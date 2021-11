Când divorțează Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf? Impresara așteaptă actele: ”Vorbim în fiecare zi”

De curând, Laurențiu Reghecampf anunța că a depus, personal, actele necesare pentru divorțul de Anamaria Prodan, lucru însă negat de celebra impresară. Ba chiar, în exclusivitate pentru FANATIK, Anamaria Prodan a dezvăluit că relația dintre ea și (încă) soțul ei s-a îmbunătățit față de ultima perioadă și că au ajuns să vorbească zi de zi, la telefon.

Când divorțează Anamaria Prodan?

Acum o lună, Laurențiu Reghecampf spunea că a depus personal actele de divorț de Anamaria Prodan. Cu toate acestea, până în acest moment, nicio instituție judecătorească nu are pe rol o asemenea speță. Din acest motiv, reporterii FANATIK au contactat-o pe Anamaria Prodan pentru a afla când are loc, de fapt, divorțul dintre ea și Laurențiu Reghecampf.

”Nu știu de divorț nimic. Nu a depus niciun dosar, nu am vorbit de notar. Dar voi ați văzut că și-a asumat ceva, pe cineva?”, a fost replica

De altfel susține Anamaria Prodan, în ultimele săptămâni, a reluat comunicarea cu Laurențiu Reghecampf, lucru pe care, așa cum l-a dezvăluit acum două săptămâni, în exclusivitate pentru FANATIK, nu îl mai făcea de luni bune.

”Noi nu comunicăm de foarte multă vreme, nu știu nici asta de ce… Am încercat să fiu dreaptă, că mă cunoașteți și cu binele, și cu răul, că sunt o fire vulcanică și mi se pare ceva împins la extrem. Și cred că nimeni, nu am auzit încă în țară la noi ca cineva să fi făcut așa ceva familiei”, explica, cu ceva timp în urmă, Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan, discuții zilnice cu Laurențiu Reghecampf

Iar dacă până de curând, comunicarea cu Laurențiu Reghecampf era dificilă, de ceva vreme încoace, de dragul copiilor, cei doi au început să vorbească la telefon. Dar, precizează Anamaria Prodan, vorbesc doar despre nevoile copiilor, nu despre alt subiecte.

”Noi vorbim, acum, vorbim despre problemele copilului, niciodată de așa ceva. Eu nu am primit niciun act de divorț, nimic. Nici el nu îmi spune de așa ceva, noi vorbim doar de copii, de nevoile lui, ce trebuie să facem. Vorbim în fiecare zi, aproape, dar de copii…”, a spus, în exclusivitate pentru FANATIK, Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf, proces din cauza unei arme

Conform portalului instanței, ultimul proces pe care l-au avut, împreună, Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf a fost legat de o confiscare specială inițiată de Poliția Română. Era vorba, în fapt, de predarea unui pistol pe care și-l achiziționase Anamaria Prodan și care fusese declarat la domiciliul pe care îl împărțea cu soțul ei, la Snagov.

Astfel, conform Judecătoriei Buftea, impresarei și antrenorului li s-a confiscat, anul trecut, o armă, un pistol Record, o armă cu bile de cauciuc pentru care este nevoie de permis.

”Am avut pistol și, fiind plecată o perioadă din România, nu am știu că trebuie înnoită, an de an, o viză. Eu l-am predat pe acel pistol. Era pistolul pe care mi l-am luat după ce a fost scandalul cu Giovanni Becali. Atunci l-am luat oficial. Perioada în care am mai stat în România, am făcut viza anual.

Apoi, când am plecat în Arabia Saudită, iar când m-am întors, am aflat că nu făcusem de patru ani viza și a trebuit să îl predau. Și l-am predat. La fel a fost și cu Laurențiu”, a explicat, în exclusivitate pentru FANATIK, Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf, despărțire inevitabilă

Așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate,

Și chiar dacă, încă, Anamaria Prodan susține că nu a primit niciun act care să anunțe divorțul oficial, ar fi greu ca ea și Laurențiu Reghecampf să mai formeze un cuplu, așa cum s-a întmplat timp de 15 ani.

”Știe că a greșit impardonabil. El știe că noi, familia, l-am iertat de foarte multe ori. Și i-am explicat că nu este bine, și i-am explicat că atât de greu ne-a fost să ajungem aici. (…) În mine este o luptă cumplită, mintea mea refuză să se uite către bărbatul Laurențiu Reghecampf de astăzi pentru că eu, în mintea mea, am avut un Laurențiu Reghecampf ca bărbat incredibil, un familist perfect, un tată perfect, un Soare!”, spunea, de curând, Anamaria Prodan despre Laurențiu Reghecampf și posibilitatea ca ei să se împace.