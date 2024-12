Anamaria Prodan, anunţ despre transferul lui Stanciu la FCSB: “Gigi Becali îşi ia mereu jucătorii înapoi!”. Video exclusiv

Nicu Stanciu a anunţat că i-ar plăcea să revină, pe final de carieră la FCSB. că din vară îl aşteaptă pe căpitanul echipei naţionale alături. Mijlocaşul mai are contract cu Damac încă şase luni.

Anamaria Prodan, anunţ despre transferul lui Stanciu la FCSB: “Gigi Becali îşi ia mereu jucătorii înapoi”

Anamaria Prodan a vorbit la FANATIK despre posibilitatea ca mijlocaşul să revină din vară la FCSB. Impresara lui Nicolae Stanciu e de părere că fotbalistul mai are lucruri de demonstrat în fotbalul mare şi cu siguranţă îşi va încheia cariera în România:

“Nicu mai are de jucat fotbal la nivel foarte mare. Cu siguranţă îşi va încheia cariera în România. Ştiţi, la Steaua a fost o familie şi este. Gigi Becali îşi ia mereu jucătorii înapoi. Cumva, foarte mulţi dintre ei au rămas în conducerea clubului”, a spus Anamaria Prodan la SUPER GALA FANATIK.

Nicu Stanciu: “Mi-ar plăcea ca într-o bună zi, să mă întorc în România!”

Într-un interviu acordat pentru FRF TV, Nicu Stanciu a declarat că şi-ar dori să se întoarcă la FCSB în viitor, echipă care l-a lansat în fotbalul mare şi de unde a debutat în naţionala României:

“Tot ce e posibil, de aici am plecat, probabil că mă voi întoarce cândva, îmi doresc asta. De aici am început fotbalul, de aici am plecat în străinătate, de la Steaua (n.r. FCSB) am debutat la naţională.

Mi-ar plăcea ca într-o bună zi, nu ştiu dacă în viitorul apropiat sau mai îndepărtat, să mă întorc în România”, a spus Nicolae Stanciu, fiind chestionat de o posibilă revenire în fotbalul românesc.

Rapid a intrat pe fir şi încearcă să îl deturneze pe Nicu Stanciu

Însă, pe fir a intrat şi Rapidul. Dan Şucu a demarat negocierile cu Nicu Stanciu, . Mijlocaşul a transmis că nu poate pleca acum de la Damac, având o sumă considerabilă de încasat de la arabi, aproximativ 2,5 milioane de euro.

Dar, tratativele cu Rapid rămân deschise pentru vară când fotbalistul rămâne liber de contract. Este posibil ca Stanciu să fie deturnat din drumul spre FCSB de rivala Rapid, Dan Şucu având o ofertă foarte atractivă pentru mijlocaş.

Nicolae Stanciu a plecat în străinătate în 2016, când FCSB l-a vândut la Anderlecht pentru 10 milioane de euro. Mijlocaşul a mai evoluat la: Sparta Praga, Al-Ahli, Slavia Praga, WH Three Towns, acum fiind sub contract cu Damac.

