Anamaria Prodan, back in business! Comisionul-record pe care îl încasează pentru transferul spectaculos al lui Louis Munteanu la DC United. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Transferul lui Louis Munteanu de la CFR Cluj la DC United este cea mai mare bombă a perioadei de mercato din iarnă. La această mutare a lucrat și Anamaria Prodan, iar FANATIK a aflat comisionul încasat de impresară.

Ce comision a luat Anamaria Prodan de la transferul lui Louis Munteanu

Cu o prezență mult mai discretă în zona fotbalului după ce a început o , Anamaria Prodan s-a întors în forță la finalul anului 2025 și l-a ajutat pe Neluțu Varga să-l vândă pe Louis Munteanu în MLS.

ADVERTISEMENT

Pentru implicarea pe care a avut-o în acest transfer, Anamaria Prodan a luat cel mai mare comision din ultimii ani.

Din informațiile obținute de FANATIK, frumoasa impresară este mai bogată cu 800.000 de euro după ce a intermediat trecerea lui Louis Munteanu la formația nord-americană DC United.

ADVERTISEMENT

Cum a ajutat Anamaria Prodan la transferul lui Louis Munteanu

Este o adevărată lovitură de maestru dată de Anamaria Prodan, chiar dacă nu este impresarul lui Louis Munteanu. Ea a fost cea care a intermediat trecerea atacantului în Major League Soccer.

ADVERTISEMENT

FANATIK a aflat că legăturile au fost făcut de impresară prin intermediul antrenorului echipei DC United, Rene Weiler. Cei doi se cunosc din perioada în care elvețianul se afla pe banca lui Anderlecht, iar Anamaria Prodan îl transfera pe Nicolae Stanciu la formația belgiană.

Impresara a rămas în relații bune cu tehnicianul din Țara Cantoanelor, iar acum a profitat de această legătură pentru a intermedia transferul lui Louis Munteanu la DC United.

ADVERTISEMENT

Care sunt adevăratele sume din transferul lui Munteanu

Imediat după ce transferul lui Louis Munteanu a fost închis, FANATIK a publicat în exclusivitate . Toate aceste cifre au fost certificate mai intâi de prestigioasa publicație americană The New York Times, după care au fost confirmate oficial și de clubul american, în comunicatul de presă în care l-au prezentat pe internaționalul român.

Astfel, CFR Cluj va încasa 7 milioane de dolari (aproximativ 5,8 milioane de euro) din această afacere și va păstra și 35% dintr-un viitor transfer al lui Louis Munteanu. În plus, în conturile ardelenilor ar mai putea intra 2 milioane de euro din bonusuri de performanță ale jucătorului.

FANATIK a mai aflat că atacantul a semnat o înțelegere pe 3 sezoane cu drept de prelungire pe încă unul și va avea un , care va crește gradual cu 10%, pe fiecare an de contract.