Anamaria Prodan, după marea împăcare Reghecampf – Giovanni: ”Răzbunări de fraierici! Ar fi ca şi cum Laur şi-ar trăda copiii!” Exclusiv

Aflată în Dubai în aceste momente, încercând să își ascundă furia sub un zâmbet șarmant, vizibil dezamăgită, Anamaria Prodan a vorbit despre decizia lui

Anamaria Prodan, după ce a aflat că Reghe vrea să semneze cu Giovanni Becali: “Niște copilării. Se va face de râs”

”Felicitări! Ce aș putea să spun? Nu îl aveam sub contract pe soțul meu. Eram soția lui și omul care i-a făcut viața, dar nu era semnat cu mine, sub contract”, ne-a dezvăluit Anamaria Prodan. Iar după ce a citit articolul din FANATIK, vulcanica impresară s-a dezlănțuit împotriva celor care, consideră ea, o trădează.

”Astea sunt niște copilării, niște răzbunări de fraierici din ăștia de pe stradă. Ăla vine și spune semnează soțul Anei cu mine, celălalt nu cred că va face acest lucru niciodată, pentru că se va face de râs față de copiii lui. Eu cred că, totuși, puțină demnitate există în toată lumea asta”, spune Anamaria Prodan, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Anamaria Prodan consideră că Laurențiu Reghecampf și-ar trăda familia

este convinsă că un gest făcut de Laurențiu Reghecampf în sensul semnării unui act de management cu Giovanni Becali ar reprezenta trădarea supremă.

”Este strict problema lui Laurențiu Reghecampf, el își alege agent, soție, prieteni, sunt alegerile lui, nu putem controla așa ceva. Dar consider că față de familia lui, atât timp cât mai are o familie, și față de copilul lui pe care îl va avea o viață întreagă nu are un om cum să trădeze la modul ăsta, e ca și cum îți trădezi copilul, soția, familia, orice noțiune de bun simț”, mai spune Anamaria Prodan.

ADVERTISEMENT

Și, ca să fie explicită, Anamaria Pordan susține că gestul (încă) soțului ei este unul de neînțeles, având în vedere conflictele pe care le aveau, împreună, pe când formau un cuplu, cu familia Becali.

”Orice s-ar scrie, în orice ziar, Laurențiu Reghecampf rămâne tatăl copilului meu și omul pe care eu îl cunosc, nu ce vorbesc alții prin oraș, ce spun toți despre numele meu și despre soțul meu. Nu am să cred niciodată că soțul meu se milogește de această familie să semneze contracte pentru că soțul meu este mult prea sus”, a mai precizat Anamaria Prodan.

ADVERTISEMENT

Anamaria Prodan, atac dur la adresa lui Giovanni Becali: “Foștii pușcăriași nu fac parte din lumea mea”

”Despre bătrânul Giovanni Becali ce să vorbim? El a avut mari probleme cu mine, nu eu cu el. Păi eu mă cert cu Giovanni Becali? Păi, Giovanni Becali are 80 de ani, ce să mă cert eu cu el? E un bătrân care merită să îi zici ‘bună ziua’ și să ne rugăm pentru sănătatea lui! Atât. Și să trăiască și să se bucure când ne vede, mai tineri, mai în forță. (…)

Acest gen de oameni, foști pușcăriași, nu fac parte din lumea mea, iar soțul meu, orice greșeli ar fi făcut, niciodată nu o să se facă de râs la modul acesta, să stea în anturajele acestor oameni. Cât despre ce declara Don Giovani mafiotul care este el inspirat din serialul Las Fierbinți nu putem decât să schițăm un zâmbet mefistofelic și să schimbam canalul sau să trecem peste”, a mai spus Anamaria Prodan, în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Giovanni Becali a anunțat transferul anului: Reghe va semna cu el

Reacția Anamariei Prodan vine după ce Giovanni Becali a anunțat, în exclusivitate pentru FANATIK, că Laurențiu Reghecampf l-a sunat pentru a-i cere să semneze

„Discutam la telefon cu un avocat cunoscut de-ai mei și mi-a zis că un prieten vrea să vorbească cu mine. ‘Ia, dă-mi-l la telefon’. Cică, nea Ioane… Era Laurențiu Reghecampf! I-am zis cum i-am zis și lui Mutu de multe ori… Lăsați-mă cu nea Ioane, cu de-astea, eu sunt Giovanni și atât…

ADVERTISEMENT

Deci… Îmi spune Reghe că vrea să se vadă cu mine și să semneze cu Becali Sport! „Da, mă, normal că o facem. Îmi spui când și rezolvăm”. „Când vrei tu Giovanni, vin și semnăm”, îmi zice. El are contract cu Craiova încă un an și jumătate, iar dacă ar pleca la o ofertă mai bună, iau și oamenii de acolo ceva pe el (…) Asta e esențial.

Că Reghecampf m-a chemat la telefon și vrea să semneze un contract de impresariat cu Becali Sport. I-am spus că facem și o conferință de prezentare, cu Dragoș, cu toți, să fie transparență totală pentru că e vorba despre un nume mare de antrenor!”, a spus Giovanni Becali, în exclusivitate pentru FANATIK.