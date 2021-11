Anamaria Prodan pune tunurile pe Gigi Becali: „Îi transferăm peste tot, apoi ieșim la TV și-i înjurăm de morți!”

Vestea că Ianis Stoica ar putea ajunge la Arsenal dă naștere unui nou scandal monstru în fotbalul românesc. Chestionată pe marginea subiectului, Ana Maria Prodan și-a exprimat convingerea că transferul nu are nicio șansă de reușită și s-a lansat într-o nouă tiradă la adresa lui Gigi Becali, deși acesta afirmase că formația de pe „Emirates” pentru noua „perlă” a FCSB-ului.

„Îi transferăm peste tot, apoi ieșim la TV și-i înjurăm de morți! La noi, patronul este și președinte, și antrenor, și cel care vinde biletele. E omul bun la toate”, a răbufnit impresara, indignată de modul în care patronul roș-albaștrilor – și nu numai – obișnuiește să-și trateze jucătorii.

La cei 18 ani ai săi, Ianis Stoica (n.r. fiul fostului internațional Pompiliu Stoica) se poate lăuda deja cu nu mai puțin de paisprezece apariții în toate competițiile, șase goluri și două pase decisive. În momentul de față este cotat la doar 450.000 de euro, dar latifundiarul din Pipera solicită 10 milioane de euro și 20% dintr-un viitor transfer.

ADVERTISEMENT

Anamaria Prodan dă de pământ cu Gigi Becali după anunțul privind interesul lui Arsenal Londra pentru Ianis Stoica

„Dacă Gigi Becali vinde mai bine ca mine la Arsenal, înseamnă că mă fac eu patron, în locul lui, și el manager, în locul meu. Și, dacă Gigi Becali vinde mai bine decât mine, el așa, singur, manager… felicitări, poate deschidem o firmă împreună.

Dacă eu am înregistrat contractul lui Ianis, în Anglia, cineva poate vinde mai bine decât mine? De asta ajung jucătorii așa, pentru că patronii își bat joc cu știri de genul ăsta. Jucătorii sunt zăpăciți de cap.

ADVERTISEMENT

Visează că pleacă în Anglia, Germania, America, uită să mai joace fotbal, îi transferăm peste tot, apoi ieșim la TV și îi înjurăm de morți, de familie, ne batem joc de ei și tot ei sunt de vină, săracii.

Eu cred că patronii ar trebui să stea în banca lor. Să facă business și să tragă cu echipa, nu să o dezmembreze. Să lase jucătorii să-și facă meseria, managerii să-și facă treaba, așa cum și managerii lasă patronii să-și facă treaba.

ADVERTISEMENT

La noi, patronul este și președinte, și antrenor, și cel care vinde biletele. E omul bun la toate, ce ne-o mai trebui să avem și antrenor, manager general, director sportiv. La noi, toți sunt one man show”, a declarat Anamaria Prodan, potrivit .

Ilie Dumitrescu: „Cred că se face transferul. Gigi Becali are mână bună”

În schimb, Ilie Dumitrescu susține că și îl consideră pe Ianis Stoica suficient de matur, în ciuda vârstei fragede, să facă pasul spre Arsenal. Totul va depinde, însă, de capacitatea lui de adaptare la noua echipă.

ADVERTISEMENT

„Este un jucător cu un potențial foarte mare, este de perspectivă. Cluburile mari investesc în jucători de prespectivă, care au cifre foarte bune și sunt și foarte tineri. Va fi foarte greu să facă pasul imediat și să joace în Premier League, dar e nevoie de adaptare, să se antreneze la un nivel diferit, la altă intensitate, cu jucători valoroși. El poate fi împrumutat, sau poate chiar să joace la U23, la rezerve.

Eu am văzut jucători de 18 ani, de 19 ani, pe la Dortmund, de exemplu, deci există și șansa să intre în echipa mare și să joace, dar este nevoie de puțină pregătire, să te adaptezi la tot ceea ce înseamnă condițiile de antrenament. Probabil că vor face și antrenament individual cu el, dacă va ajunge acolo, apoi o să se facă anumite teste și după aceea o să facă un program special și apoi o să joace la echipa de tineret de la Arsenal, dacă va fi la Arsenal.

ADVERTISEMENT

Iar apoi, cu echipa mare, dacă este nevoie vreodată de el și se remarcă și este un jucător cu personalitate. El este genul de jucător cu personalitate, are maturitate pentru 18 ani. Dar sunt și jucători de 18 ani pe la Arsenal tot cu maturitate, adică cu siguranță. Cei care sunt de perspectivă sunt în contact cu echipa mare.

Saka cât are? Cel care a jucat titular la națională. Cred că are 19 ani, dar el e de ceva timp la Arsenal și apoi la naționala Angliei. Este important că el are cifre bune, că s-a remarcat. Dar să nu uităm că el e de un an și ceva la națională. Tot așa s-a remarcat, pe la 19 ani, e clar că e o investiție.

La Gigi Becali, dacă vii mâine cu o sumă, el vrea puțin mai mult, pentru că nu are presiunea asta din punct de vedere financiar. Și e și din principiu dacă e să o faci. Te gândești că există și șansa să rămâi cu un procent.

Eu cred că se face. Aici vorbim de un milion – două în sus sau în jos, de la 7 milioane sau 7 și ceva la 10, deci te întâlnești pe undeva în zona aia. Plus că deja FCSB este o vitrină importantă, unde sunt jucători care au fost transferați de la Gigi Becali. Are mână bună, ce să spun? Și aici este investiție minimă, nu? Cât a fost? A fost crescut la copii și junioni, nu?”, a comentat Ilie Dumitrescu, la .