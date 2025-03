Anamaria Prodan a revenit la vechile obiceiuri! După ce făcea grătare cu Laurențiu Reghecampf și jucătorii de la FCSB, acum și-a scos în oraș echipa pe care o patronează!

. Pentru a sărbători un an în această funcție, agentul FIFA a organizat un eveniment special, la care a fost prezent și managerul grupării, dar și mai mulți jucători ai formației.

Anamaria Prodan și-a scos echipa în oraș

Alături de Anamaria Prodan, au luat masa la restaurantul Layali-Lounge din București Gabriel Georgescu, managerul echipei MFC Ploiești, Nada Kurbe, managerul executiv al noului sponsor al grupării, dar și 12 dintre jucătorii formației.

Mihai Vanghele, Vlad Stancu, Antonio Dănilă, Cristian Vasile, Florin Grigore, Ivan Irinel, Bogdan Șandru, Nicholas Stănescu, Cosmin Munteanu, Radu Huza și Romario Pires sunt fotbaliștii care au luat parte la evenimentul special organizat de președintele echipei.

„Nu am uitat cum se unește o echipă, pentru că eu am inventat aceste mese cu familiile jucătorilor. La MFC suntem ca o familie! Iubim ceea ce facem și facem performanță. Am o echipă minunată de care sunt mândră și le mulțumesc pentru profesionalismul de care dau dovadă”, a spus Anamaria Prodan pentru FANATIK.

Anamaria Prodan, planuri importante pentru 2025

Cunoscută pentru realizările importante din lumea fotbalului, despre planurile mari pe care le are în box, alături de partenerul său, Ronald Gavril.

„Urmează gale din ce în ce mai bune şi am şi promis amândoi că vom reînvia boxul românesc. Dacă Ronald Gavril nu poate s-o facă, nu poate s-o facă nimeni. Eu sunt pe repede înainte, că mă cunoaşteţi.

Am noroc cu el, că mă aşează întotdeauna. Îmi revin, dar va fi o promoţie care va face România mândră şi exact cum a promis Ronald, vor veni personalităţi ale boxului mondial şi vom scoate şi mari campioni” a declarat Anamaria Prodan la SUPER GALA FANATIK.