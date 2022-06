Anamaria Prodan confirmă dezvăluirile din FANATIK. De ce a fost dat afară Laurențiu Reghecampf de la Craiova: „Îl vedeați vreodată pe Instagram, pe Facebook, la emisiuni mondene?”

pentru care Laurențiu Reghecampf a fost dat afară de Mihai Rotaru, iar Anamaria Prodan a confirmat informațiile publicate de către site-ul nostru.

Anamaria Prodan, detalii despre demiterea lui Laurențiu Reghecampf de la U Craiova: „Nu suportă viața destrăbălată”

Anamaria Prodan a explicat că aparițiile TV și mondene au fost motivele pentru care Mihai Rotaru a decis să se despartă de Laurențiu Reghecampf, după un sezon cu rezultate dezamăgitoare: „Povestea adevărată sună așa: eu și Mihai Rotaru suntem prieteni din tinerețe, de familie, din vremea când nu «exista» Laurențiu Reghecampf. El l-a cunoscut pe Mihai prin intermediul meu”, a declarat fosta soție a antrenorului conform .

Impresara e de părere că relația cu Corina Caciuc îl va distruge în cele din urmă pe Laurențiu Reghecampf: „Eu nu am cum să-i fac rău tatălui copiilor mei, oricât de jos ar fi. Mai degrabă să-i întind mâna să-l ajut, pentru că știu cum va ajunge. Suntem pregătiți, noi, familia, să-l ajutăm în secunda în care nimeni nu se va mai uita la el. Nici amantele, nimeni. Amantele îi vor lua și sufletul din el. Așa ajung bărbații care nu sunt puternici, stăpâni pe ei”.

Anamaria Prodan, prezentă la negocierile dintre Rotaru și Reghecampf de reziliere a contractului

că Laurențiu Reghecampf și Mihai Rotaru s-au întâlnit la un restaurant de lux din Herăstrău pentru a discuta despre rezilierea contracului.

Anamaria Prodan a apărut pe finalul negocierilor, moment în care antrenorul s-a ridicat de la masă și a plecat: „Eu, când m-am întâlnit cu Mihai, nu știam că e și Reghecampf acolo. Aveam o întâlnire cu cineva, am mers să mănânc. Reghecampf a plecat de rușine, știa că venea Sarah, fata mea, și ce s-ar fi întâmplat dacă l-ar fi văzut față în față”.

Aparițiile mondene, ședințele foto și scandalul de divorț în care este implicat antrenorul, au fost picăturile care au umplut paharul lui Mihai Rotaru: „Craiova l-a dat afară pentru că nu și-a îndeplinit obiectivele. Simplu! Mihai Rotaru i-a dat o șansă lui Laurențiu. Tot repectul pentru asta, Laur nu mai câștigase absolut nimic când Mihai i-a întins mâna. Mihai nu suportă viața destrăbălată, ca asupra echipei lui să planeze tot felul de discuții”.

Anamaria Prodan: „Reghecampf trebuia să știe lucrurile astea, să nu apară la emisiuni mondene, să lase ședințele foto”

Laurențiu Reghecampf a început șirul aparițiilor publice într-un , iar Anamaria Prodan consideră că acestea i-au fost fatale: „Reghecampf trebuia să știe lucrurile astea, să nu apară la emisiuni mondene, să lase ședințele foto și să se concentreze la fotbal. Nu era momentul, la ce situație avea, pentru golănii de genul ăsta, cu amante și ședințe foto. A făcut greșeli majore.

Cine e în spatele lui și îl sfătuiește își bate joc de el crunt! Poate sunt niște polițe care sunt plătite, să-l facă de râs. El nu are un filtru foarte OK la oameni. Dacă-i spui că e frumos și deștept, ești prietenul lui pe viață. Eu eram filtrul lui Reghecampf, ca să înțelegeți.

Din postura în care ai venit, fără niciun rezultat și cu jucători fantastici pe mâini, nu ai cum să te preocupi de nunți, cumetrii, poze pe Instagram cu burți și pozele la brad cu altcineva în afară de copiii tăi. Ce antrenor ați văzut dumneavoastră în declin de carieră să facă greșeli majore?”, a mai spus sexy-impresara pentru sursa citată.

Anamaria Prodan, acuze grave la adresa lui Reghe: „Îl aduce în cantonament pe Tzancă Uraganu”

Anamaria Prodan a dezvăluit că Laurențiu Reghecampf l-a adus în cantonamentul echipei pe manelistul Tzancă Uraganu: „Îl aduce în cantonament pe Tzancă Uraganu sau vorbește cu el și se pune pe Instagram (n.r. – manelistul l-a sunat și i-a făcut o dedicație live). Face ședințe foto (n.r. – cu iubita sa, Corina), merge la emisiuni mondene. Pe bune? Nu ai voie!

Astea sunt chestii la care am lucrat 16 ani de zile. Îl vedeați vreodată pe Instagram, pe Facebook, la emisiuni mondene? Nu are cum să-și piartă timpul cu așa ceva. Dacă are Instagram, i-am făcut eu, cu cupele, medaliile, fotografii de pe teren”.