Anamaria Prodan, anunț neașteptat! S-a împăcat cu Laurențiu Reghecampf: „Timpul vindecă orice rană”

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf nu mai sunt certați! După scandalurile care au existat între cei doi în urma anunțării divorțului, se pare că acum lucrurile stau foarte bine între ei.

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf s-au împăcat

Anamaria Prodan a mărturisit că fiecare și-a asumat greșelile pe care le-a făcut. Privind în urmă, Prodanca spune că dacă Reghe ar fi fost și el mai temperat, probabil că nu se ajungea atât de departe, referindu-se, indirect, la episodul în care

ADVERTISEMENT

a spus că vrea să rămână prietena lui Laurențiu Reghecampf, în semn de respect pentru tot ce au construit și au trăit împreună. Evident, un alt motiv important pentru care au ajuns la o înțelegere este și băiatul pe care îl au împreună,

„Vreau să rămânem prieteni, cum am rămas cu primul meu soț. Cum am rămas și cu Flavius, exact așa am spus, suflete-pereche. Eu cred că oamenii care au stat împreună și au construit ceva frumos nu ar avea de ce să se certe și să se urască”, este dezvăluirea-bombă făcută de Anamaria Prodan în

FANATIK SUPERLIGA

ADVERTISEMENT

„Sunt greșeli, ni le-am asumat. Astăzi vorbi, după mult timp”

Anamaria Prodan a mai spus că, oricât de mulți nervi s-au acumulat la un moment dat, ea nu poate să urască pe nimeni, chiar și pe cei care au greșit în fața ei.

„Eu nu pot să urăsc. Îți dai seama, după 17 ani să descoperi toată nebunia aia… Sunt greșeli, ni le-am asumat. Astăzi vorbim, după mult timp. De asta nici nu am mai anunțat. Nu am anunțat nici măcar presa. Ne-am împăcat, vorbim pentru copiii noștri. Viața merge înainte. El va rămâne parte din sufletul nostru toată viața. Avem un copil împreună. Timpul vindecă orice rană”, a spus Anamaria Prodan.

ADVERTISEMENT

„Timpul te faci să uiți și să ierți. Vorbim acum, dacă vreodată pot să îl ajut cu ceva, știe că se poate baza pe mine”, a adăugat Anamaria Prodan, despre relația cu Laurențiu Reghecampf.