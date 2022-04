Anamaria Prodan, despre plecarea din România, tatuaje și divorțul de Reghecampf: ”Să semneze și să dispară”

Anamaria Prodan este, și în perioada Paștelui, decisă să îi facă zile negre lui Laurențiu Reghecampf, viitorul fost soț al ei. Și, în exclusivitate pentru FANATIK, impresara a dezvăluit de ce vrea să părăsească definitiv România, ce va face cu tatuajele pe care le-a făcut pentru Laurențiu Reghecampf și, normal, a vorbit despre dificilul divorț prin care trece.

Anamaria Prodan, despre divorțul de Laurențiu Reghecampf: ”Nu îl înțeleg de ce se ține cu dinții de acesta căsnicie”

Anamaria Prodan a dezvăluit că ea își mai dorește doar să devină, legal vorbind, o femeie singură. Din acest motiv, din nou, a anunțat că îl roagă regulat pe Laurențiu Reghecampf să divorțeze cât mai rapid, la notar, convinsă fiind că în caz contrar procesul lor se va prelungi mult timp de acum încolo. Mai ales că, la mijloc, susține ea, sunt și chestiuni delicate care privesc partajul.

”Acum mă rog, zi și noapte, de Reghecampf, să vină să divorțăm la notar. Se face că plouă. Vreau să vină cât mai repede la notar, să semneze și să dispară! Se laudă amantei că vrea divorț, nu îl înțeleg de ce se ține cu dinții de acesta căsnicie.

Cel mai simplu este să vină la notar să divorțeze, mai ales că i se naște și copilul! A ajuns ca vai de el! Deci pentru noi este cumplit ce i s-a întâmplat, dar nu vrem să mai avem de-a face cu așa caracter slab și lipsit de personalitate.

Îl rugăm de șase luni să vină la notar. Poate acum se sesizează amanta că nu vrea să divorțeze și îl va convinge cum știe ea ca să se prezinte imediat”, a spus, pentru FANATIK, Anamaria Prodan.

Cum va scăpa Anamaria Prodan de amintirile și tatuajele din mariajul cu Reghe

Anamaria Prodan și-a făcut mai multe tatuaje de-a lungul căsniciei cu Laurențiu Reghecampf. Printre acestea se numără și o imagine a viitorului fost soț al ei, desenată pe spate, într-un adevărat portret de familie. După divorț însă, cel mai probabil, Anamaria Prodan îl va face să ”dispară” pe Laurențiu Reghecampf, având mai multe soluții la îndemână.

”Nu m-am gândit ce voi face cu tatuajele pe care le am. Întâi să termin cu divorțul, apoi o să văd ce fac legat de tatuajele cu Reghe. Se pot scoate, le pot acoper. Voi vedea eu ce fac cu ele. Pentru mine, pentru copii, pentru familie, pentru prieteni, e dezamăgirea vieții, nu mai înseamnă absolut nimic” ne-a spus Anamaria Prodan.

În altă ordine de idei, până la divorț, Anamaria pare decisă să își pregătească apărarea în cele câteva procese pe care le are cu Laurențiu Reghecampf și cu partenera de viață a acestuia, Corina Caciuc. Și, explică impresara, pregătește chiar și contraatacul împotriva viitorului ei fost soț și al partenerei lui de viață.

”Atât de mulți ani m-am chinuit să-l fac ceea ce a fost. Azi e ceva cumplit și jenant. Am crezut că are mândrie sau că pot să i-o insuflu! Sperăm să dispară și să se termine circul, căci dacă se apucă familia toată să vorbească îl dă afară și amanta.

Deocamdată, eu pregătesc zecile de dosare pe care el și amanta mi le-au deschis. Am să-i pun cu botul pe labe, ca deja s-au întins prea mult!”, spune, pentru FANATIK, Anamaria Prodan.

De ce pleacă, de fapt, Anamaria Prodan din România

”Casa noastră este în Vegas, casa noastră este în Abu Dhabi. Cred că am obosit să trăiesc în România, sincer. Am afară prieteni care nu se uită câte brățări ai pe mână, cum de ți le permiți, ce ai făcut pentru ele. Oamenii de afară sunt mult mai relaxați decât cei de la noi”, spunea, de curând, Anamaria Prodan în

Cu toate acestea, a precizat este legat de dorința ei de a fi alături de copiii pe care îi are. Sarah și Rebecca sunt deja stabilite în SUA, iar Laurențiu jr dorește să trăiască și el acolo.

”Încet, încet voi închide totul și merg cu Laurentiu Jr spre America, acolo unde va urma drumul surorilor lui, la școală. Eu pot să îmi fac afacerile de oriunde din lume, așa că… ”, a explicat Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf, proces dificil de divorț

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au ajuns să divorțeze după 13 ani de căsătorie. Antrenorul Craiovei și-a găsit deja o altă parteneră de viață, pe Corina Caciuc, tânăra urmând să nască un băiețel undeva la jumătatea lunii mai.

Până atunci însă, Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan sunt în mijlocul unui dificil proces de divorț și de partaj al averii pe care au făcut-o de-a lungul celor 13 ani de căsătorie.

Până acum, când vine vorba de divorț, un singur lucru a fost stabilit: custodia lui Laurențiu jr. ”Nu am cerut custodia lui Bebe, am cerut doar să fie custodie comună. Am cerut să locuiască împreună cu mama lui pentru că așa este normal. Fiind încă minor, cred eu, așa este normal. Bineînțeles, dacă el își dorește să vină la mine poate să o facă când vrea, când dorește.

Nu este vorba că nu vreau eu să îl iau la mine. Este vorba că mă gândesc la binele copilului, iar mai apoi la ceea ce simt eu sau ce vreau eu”, spunea, după în exclusivitate pentru FANATIK.