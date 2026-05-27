Anamaria Prodan face dezvăluiri cutremurătoare. Cu ce problemă de sănătate s-a confruntat impresara

E un agent FIFA apreciat în domeniul sportiv, activând în fotbal de ani buni. Anamaria Prodan nu se plânge, însă a luat pe toată lumea prin surprindere cu mai multe dezvăluiri cutremurătoare. Iată cu ce necazuri medicale s-a confruntat impresara.

Ce problemă medicală a avut Anamaria Prodan

În trecut a ocupat funcția de președinte la cluburi precum FC Snagov sau Concordia Chiajna, iar acum este o impresară de renume. Recent, Anamaria Prodan (53 ani) pentru cei care nu îi cunosc valoarea. Se declară o persoană încăpățânată, dovadă că a ajuns unde este în momentul de față.

Nu a arătat nimănui că o doare, preferând să fie rezervată. Agentul FIFA se concentrează pe familie și pe afaceri, puțini știind . Baschetbalista are o relație cu un tânăr care practică același sport ca ea. În ceea ce privește viața personală blondina demonstrează că poate trece peste orice obstacol.

Cu toate acestea, vedeta a povestit că situațiile în care a fost pusă în ultima vreme au afectat-o enorm. Fosta moderatoare de la Antena 1 a subliniat că s-a confruntat cu neplăceri de ordin medical. Astfel, a decis să schimbe radical strategia după care se ghidează în viață, dorind să se bucure din plin de fiecare clipă.

„Aşa sunt eu. Am încercat și eu să mint în viață, dar uitam ce mințeam și ajungeam în nişte situații de ziceam: Doamne fereşte!. Pentru ce să-ți complici viaţa? Ca să nu mă fac de râs? Niciodată n-am făcut frumos doar ca să fie bine. Poate că, dacă făceam pe plac tuturor, îmi era mai ușor.

Dar eu nu cred în vorba aia cu «capul plecat sabia nu-l taie». Acum trăiesc fiecare secundă altfel. Ştii cum mi-am setat viaţa? Nu mă mai interesează să fiu recunoscută sau validată de nimeni”, a dezvăluit Anamaria Prodan, în podcastul intitulat „Femei fără scuze”.

”Scandalurile îmi mâncau ani din viață”

„Fiul meu mi-a zis: «Mama, cred că nu mai ai aceeași putere, că nu te mai cerți cu nimeni și nu le mai e frică de tine». Și i-am răspuns: «Ești încă mic, dar o să înțelegi că toată nebunia aia, certuri, scandaluri, nu ne-a făcut decât rău. Nu a ieşit nimic bun din ele».

Scandalurile pe care le făceam, chipurile pentru fotbal, îmi mâncau ani din viață. Am ajuns să fac și un mini anevrism cerebral. De asta spun: când simți că merită, luptă. Dar când nu mai merită, închide frumos și pleacă fără regrete”, a completat impresara.

Parteneriatul semnat de Anamaria Prodan

Anamaria Prodan este una dintre cele mai cunoscute femei din România. Agentul FIFA a realizat numeroase proiecte de-a lungul anilor, cochetând inclusiv cu televiziunea. Cea mai recentă colaborare a fost cu Antena 1, unde a fost prezentatoarea de la Survivor: Povești din junglă, asociat cu show-ul cu același nume.

Din păcate, emisiunea a fost anulată peste noapte chiar la începutul anului 2026. Cu toate acestea, blondina nu s-a lăsat doborâtă și a semnat un parteneriat nou. Pe social media a anunțat că a devenit oficial ambasadoarea proiectului Femei fără scuze. A fost aleasă pentru că este o femeie care se cunoaște foarte bine.

„Anamaria Prodan nu este doar un nume. Este simbolul unei femei care a ales să fie puternică atunci când lumea îi cerea să fie discretă. Care a mers înainte atunci când alții ar fi renunțat. Care și-a asumat succesul, vocea, feminitatea și forța fără să ceară aprobarea nimănui.

Femei fără scuze înseamnă exact asta, femei care nu se micșorează pentru a încăpea în așteptările altora. Femei care își cunosc valoarea, își spun adevărul și își poartă povestea cu demnitate. Împreună cu Anamaria Prodan, ducem mai departe un mesaj puternic:

Nu trebuie să îți ceri scuze pentru ambiție. Nu trebuie să îți ceri scuze pentru succes.

Nu trebuie să îți ceri scuze pentru cine ești. Acesta nu este doar un parteneriat. Este o declarație de forță”, se arată într-o postare de pe .