După o căsnicie încheiată la tribunal cu Laurențiu Reghecampf, Anamaria Prodan și-a făcut curaj și a început o nouă relație de dragoste, de această dată , cel care face parte din echipa uriașului Floyd Mayweather.

Anamaria Prodan a vorbit despre gelozia lui Reghecampf pe Ronald Gavril. „E clar! Mi s-a zis că un film cu noi ar fi blockbuster”

Ronald Gavril a boxat pentru prima dată după 16 ani în România, acesta participând în cadrul unei . Mai mult decât atât, acesta , după ce l-a învins pe mexicanul Carlos Gallego Montijo.

Anamaria Prodan a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre diferențele dintre Laurențiu Reghecampf și Ronald Gavril și a explicat și de ce fostul antrenor de la FCSB și Universitatea Craiova are toate motivele să fie gelos pe noul ei partener.

„Da, cumplit. Păi cum, ia gândește-te. Ăla e campion mondial. Ronald este un om, tu l-ai văzut și cum vorbește, calm, nu are scandal, nu are prostituție la activ, nu are amante, nu are băutură, nu știe, el nu bea. Ronald n-a pus alcool în gura lui. Eu mor de râs, pune în pahar, el dă noroc, o pune deoparte.

Ronald se culcă la ora 10. Mi-a zis: ‘Iubita mea, ceea ce am văzut în relația ta cu fostul tău soț nu pot încă să procesez și să cred că se poate așa ceva! Să stai cu copiii tăi în casă, să fugi cu amanta, să ai amantă, să îi dai creveți, să minți, să spui că faci nuntă. Eu nu pot să înțeleg’

Iura Luncașu mi-a zis: ‘Filmul vieții tale ia Oscarul.’ Horia, eu te întreb pe tine, tu dacă îi auzi pledoaria lui Laurențiu Reghecampf de bărbat: ‘Toate sunt ale mele! Ceasurile sunt ale mele, casele sunt ale mele, mașinile sunt ale mele. Eu am făcut, eu am muncit, ea, nimic!’. Te întreb, tu ce i-ai zice?

Ronald a făcut milioane și a strâns banii ăștia. Gândește-te că el a fost manageriat de Floyd Mayweather. Ronald a luptat de două ori la titlul mondial cu Benavidez. Astăzi în Dubai de exemplu la categoria lui 40 de milioane de euro a fost bursa. Nu discutăm de câți bani are. I-am dat setul acela cumpărat de el Sarei. Este minunat”, a declarat Anamaria Prodan în exclusivitate pentru FANATIK.

Ronald Gavril, duel împotriva unui adversar de top direct pe stadion. Când va avea loc disputa în care este implicat iubitul Anamariei Prodan

Ronald Gavril se va lupta cu Jaime Munguia pe data de 14 decembrie, într-un meci ce va avea loc pe Estadio Caliente din Tijuana, Mexic.

Salvador Rodriguez de la ESPN a făcut anunțul legat de lupta dintre cei doi, iar reacții negative au apărut în social media, majoritatea așteptând un duel între Jaime Munguia și Edgar Berlanga sau Caleb Plant, fiind, în ochii acestora, niște adversari mai atractivi decât veteranul din echipa marelui Floyd Mayweather.

Gavril a câștigat ultimele șapte lupte de când a pierdut în fața lui David Benavidez printr-o decizie unanimă în douăsprezece runde, în revanșa lor din februarie 2018. În lupta anterioară, Benavidez l-a învins pe Gavril, câștigând în 12 runde în septembrie 2017.

“Laurentiu Reghecampf E GELOS pe Ronald Gavril” | CONVINGEREA ANAMARIEI PRODAN