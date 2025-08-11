Anamaria Prodan i-a trimis un mail sfâșietor lui Laurențiu Reghecampf, care a plecat să antreneze în Sudan! „Te rugăm…” Exclusiv

Anamaria Prodan i-a trimis un mail emoționant lui Laurențiu Reghecampf, după ce a aflat că fostul ei partener a ajuns la Al-Hilal din Sudan, țară unde masacrele sunt la ordinea zilei,

Anamaria Prodan a reacționat după alegerea fostului soț: „Și pentru cariera, și pentru numele de Reghecampf, Sudan înseamnă moarte!”

Impresara l-a implorat pe antrenor, în numele familiei lor, să părăsească de urgență Sudanul, pentru a nu-și risca nu doar cariera, ci și viața.

De asemenea, aceasta a mai făcut și câteva referiri la activitatea tehnicianului, care în viziunea ei s-ar afla pe un trend descendent, iar în cazul în care ar avea parte de o experiență nefericită la noua echipă africană, inclusiv din punct de vedere profesional, atunci renumele său de antrenor ar urma să fie „îngropat” definitiv.

FANATIK vă oferă cele mai importante și cutremurătoare pasaje din mailul secret pe care Prodanca i l-a trimis fostului ei soț

„Laur, am să își scriu mail-ul ăsta fără răutate și ură. Orice s-a întâmplat între noi, cu oricine ai ales, (…), e viața ta. Cred că în inima ta realizezi că și în sufletul nostru e doliu cu ce faci sau ai făcut. Dacă nu ai semnat acolo, pentru niciun ban din lume nu merge! Cariera ta e terminată. E în moarte clinică.

Te-a îngropat de viu! De fapt, nu ea. Ci tu singur prin alegerea asta. Alegerea asta te-a coborât în altă lume. Te-a tras în vârtejul unei mediocrități fabuloase, a unor alegeri cumplite. Fă orice să pleci de acolo, te rog. Spune-le că e periculos pentru cei mici. Nu rămâne sub nicio formă acolo. Mai bine stai mândru, drept, cu capul sus, cum te-am învățat mereu!

„Știi că ai vândut aproape totul, dar nu reușești să trăiești așa, vânzând mereu și oameni, și lucruri strânse într-o viață!”

Ai ajuns foarte rău și știu că realizezi. Nu știu dacă ai pus ceva din ce ai mai câștigat de o parte. Știi că ai vândut aproape totul, dar nu reușești să trăiești așa, vânzând mereu și oameni, și lucruri strânse într-o viață! Pleacă de acolo urgent, te implor! Acolo e moartea din toate punctele de vedere.

Vino, să nu mai râdă nimeni de tine (…) Eu în interviu am spus adevărul, cum ai putut să îți distrugi viața și cariera, imaginea, mândria de bărbat… Habar nu are nimeni. Să te prefaci că ești bine… Probabil că da (…)

Asta a fost alegerea ta în viață și viața ți-a dat înapoi ce ai cerut. Deci te rugăm. Nu rămâne acolo pentru nimic în lume. Dacă ăia te dau afară, de acolo nici în România nu vei mai avea loc, nici în Liga 2.

Și pentru cariera, și pentru numele de Reghecampf, Sudan înseamnă moarte!”, a scris Anamaria Prodan într-un e-mail trimis cu destinația