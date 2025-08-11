Sport

Anamaria Prodan i-a trimis un mail sfâșietor lui Laurențiu Reghecampf, care a plecat să antreneze în Sudan! „Te rugăm…” Exclusiv

Anamaria Prodan îl imploră pe fostul soț, Laurențiu Reghecampf, să părăsească de urgență Sudanul, țară aflată într-un crunt război civil din 2023! „ Îți scriu fără răutate și ură”
Gabriel-Alexandru Ioniță
11.08.2025 | 07:46
Anamaria Prodan ia trimis un mail sfasietor lui Laurentiu Reghecampf care a plecat sa antreneze in Sudan Te rugam Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Anamaria Prodan, reacție după numirea lui Laurențiu Reghecampf la Al-Hilal Sudan. Foto: colaj Fanatik

Anamaria Prodan i-a trimis un mail emoționant lui Laurențiu Reghecampf, după ce a aflat că fostul ei partener a ajuns la Al-Hilal din Sudan, țară unde masacrele sunt la ordinea zilei, mutare despre care FANATIK a scris în exclusivitate la momentul respectiv.

ADVERTISEMENT

Anamaria Prodan a reacționat după alegerea fostului soț: „Și pentru cariera, și pentru numele de Reghecampf, Sudan înseamnă moarte!”

Impresara l-a implorat pe antrenor, în numele familiei lor, să părăsească de urgență Sudanul, pentru a nu-și risca nu doar cariera, ci și viața.

De asemenea, aceasta a mai făcut și câteva referiri la activitatea tehnicianului, care în viziunea ei s-ar afla pe un trend descendent, iar în cazul în care ar avea parte de o experiență nefericită la noua echipă africană, inclusiv din punct de vedere profesional, atunci renumele său de antrenor ar urma să fie „îngropat” definitiv.

ADVERTISEMENT

FANATIK vă oferă cele mai importante și cutremurătoare pasaje din mailul secret pe care Prodanca i l-a trimis fostului ei soț

„Laur, am să își scriu mail-ul ăsta fără răutate și ură. Orice s-a întâmplat între noi, cu oricine ai ales, (…), e viața ta. Cred că în inima ta realizezi că și în sufletul nostru e doliu cu ce faci sau ai făcut. Dacă nu ai semnat acolo, pentru niciun ban din lume nu merge! Cariera ta e terminată. E în moarte clinică.

Te-a îngropat de viu! De fapt, nu ea. Ci tu singur prin alegerea asta. Alegerea asta te-a coborât în altă lume. Te-a tras în vârtejul unei mediocrități fabuloase, a unor alegeri cumplite. Fă orice să pleci de acolo, te rog. Spune-le că e periculos pentru cei mici. Nu rămâne sub nicio formă acolo. Mai bine stai mândru, drept, cu capul sus, cum te-am învățat mereu!

ADVERTISEMENT
Povestea BMW-ului din Kaliningrad: avocata din Rusia care refuză să cedeze în fața...
Digi24.ro
Povestea BMW-ului din Kaliningrad: avocata din Rusia care refuză să cedeze în fața lui Putin. „Doar o nebună nu s-ar teme”

„Știi că ai vândut aproape totul, dar nu reușești să trăiești așa, vânzând mereu și oameni, și lucruri strânse într-o viață!”

Ai ajuns foarte rău și știu că realizezi. Nu știu dacă ai pus ceva din ce ai mai câștigat de o parte. Știi că ai vândut aproape totul, dar nu reușești să trăiești așa, vânzând mereu și oameni, și lucruri strânse într-o viață! Pleacă de acolo urgent, te implor! Acolo e moartea din toate punctele de vedere.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali a intrat în direct și a început
Digisport.ro
Gigi Becali a intrat în direct și a început "tirada"! Cum a numit-o pe FCSB, după 0-1 cu Unirea Slobozia

Vino, să nu mai râdă nimeni de tine (…) Eu în interviu am spus adevărul, cum ai putut să îți distrugi viața și cariera, imaginea, mândria de bărbat… Habar nu are nimeni. Să te prefaci că ești bine… Probabil că da (…)

ADVERTISEMENT

Asta a fost alegerea ta în viață și viața ți-a dat înapoi ce ai cerut. Deci te rugăm. Nu rămâne acolo pentru nimic în lume. Dacă ăia te dau afară, de acolo nici în România nu vei mai avea loc, nici în Liga 2.

Și pentru cariera, și pentru numele de Reghecampf, Sudan înseamnă moarte!”, a scris Anamaria Prodan într-un e-mail trimis cu destinația Laurențiu Reghecampf.

Fotbaliștii lui Becali, chemați de urgență de Mustață după FCSB – Slobozia 0-1....
Fanatik
Fotbaliștii lui Becali, chemați de urgență de Mustață după FCSB – Slobozia 0-1. Mesajul surprinzător al liderului de la Peluza Nord. Video
Gigi Becali a anunțat ce jucător nu va mai fi titular la FCSB:...
Fanatik
Gigi Becali a anunțat ce jucător nu va mai fi titular la FCSB: ”E o greșeală mare!”
Gigi Becali le-a declarat război Universității Craiova și Rapidului: „Băi, Rotarule, băi, Șucule,...
Fanatik
Gigi Becali le-a declarat război Universității Craiova și Rapidului: „Băi, Rotarule, băi, Șucule, o să vă spulber și anul ăsta!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Colegul care l-a șocat pe Florin Gardoș: 'Era un nebun de legat, capabil...
iamsport.ro
Colegul care l-a șocat pe Florin Gardoș: 'Era un nebun de legat, capabil să prăpădească 40.000.000 de euro'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Poster GRATUIT
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!