Fanatik a aflat de ce Gigi Becali nu o va ierta niciodată pe Anamaria Prodan! Mesajul teribil trimis de Prodanca în miez de noapte

Ani la rândul, Anamaria Prodan și Gigi Becali au colaborat, impresara fiind cea care se ocupa de majoritatea jucătorilor de la FCSB în vremea în care Laurențiu Reghecampf antrena echipa. Doar că, la începutul acestui an, relația dintre cei doi s-a deteriorat grav, motivul declarativ fiind faptul că Dennis Man ar fi semnat un contract de management cu Giovani Becali, rivalul Prodancei, iar apoi s-a transferat la Parma.

Evident, pe lângă procesele deschise de Anamaria Prodan împotriva jucătorului, impresara a pornit și un război cu Gigi Becali, cel pe care l-a văzut ca fiind vinovat pentru că jucătorul a renunțat la serviciile ei pentru a merge mai departe cu Giovani Becali.

De ce vrea Gigi Becali să o distrugă pe Anamaria Prodan

Anamaria Prodan a vorbit, la postul tv pe care îl conduce, despre relația ei cu Gigi Becali și, războinică, i-a aruncat mănușa latifundiarului, susținând însă că patronul FCSB este cel care ar fi pornit scandalul. Doar că, în fapt, a ”uitat” să precizeze un episod care explică războiul pe viață și pe moarte pe care îl duce cu patronul de la FCSB.

„Este jenant că acești credincioși care se bat cu pumnul în piept că mă distrug, că mă bagă cu ajutorul lui Reghe, care e prost, în pușcărie, care râd de Reghe peste tot. Au ajuns să `facă frumos` pe lângă el doar ca să-i omoare și ultimul gram de demnitate.

Ceea ce nu au înțeles ei este gândul că din dorința de a mă dărâma pe mine au făcut o victimă colaterală: Reghe. Vorbeam azi cu el, mă gândeam și îi mulțumeam lui Dumnezeu că m-a făcut atât de puternică încât nimeni să nu mă dărâme.

L-au dărâmat și călcat pe cap pe soțul meu făcându-l de râs fără drept de apel (…) Și am să mă rog pentru Gigi Becali să-l ierte Dumnezeu pentru fățărnicie. E drăguț, căci Rotaru și Gigi Becali sunt prieteni mai nou și Gigi îi sună antrenorul. (…)

Gigi vorbește și în oraș că mă va distruge. Aștept cu interes. Ies pe interval căci este bun la nivel declarativ, dar când ajunge cuțitul la os se liniștește”, a declarat Anamaria Prodan pentru .

Doar că, pare-se, scandalul a pornit, la începutul acestui an, în momentul în care Anamaria Prodan, furioasă că Dennis Man a plecat la Parma după ce a semnat un contract de impresariere cu Giovani Becali, l-a acuzat pe patronul de la FCSB că ar fi ”lucrat-o”. Și, la un moment dat, i-ar fi trimis un mesaj care l-a făcut pe Gigi Becali să își mai dorească un singur lucru: să o distrugă.

Anamaria Prodan, mesaj cumplit în miez de noapte pentru Gigi Becali

FANATIK a aflat, în exclusivitate, că Anamaria Prodan i-ar fi trimis un mesaj cumplit lui Gigi Becali, în miez de noapte, la câteva zile de la episodul Man. Iar de atunci, dacă mai existau totuși șanse ca Gigi Becali să colaboreze cu impresarul Anamaria Prodan, posibilitatea ca ei să se mai împace a devenit nulă.

Iar totul ar fi pornit de la un mesaj în care Anamaria Prodan l-ar fi blestemat pe Gigi Becali. Și nu doar pe el, ci și pe apropiații latifundiarului. ”Să te mănânce cancerul de viu Gigi, pe tine și pe toți ai tăi!”, i-ar fi scris Anamaria Prodan lui Gigi Becali care, în acel moment, a fost șocat de blestemul primit de la fosta sa colaboratoare și care, de atunci, și-a jurat că va face tot ce îi stă în putință să o distrugă.

Evident, momentan nu se poate pune problema unui război fizic, în sensul strict al cuvântului, dar, în ultimele luni, Gigi Becali, alături de Giovani Becali, a făcut ce a putut pentru ca Anamaria Prodan să își piardă ”bijuteriile” fotbalistice pe care le impresaria. Și, ultima lovitură este

Anamaria Prodan voia să se împace cu Gigi Becali! Acum e imposibil

În urmă cu ceva timp, Și, la acea vreme, explica impresara, părea să își dorească să se împace cu oamenii cu care s-a certat public, menționând că, în fapt, scandalurile fuseseră începute pentru că ea dorea să îl apere pe Laurențiu Reghecampf.

”Eu regret că m-am certat cu toată lumea. Da, am să îmi cer iertare și am să fac tot posibilul, până închid ochii, să mă împac cu toți acești oameni. Mi-am apărat soțul, mi-am apărat familia. Nu îmi pare rău că mi-am apărat familia, îmi pare rău că am ajuns la asemenea jigniri cu niște oameni pe care îi respect.

Dau timpul înapoi, derulez filmul, încerc să mi le pun cap la cap, s-a format un puzzle, mă uit, lăcrimez, ne reproșăm că nu am fost mai vigilenți…”, spunea Anamaria Prodan.

Dar, chiar dacă, într-un fel, anunța că și-ar dori să se împace cu Gigi Becali, declarațiile ei erau tardive. Deja, pare-se, trimisese acel mesaj cumplit către Gigi Becali, iar patronul de la FCSB și-ar fi jurat că nu îi va ierta gestul…

Până la ora publicării acestui articol, Anamaria Prodan nu a putut fi contactată de reporterii FANATIK pentru a comenta relația ei cu Gigi Becali și mesajul pe care l-a trimis patronului de la FCSB.