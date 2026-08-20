Anamaria Prodan a venit la meciul Craiovei alături de un agent german: „Foarte bun. Este înzestrat”

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Universitatea Craiova a încheiat la egalitate, , în turul din play-off-ul Europa League. Oltenii şi-au îngreunat misiunea pentru calificare, deşi erau mari favoriţi să se impună în turul de pe teren propriu.

Impresarul german, impresionat de Baiaram: „De obicei este foarte bun”

La meci a fost prezentă Anamaria Prodan alături de Sascha Empacher, agent german cu care a colaborat la mai multe transferuri, ultimul dintre ele fiind mutarea lui Louis Munteanu în MLS, la DC United.

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Sasha Empacher l-a remarcat la acest meci pe Ştefan Baiaram, principala „marfă” de export a Universităţii Craiova, dar care a fost huiduit din nou în momentul în care a fost înlocuit, în minutul 85 al confruntării:

„Ne uităm peste tot. Cu Ana am făcut multe transferuri cu jucători din România, ultimul a fost Louis Munteanu. Suntem în căutări. Sunt mai mulți jucători interesanți, echipa are o structură interesantă, unii jucători sunt înzestrați tehnic, cum ar fi Ștefan Baiaram. E un jucător bun. Azi putea fi mai bun, însă de obicei este foarte bun”, a spus Empacher.

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Anamaria Prodan, despre Ştefan Baiaram: „Este prețul corect pentru un jucător de echipă națională”

Anamaria Prodan a declarat că este unul justificat. Impresara s-a declarat surprinsă de reacţia publicului faţă de starul oltenilor:

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„Este unul dintre cei mai buni jucători ai României. Nu zic cel mai bun, să nu-mi sară lumea în cap. Sunt mulți jucători interesanți la Craiova și ne uităm pe finalul perioadei de transferuri.

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Fiecare jucător trebuie să plece pentru prețul corect atunci când vine oferta. Pentru România, la ce nivel e, patronul echipei probabil că are dreptate. A cerut 5 milioane, este prețul corect pentru un jucător de echipă națională, titular incontestabil, la 23 de ani. Mai bine de atât nu găsești.

Cred că este singurul oltean pe care eu l-am văzut în echipa Craiovei care e huiduit non-stop. Nu cred că e fair, că e bun rău. Eu sunt olteancă. Când nu e ca noi, e rău, trebuie să fie ca noi. Craiova are mulți jucători buni, fundași, mijlocași, atacanți foarte buni. Chiar poți să găsești jucători”, a spus Anamaria Prodan.

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