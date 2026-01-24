Anamaria Prodan, dată afară de la Antena 1! Impresara și o altă vedetă au rămas fără emisiune

Anamaria Prodan a semnat un nou contract cu Antena 1 la finele anului trecut. Impresara urma să prezinte o emisiune din culisele Survivor România, alături de Raluca Bădulescu.
Iar show-ul promis de cei de la Antena 1 părea unul cât se poate de promițător. Difuzarea emisiunii ”Survivor – Povești din junglă” a început pe data de 8 ianuarie, dar s-a oprit brusc.
Mai exact, vineri, 23 ianuarie, de la ora 18.00 a avut loc ultima ediție a emisiunii prezentată de impresară. Practic cei de la Antena 1 au scos din grilă show-ul prezentat de Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu.
Mai departe, impresara a fost anunțată că din păcate, contractul său nu va mai continua. Drept urmare, aceasta este nevoită să revină în România, cu mult mai devreme decât era estimat.
În ceea ce privește motivele care i-au făcut pe producători să ia o astfel de decizie, de vină ar fi fost audiențele. Mai exact, emisiunea nu a generat succesul dorit și nu a fost urmărită de prea multe persoane.
Cei de la cancan.ro au făcut publică informația, iar ulterior, cei de la Antena 1 au confirmat aceste aceste detalii. Astfel, deși show-ul părea promițător, iată că rezultatul nu a fost cel dorit.
Deși contractul impresarei cu Antena 1 s-a încheiat mult mai devreme decât ar fi trebuit, Anamaria Prodan se declara încrezătoare în emisiunea sa. Chiar înainte de a pleca în Republica Dominicană, aceasta a oferit câteva declarații.
Impresara a menționat că este vorba despre un ”show puternic la nivel internațional”. Mai mult de atât, ea se simțea extrem de norocoasă pentru oportunitate pe care o primise din partea producătorilor.
„A fost o bombă pentru toată lumea. Am ținut doar pentru mine, nu a știut nimeni. Este o altă parte din viața mea, un vis împlinit. Când îți asociezi imaginea cu un reality-show atât de puternic la nivel internațional, înseamnă că ai tras lozul câștigător”, declara agentul de jucători.
Menționăm faptul că cei de la Antena 1 s-au mișcat destul de repede astfel că au modificat deja grila de programe. Drept urmare, de luni, 26 decembrie, au loc schimbări importante.
Practic în locul emisiunii „Survivor – Povești din junglă”, prezentată de Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu, telespectatorii vor putea să vadă reluarea unui sezon al emisiunii „Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea”.