Anamaria Prodan, explicații despre întâlnirea dintre Laurențiu Reghecampf și fiul lor, Bebeto: ”Închidem nebunia asta”

După ce Anamaria Prodan a declarat, public, că Laurențiu Reghecampf, bărbatul de care va divorța în viitorul apropiat, nu și-a mai văzut de multă vreme copilul, acum două săptămâni, chiar de Halloween, antrenorul Craiovei a mers acasă la impresară, la vila din Snagov, pentru a petrece alături de Laurențiu jr.

Ce spune Anamaria Prodan despre întâlnirea lui Laurențiu Reghecampf cu Bebeto

“În 8 luni, tatăl lui a trecut și l-a văzut 10 minute! Copilului îi este dor de el… era idolul lui! Bebeto suferă și cea mai importantă misiune pentru mine este să-l protejez pe el. Bebeto e un băiețel sensibil, duce greu povara suferinței. Mereu își sună tatăl… Nu doresc nimănui, credeți-mă, să treacă prin ce trecem noi!”, a dezvăluit .

Doar că, pe când pentru a lua parte la gala ISucces la care a câștigat și un premiu, Laurențiu Reghecampf a decis să își viziteze fiul, pe Bebeto, la casa din Snagov în care au locuit, ani la rândul, ca familie.

ADVERTISEMENT

”Da, a fost la noi la Snagov. A fost un party de Halloween la care a participat și el. Am vorbit cu Laurențiu și am zis să facem, cumva, să închidem nebunia asta! Tot ce s-a întâmplat acum s-a vrut de foarte mulți ani.

Probabil că Laurențiu nu realizează, dar va realiza în foarte scurt timp și când va realiza va fi jale pentru toată lumea, pentru că familia asta a fost indestructibilă”, a spus Anamaria Prodan pentru .

ADVERTISEMENT

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf divorțează

Așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, sunt la capătul unei relații care a durat timp de 15 ani. Mai mult chiar, Antrenorul Craiovei așteaptă, acum, să devină din nou tată, iubita lui, Corina Caciuc, fiind însărcinată.

Chiar dacă, inițial, Anamaria Prodan a negat problemele din cuplul cu Laurențiu Reghecampf, acum așteaptă să se pronunțe divorțul dintre ei, impresarul explicând, pentru FANATIK, ce se petrecea între ei.

ADVERTISEMENT

”Am negat pentru că nu știam nimic sigur, am negat pentru că nu am crezut nimic. Pentru că l-am întrebat pe Laurențiu de fiecare dată și de fiecare dată și-a cerut iertare pentru tot și a venit acasă. El a venit acasă și am făcut nunta. Am făcut o nuntă superbă, 15 ani de căsnicie în fața preotului, cu cununile pe cap, în fața altarului”, a povestit Anamaria Prodan.

Iar când vine vorba de divorț, momentan, Anamaria Prodan nu știe când se va întâmpla, efectiv: ”Habar nu am, nici nu am primit actele de divorț! Nu știu cum vom face, probabil că ar trebui să pot să stau să vorbesc cu el. Să fie lăsat să vină să vorbească”.

ADVERTISEMENT

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf s-au căsătorit la Las Vegas

Acum 13 ani, se căsătoreau în Las Vegas, după doi ani de relație. Acum însă, la divorț, ne-a explicat Anamaria Prodan, lucrurile sunt simple când vine vorba de partajul lor.

”Totul este primit de la mama mea! Iar aici sunt niște lucruri care sunt dureroase, niște lucruri în care nu vreau să intru prea mult. Dar nu există nimic din ceea ce se spune. Laurențiu Reghecampf cu Anamaria Prodan au de împărțit o casă în America, una singură!, și una în Snagov”, a mai spus Anamaria Prodan.

ADVERTISEMENT

Divorțul dintre Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan a devenit inevitabil din momentul în care antrenorul Craiovei a decis să își refacă viața alături de o tânără de 29 de ani, Corina Caciuc, care îi va dărui, în primăvara anului viitor, un copil, al treilea pentru bărbat.