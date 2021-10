Anamaria Prodan, dezvăluire uimitoare în emisiunea „Fiță cu Adiță”: „Probabil că o să înfiez un copil”. Video

Anamaria Prodan (48 de ani) a fost protagonista celui de-al doilea episod din „Fiță cu Adiță”. , iar în cea mai recentă ediție le-a prezentat internauților cum arată o zi din viața de lux a agentului FIFA.

Super show-ul care intră în casele vedetelor începând cu această toamnă l-a avut în primul episod ca invitat pe .

Episodul 2 a fost cel puțin la fel de extravagant, Adiță petrecându-și ziua împreună cu Anamaria Prodan, în „habitatul ei de leoaică”, reședința din Snagov.

„Fiță cu Adiță”, emisiunea care dă din casele vedetelor. O zi din viața de lux a Anamariei Prodan

Grație emisiunii cu Anamaria Prodan, Adiță a avut prilejul să se simtă „bogat pentru o zi”, astfel că, după ce a băut cafeaua cu agentul de fotbaliști, acesta și-a dorit pentru început să fie plimbat cu Ferarri-ul. Pe parcursul aventurii în bolid, Anamaria a oferit câteva sfaturi importante de viață:

„Bogăția nu înseamnă Ferrari, case, mașini. Bogăția este ce ai tu, copii superbi, familie, omenie. Ajungi la vârsta asta, ok, ai astea pentru că muncești, dar nimic nu se compară. Adevărata bogăție sunt copiii și familia”.

Următorul moft pe care a vrut să și-l satisfacă Adiță a fost o plimbare cu barca pe lacul Snagov, de la care nu puteau lipsi paharele de cristal și sticla de șampanie. Cei doi s-au amuzat pe seama unuia dintre vecinii celebri ai Anamariei, Serghei Mizil.

„O fi treaz la ora asta?”, s-a întrebat Adiță. Replica Anamariei nu a întârziat să apară: „Nu știu pe unde e. Îl sunăm când ne întoarcem, poate iese. Îl aud, când iese în curte și vorbește și râde, din casă îl aud”.

Anamaria Prodan vrea să adopte un copil! „Dacă în tinerețe aș fi avut mai multă minte…”

În ciuda luxului în care trăiește și a milioanelor de euro din conturi, Anamaria Prodan a dezvăluit că are și regrete, dar și ce ar dori să mai realizeze în această viață.

„Dacă în tinerețe aș fi avut mai multă minte, poate aș fi făcut mult mai mult în viață. Nu am ascultat de nimeni niciodată, adică am ascultat sfatul, l-am luat, dar am vrut să fac întotdeauna ca mine. Și mi-am făcut eu cucuiul meu, mi l-am tratat, a trecut.

Te naști și mori singur, cât de mulți copii ai. Toată lumea spune că greșesc, dar eu trăiesc pentru copiii mei. Aș mai vrea (n.r.- să facă un copil), dar nu mai pot, gata. Aș fi vrut. Probabil, dacă nu se grăbesc fetele, o să înfiez un copil. Cred că e cel mai frumos gest pe care îl poate face cineva pentru un suflet”, s-a destăinuit agentul FIFA, la „ ”.

Dezvăluiri despre conflictele cu Dan Alexa și Gigi Becali

În cadrul emisiunii, Anamaria Prodan a rememorat și , cel pe care l-a lovit în 2019, după un meci între Astra și FC Botoșani: „Dan Alexa a fost unul dintre cei mai talentați antrenori pe care eu i-am văzut în viața mea. Puteam să intru toată în foc că va ajunge în cel mai scurt timp antrenorul echipei naționale. Acum ne vedem, ne salutăm… Dar, concepțiile și ideile mele despre fotbal și viață nu se potrivesc cu ale lui”.

Ana nu a uitat nici de contrele puternice pe care le-a avut cu Gigi Becali, . Cu toate acestea, impresarul a lăsat să se înțeleagă că nu îi poartă ranchiună finanțatorului de la FCSB: „Eu cred în prietenie foarte mult și-n momentul în care mă trădează omul pentru care am făcut absolut orice, atunci am pornirea aia pe moment să-l fac zob, dar o fac din gură… Să te ferească Dumnezeu să intri în gura mea, cum e vorba aia…

Olteanca te distruge, dar sunt mândră de mine că am învățat să iert. Dacă nu ierți, te macină pe interior și nu poți să trăiești fericit. Dar cred atât de mult în Dumnezeu și spun că orice șut în fund e un pas înainte și dacă așa fost să fie înseamnă că s-a închis ușa asta și se deschid alte trei”.

Printre multe altele, Anamaria Prodan i-a dezvăluit lui Adiță și care este următoarea mașină de lux pe care vrea să și-o cumpere, unde a petrecut cea mai frumoasă vacanță și s-a sărutat prima oară. Totul poate fi urmărit în cea mai recentă ediție a super show-ului „Fiță cu Adiță”.

Cine este Adrian Voicu, carismaticul prezentator al emisiunii „Fiță cu Adiță”

Emisiunea „Fiță cu Adiță” se bucură de un real succes și datorită prezentatorului Adrian Voicu (37 de ani). Carismaticul „Adiță” nu este deloc străin de lumea televiziunii și mai ales a showbiz-ului, acolo unde are foarte mulți prieteni celebri.

De-a lungul aventurii sale în jurnalism, Adiță a lucrat și la FANATIK, în urmă cu mai bine de un deceniu. Starul de la Kanal D mai are în CV experiențe precum cea de la Cancan sau de la FCSB, club la care a activat în calitate de ofițer de presă.

Bucureștean get-beget, Adiță lucrează de aproximativ zece ani pentru trustul de televiziune turc Dogan, el fiind unui dintre oamenii care au contribuit masiv la realizarea emisiunii „Survivor”, unul dintre cele mai de succes reality-show-uri de pe piața media din România.