Anamaria Prodan, gata să cucerească lumea boxului: „Va fi un spectacol de neuitat”. Toate secretele galei „The Return of the Thrill Gavril 2”

„The Return of the Thrill Gavril 2” se anunță a fi evenimentul anului în boxul românesc. Gala este organizată de Anamaria Prodan, care a dat toate detaliile despre mult așteptatul „show a la Las Vegas” organizat la București.

Anamaria Prodan cucerește lumea boxului! Secretele galei „The Return of the Thrill Gavril 2”

Celebra impresară a dat detalii importante despre . Anamaria Prodan vrea să readucă boxul românesc la viață prin evenimentele organizate împreună cu Ronald Gavril prin firma „Gavril & Prodan Promotions”.

„Crește inima în mine când văd ce sportivi am în gală, mi se pare că este meciul potrivit. Întotdeauna am ales să stau lângă oamenii potriviți, lângă oamenii educați. Nu atingem banii statului, nu lucrăm cu primării, nici nu vreau să aud de asta.

Facem eforturi să înviem boxul românesc, care a fost la loc de cinste întotdeauna. Vrem să readucem în prim-plan acest sport minunat, acest sport de bărbați adevărați. Oricât iubim fotbalul sau orice alt sport, boxul este cel mai bărbătesc sport posibil.

Când ești în ring nu vezi absolut nimic, ești închis între patru corzi și ai adversarul în față. Nu ai unde să fugi, nu ai unde să te ascunzi, nu ai ce să faci, trebuie să fii pregătit un miliard la sută să ieși învingător.

Sunt mândră de Ronald, care are trei antrenamente pe zi la 39 de ani. Trage cot la cot cu unul de 18 ani, a înțeles toată viața că fără muncă nu se poate nimic. Mirel are o viață extraordinar de ordonată. Rădeam la un moment dat de Mirel că nu poți să îl găsești la prânz pentru că doarme în fiecare zi ca bebelușul”, spune Anamaria Prodan.

Ce nu trebuie să lipsească din viața unui sportiv: „Așa și-a ordonat Tayson viața”

Anamaria Prodan știe la FANATIK SUPERLIGA. Emisiunea este live pe site-ul FANATIK.RO, de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

„Tyson și-a ordonat viața și a intrat în ritmul normal astfel încât să urce în ring cu un copil pe lângă el pentru că are o soție avocat, care îi negociază fiecare contract. Soția îi gestionează fiecare aparție, fiecare interviu și toată viața de la a la z, pentru că voi, bărbații, sunteți niște copii.

În spatele unui bărbat puternic stă o femeie și mai puternică. Dacă nu este și o femeie și mai puternică, un bărbat are cu siguranță suportul unei familii. Andrei îl are pe tatăl lui, care suferă la cot la cot și simte fiecare lovitură pe care o încasează de un miliard de ori mai tare.

Mirel are o soție incredibilă, care îi gătește o mâncare specială de trei ori pe zi. Nu lasă nici musca în casă când doarme Mirel, acest suport este ceva incredibil. Trăirile lui Tyson și Muhammad Ali din tinerețe sunt firești pentru că erau fenomene.

Ca și fotbaliștii noștri, ei se desprind de la pământ când sunt elogiați. Sunt momente când trebuie să fie cineva lângă ei să nu se desprindă și să se aleagă praful. Toată lumea mă întreabă cine luptă la fete, eu vă spun că două dintre cele mai bune sportive din lume o să lupte.

The Return of the Thrill Gavril 2 vine de la porecla lui Gavril, care înseamnă fiorul. Porecla lui Mirel este Rapidistul, abia aștept să vină galeria Rapidului să vedeți ce spectacol o să facă, ei merg peste tot după Mirel”, a declarat impresara.

Unde se vede gala „The Return of the Thrill Gavril 2” la TV și ce evenimente inedite pregătește Anamaria Prodan

„Pe Florian îi susțin cei din Zalău, am rămas uimită de atmosfera de la gala lui din Zalău. Promo-ul este făcut pentru sportivii români, sunteți primii care îl difuzează. Gala o să fie completată cu niște momente incredibile pe care le-au pregătit partenerii noștri de la Circul Metropolitan București.

Cu ocazia asta îi îndemn pe cei care o să vină să își ia familia. Nu este o simplă gală în care vedeți numai box. Gala se transmite pe Digi și Fight Zone International, noi avem o relație foarte bună cu ei.

Spun că îmi este foarte drag Andrei pentru că pe lângă meseria de boxer se pregătește și de viitor, își dorește să organizeze gale. Clipul este făcut la Hollywood de cea mai bună echipă, s-a filmat patru zile.

La fiecare oră din filmul despre viața lui Ronald va fi o parte pe care își va pune vocea celebrul Kilroy, o să fie ceva minunat. Sunt mândră pentru acest proiect pentru că am luptat foarte mult pentru el. Ronald a marșat pe chestia asta și a ascultat, o să vedeți ce film o să aibă.

El încă filmează, imaginile pe care le vedeți sunt extrase din filmările de la Hollywood. Când o să iasă filmul o să fie ceva minunat, momenta o să îl producem și după negociem și vedem unde apare.

Îmi doresc să fie o gală de succes și să oferim românilor un spectacol de neuitat. Biletele le puteți găsi pe bilete.ro sau direct la Circul Metropolitan București. Gala o să fie deschisă de marea soprană Cristina Păsăroiu.

Soprana lui Bocelli va intra alături de Ronald Gavril și va deschide lupta lui Gavril pe melodia Gladiatorul. O să fie un moment incredibil, la fel cum și cei doi din studio o să pregătească niște momente inedite. Va fi ceva frumos, am muncit foarte mult pentru asta”, a mai spus Prodanca.

