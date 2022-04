Anamaria Prodan, declarație de dragoste pentru Reghe, în miez de noapte: “Cu asta am spus tot”

Anamaria Prodan a postat o declarație de dragoste pentru Reghe în mediul online, deși sunt separați de ceva timp și se află în proces de divorț.

Anamaria Prodan, declarație de dragoste pentru Reghe

spune că ea și Laurențiu Reghecampf vor rămâne cel mi puternic cuplu din România, chiar dacă au mers pe drumuri separate.

De asemenea, vedeta spune că amintirile împreună rămân aceleași, indiferent de motivele care au dus la separarea celor doi.

În plus, Anamaria Prodan a precizat că pentru ea și fostul partener copiii vor rămâne cei mai importanți.

“Și cu asta am spus tot 🙌 eu ANAMARIA PRODAN REGHECAMPF ❤️ Cu toate amantele trecute, actuale, viitoare Reghecampf și Prodan vor rămâne in istorie cel mai puternic și frumos cuplu care a existat in țara aceasta.

Restul … este cancan și noi doi vom merge mai departe cu amintirile noastre de vis care vor dăinui forever ❤️🙌

El cel mai bun antrenor al României, eu cea mai puternică femeie care exista și care merge mai departe și mai puternic doar ÎNAINTE ! Amândoi întotdeauna pt copii obligatoriu unul și aceeași persoană!”, a scris impresara pe .

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf sunt în plin proces de divorț

Recent, Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf s-au prezentat la Judecătoria Buftea pentru procesul de divorț. Impresara a declarat că și ar vrea să divorțeze la notar.

“Am căutat o variantă să divorțăm la notar. Ne dorim să încheiem acest circ. El nu vrea să meargă la notar că știe că trebuie să vină partajul. (…) Nu prea mai are (n.r. avere), a cam împrăștiat-o.”, a declarat aceasta la Antena Stars.

În timp ce Anamaria Prodan a venit însoțită de fiul ei și al lui Reghe, Bebeto, dar și de una dintre fiicele ei din prima căsnicie, Sarah Dumitrescu, antrenorul de la Craiova a venit însoțit de Luca.