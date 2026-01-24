Anamaria Prodan, dată afară de la Antena 1! Impresara și o altă vedetă au rămas fără emisiune

ADVERTISEMENT

Anamaria Prodan a semnat un nou contract cu Antena 1 la finele anului trecut. Impresara urma să prezinte o emisiune din culisele Survivor România, alături de Raluca Bădulescu.

Ce s-a întâmplat cu emisiunea impresarei Anamaria Prodan

Iar show-ul promis de cei de la Antena 1 părea unul cât se poate de promițător. Difuzarea emisiunii ”Survivor – Povești din junglă” a început pe data de 8 ianuarie, dar s-a oprit brusc.

Mai exact, vineri, 23 ianuarie, de la ora 18.00 a avut loc ultima ediție a emisiunii prezentată de impresară. Practic cei de la Antena 1 au scos din grilă show-ul prezentat de Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu.

Mai departe, impresara a fost anunțată că din păcate, contractul său nu va mai continua. Drept urmare, aceasta este nevoită să revină în România, cu mult mai devreme decât era estimat.

De ce a dispărut ”Survivor – Povești din junglă” din grila de la Antena 1

În ceea ce privește motivele care i-au făcut pe producători să ia o astfel de decizie, de vină ar fi fost audiențele. Mai exact, emisiunea nu a generat succesul dorit și nu a fost urmărită de prea multe persoane.

Cei de la cancan.ro au făcut publică informația, iar ulterior, cei de la Antena 1 au confirmat aceste aceste detalii. Astfel, deși show-ul părea promițător, iată că rezultatul nu a fost cel dorit.

Anamaria Prodan avea mare încredere în emisiunea sa

Deși contractul impresarei cu Antena 1 s-a încheiat mult mai devreme decât ar fi trebuit, Anamaria Prodan se declara încrezătoare în emisiunea sa. , aceasta a oferit câteva declarații.

Impresara a menționat că este vorba despre . Mai mult de atât, ea se simțea extrem de norocoasă pentru oportunitate pe care o primise din partea producătorilor.

„A fost o bombă pentru toată lumea. Am ținut doar pentru mine, nu a știut nimeni. Este o altă parte din viața mea, un vis împlinit. Când îți asociezi imaginea cu un reality-show atât de puternic la nivel internațional, înseamnă că ai tras lozul câștigător”, declara agentul de jucători.

Menționăm faptul că cei de la Antena 1 s-au mișcat destul de repede astfel că au modificat deja grila de programe. Drept urmare, de luni, 26 decembrie, au loc schimbări importante.

Practic în locul emisiunii „Survivor – Povești din junglă”, prezentată de Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu, telespectatorii vor putea să vadă reluarea unui sezon al emisiunii „Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea”.