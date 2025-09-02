Anamaria Prodan, cel mai dificil pacient al lui “Doctor Perfect”: “Mă suna la 3 dimineaţa! I-am schimbat de 6-7 ori faţetele!”

Iordanianul , a lucrat cu multe dintre vedetele din România. Iar una dintre acestea a fost Anamaria Prodan, căreia i-a oferit un zâmbet de Hollywood prin intermediul fațetelor.

ADVERTISEMENT

Anamaria Prodan, un client dificil: „Foarte greu de lucrat cu ea. Mereu voia altceva”

După cum el însuși recunoaște, unul dintre primii clienți faimoși pe care i-a avut Yazan Al-Aqrabawi a fost Anamaria Prodan. Însă colaborarea dintre ei s-a dovedit mai dificilă decât ar fi anticipat iordanianul. Motivul: și nu s-a lăsat până nu a obținut-0.

„A venit Anamaria Prodan. Era foarte greu de lucrat cu ea. I-am repetat dinții de peste șase, șapte ori. Se ducea în America, venea din America și voia altceva. De aproape șapte, opt ani(n.r. – i-a făcut zâmbetul pe care și-l dorea)”, a mărturisit celebrul stomatolog, în cadrul unui podcast special, unu la unu cu Horia Ivanovici.

ADVERTISEMENT

„Doctor Perfect” a explicat și de ce este atât de dificil de lucrat cu Anamaria Prodan: „Este foarte, foarte, foarte perfecționistă. Și vrea totul repede ‘Acuma, vreau!’. Te sună la 12 seara ‘Mâine, ne vedem’. Era foarte greu. Sincer, e prietena mea, dar e foarte greu de lucrat cu ea. Și la 3 dimineața poate să mă sune…

Sau ‘mi-am schimbat părerea, nu mai vreau culoarea asta. Vreau puțin mai închis. Sau puțin mai deschis’. I-am schimbat de șase, șapte ori. Probe, probe, probe. Nu i-am pus (n.r. – fațetele finale), tot făceam probe. Era foarte greu cu Ana, dar era plăcut”, a mai precizat Yazan Al-Aqrabawi.

ADVERTISEMENT

Adi Mutu, la polul opus față de Anamaria Prodan: „S-a lăsat pe mâna mea”

Anamaria Prodan nu este singura celebritate din lumea fotbalului românesc care a trecut pragul cabinetului lui Yazan Al-Aqrabawi pentru a-și pune fațete și pentru a avea un zâmbet de milioane…

ADVERTISEMENT

„După Ana, l-am făcut pe Adi, pe Adrian Mutu. Adi, armată… Dacă la (n.r. – programarea era la ora) 09:00, la nouă fără un sfert el era la cabinet. Și e rar așa ceva, sincer. Și era foarte bucuros. Lui Adi nu i-a fost frică. Nici nu prea vorbește. S-a lăsat pe mâna mea. ‘Faci orice crezi tu că e bine’. Și a fost foarte ok cu el”, a povestit medicul.

„Are niște dinți superbi. Sunt fațetele puse de tine, nu? El și așa e un băiat frumos, cu un zâmbet cuceritor, dar acum parcă strălucește. Zici că e actor de cinema”, a intervenit Horia Ivanovici.

ADVERTISEMENT

„Exact. Îți dai seama, eu aveam 28-29 de ani și la mine pe scaun deja erau Anamaria Prodan, Adrian Mutu, Connect-R, Oana Radu, Codin (n.r. – Maticiuc)”, a încheiat mândru ”, a încheiat mândru Yazan Al-Aqrabawi.