si Anamaria Prodan