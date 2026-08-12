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Anamaria Prodan, cea care a pus la cale mutarea care ar putea șoca SuperLiga. I-a propus pe Kopic și Petre lui Neluțu Varga la CFR Cluj. Exclusiv

Zeljko Kopic și Florentin Petre, împreună și la CFR Cluj după plecarea de la Dinamo?! Neluțu Varga îi are pe lista scurtă: cei doi au fost propuși de Anamaria Prodan
Gabriel-Alexandru Ioniță
12.08.2026 | 20:13
Anamaria Prodan cea care a pus la cale mutarea care ar putea soca SuperLiga Ia propus pe Kopic si Petre lui Nelutu Varga la CFR Cluj Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Anamaria Prodan, cea care a pus la cale mutarea care ar putea șoca SuperLiga. Foto: colaj Fanatik / Sport Pictures
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După plecarea de la Dinamo, Zeljko Kopic (48 de ani) și Florentin Petre (50 de ani) ar putea lucra împreună și la CFR Cluj, fiind în prezent în continuare liberi de contract. Neluțu Varga l-a demis recent pe portughezul Antonio Folha, iar ulterior a dorit să îl readucă antrenor în Gruia pe Marius Șumudică. În cele din urmă însă, negocierile dintre cele două părți nu s-au materializat, astfel încât omul de afaceri s-a văzut nevoit să se reorienteze.

Zeljko Kopic și Florentin Petre, propuși de Anamaria Prodan la CFR Cluj

FANATIK a informat în exclusivitate că Varga îl vrea acum înapoi pe Adrian Mutu, iar finanțatorul clubului ardelean a confirmat această chestiune. De asemenea, cu această ocazie, el a transmis și că pe lista scurtă mai are în prezent doi tehnicieni. Este vorba despre Zeljko Kopic și Leo Grozavu: „Adrian Mutu este o variantă foarte interesantă pentru noi.

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Pot să vă confirm că este pe lista scurtă din care vom alege viitorul antrenor, pe care îi mai am pe Kopic și pe Grozavu. Dar, așa cum am mai spus-o, nu ne grăbim și o să luăm cea mai bună decizie pentru club. Nu pot să spun acum că Adrian Mutu va fi noul antrenor al CFR Cluj, dar Adrian Mutu este pe lista mea scurtă”. 

Florentin Petre, în continuare „mâna dreaptă” a lui Zeljko Kopic

La scurt timp, FANATIK a aflat că Anamaria Prodan este cea care a propus varianta Kopic la CFR Cluj. Antrenorul croat ar urma să vină „la pachet” cu Florentin Petre, fostul său secund și de la Dinamo. De altfel, la scurt timp după despărțirea de echipa din „Ștefan cel Mare”, Petre, cu ocazia unui interviu acordat în exclusivitate pentru site-ul nostru, a anunțat că își dorește foarte mult să lucreze în continuare alături de Kopic:

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„Nu ştiam că o să ia decizia asta (n.r. Zeljko Kopic, de a pleca de la Dinamo). Este o decizie pe care o înţeleg, el a simţit-o mai bine decât noi toţi. Eu m-am conformat, aveam clauză în contract ca în momentul în care îşi încheie contractul se va încheia şi al meu. Aşa că nu a fost nicio problemă.

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Am venit separat şi plecăm împreună. Îmi doresc din toată inima să rămânem împreună. Toată lumea a văzut că am format, alături de tot staff-ul, o echipă puternică la Dinamo. Între noi s-a legat o prietenie specială şi de foarte multe ori deciziile pe care le-am luat au făcut rapid diferenţa”. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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