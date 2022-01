Dezvăluirile făcute de Anamaria Prodan, la 3 ani de la incidentul cu Dan Alexa: “Mă dau cu capul de masă. Îl iubesc cum te iubesc și pe tine”

“La mijloc”, podcastul lui Codin Maticiuc, în care Anamaria Prodan a fost invitată, s-a bucurat de un succes uluitor pe internet. Din acest motiv, actorul a decis să realizeze și partea a doua, în care impresara să răspundă întrebărilor incomode adresate de public.

Anamaria Prodan a lămurit unele dintre cele mai controversate subiecte și a dezvăluit dacă a avut sau nu o relație cu antrenorul Dan Alexa.

Ce s-a întâmplat, de fapt, între Anamaria Prodan și Dan Alexa?

În 2019 au apărut zvonuri conform Anamaria Prodan și antrenorul Dan Alexa ar fi fost mai mult decât prieteni apropiați. Totul a pornit de la imaginile surprinse în timp ce , iar gurile rele au spus că la mijloc a fost gelozia.

În podcastul lui Codin Maticiuc, Anamaria Prodan a spus – încă o dată – că nu s-a pus niciodată problema unei relații amoroase între ea și Dan Alexa, iar conflictul și ieșirea ei au fost generate de caracterul său vulcanic, pe care, în ultima perioadă, spune că a încercat să-l tempereze.

„Dacă îmi spui de Dan Alexa mă dau cu capul de masă. Îl iubesc pe Dan Alexa cum te iubesc și pe tine. Anamaria Prodan lucrează de când se știe numai cu bărbați. Și atunci acest gen de hateri, care n-au cum să ajungă vreodată nici la degetul meu mic, ce poate să spună?

Eu sunt o fire vulcanică. Prietenii mei mă cunosc. Eu, dacă ceva nu-mi convine, eu așa am fost și nu mă mândresc cu lucrul ăsta, eu sar la bătaie. Că dacă nu reușesc să-ți explic cu argumente logice și știu că eu nu bat câmpii și tu te tot încăpățânezi și nu înțelegi, îți dau un pumn sau o palmă, depinde cum te prind.”, a declarat Anamaria Prodan.

“Cu Alexa totul a pornit de la Ganea”

Impresara recunoaște faptul că Dan Alexa nu a fost singurul bărbat pe care l-a lovit. Totuși, impresara a ținut să menționeze că nu a avut niciodată conflicte fizice cu Laurențiu Reghecampf.

„Eu, în viața mea am bătut, am lovit, multă lume. Nu numai Dan Alexa. Singurul pe care nu l-am lovit a fost bărbati-miu. Eu cu Reghecampf niciodată nu am avut scandaluri la modul cu bătăi. Eu ridic vocea. Mă cunosc și copiii, dacă mă lași în pace, eu, în 10 minute, îmi fac numărul și când văd că vorbesc singură încep să râd și gata.

Cu Alexa totul a pornit de la Ganea. De exemplu, cu Alexa, eu am în subcontract mai mulți antrenori, Ganea, Cristi Tănase președintele Chiajnei îmi e prieten bun. Eu, ca agent, am listă de jucători și antrenori. Eu i-am zis Ganea, Alexa, Florentin Petre și ce mai aveam eu. Și ei l-au ales pe Alexa. Ganea s-a supărat.”, a spus impresara.

Laurențiu Reghecampf a fost gelos pe Dan Alexa

Anamaria Prodan a recunoscut, pentru prima dată de la acel episod, că soțul său a fost gelos și deranjat de zvonurile apărute. În această situație, i-a amintit lui Laurențiu Reghecampf că ea a trăit mereu printre bărbați și că, dacă vreodată relația s-ar destrăma, el ar fi vinovat.

„I-am spus lui Reghe: ‘Ai grijă, singurul lucru unde se poate dărâma castelul ești tu’. Dar el mi-a zis: ‘Dar știi, că zice lumea…’

Și i-am zis: ‘Alo, tu de unde m-ai luat pe mine în 2006? Eu aveam jumătate din echipa națională sub contract în 2006. Eu în 2006 nici nu prea stăteam pe acasă, eu plecam în Coreea, în America, în Europa, cu jucătorii. Eram non-stop cu jucătorii în avion. Acum te-ai gândit să fii gelos?’ ”, a povestit Anamaria Prodan.

Laurențiu Reghecampf i-a cerut în instanță să nu îi mai pronunțe numele

Anamaria Prodan a dezvăluit că soțul său i-a cerut, în instanță, să nu îi mai pronunțe public numele și să nu mai vorbească despre viața lor privată. Cererea a fost, însă, respinsă de autoritățile competente pe motiv că este nefondată.

„S-a respins ca nefondată. Judecătorul a apreciat, chiar de la primul termen, că acea cerere de chemare în judecată este absurdă, la modul în care ea a fost formulată. De altfel, era firesc. Nu cred că exista o instanță în România, care să nu îi permită unei soții să vorbească despre soțul său.”, a declarat avocatul Anei Prodan.