Gigi Becali, amendat pentru discriminarea femeilor! Anamaria Prodan iese la atac: „Oferă atmosfera toxică a scandalului ieftin!”

Anamaria Prodan nu se mai află deloc după ce a fost lăsată pe dinafară la transferul lui Dennis Man la Parma.

Sexy-impresara nu scapă însă nicio ocazie pe patronul FCSB-ului cu fiecare ocazie pe care o are.

Anamaria Prodan a publicat un document pe contul ei de Instagram în care se arată că Gigi Becali este amendat de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) pentru discriminare, în urma unei plângeri pe care a depus-o: „Eu nu am vorbit în viața mea cu femei, eu nu discut cu femei. Eu afaceri nu fac dacă ești femeie”, este declarația care l-a „îngropat” din nou pe Gigi Becali.

Impresara salută decizia celor de la CNA în stilul caracteristic și promite și noi dezvăluiri: „Deocamdată vedeți doar atât… urmează și restul, mai încolo. Atât vreau să zic: jos pălăria față de cei de la CNCD, hotărârea asta e o lecție rară și foarte, foarte frumoasă de bun-simț. Vă promit”, a mai scris Anamaria Prodan în aceeași postare.

„Există legi (pentru cazurile în care bunul simț nu e o calitate nativă a persoanei în cauză) care vorbesc despre cum ar trebui să ne purtăm unii cu alții, în acestă societate în care trăim cu toții – cu respect, cu profesionalism, respectând demnitatea fiecăruia dintre semenii noștri. Tot așa ne învață și: biserica, mămica în primii 7 ani de viață, școala, legea, statul.

Pe unii din noi… pentru ceilalți, cei care ne fac tuturor viața mai roz în societatea românească, există Gigi Becali, cel pe care nu îl interesează “tîmpeniile” celor de la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării.

El discriminează pe cine vrea el, că are bani de amendă… Am totuși o întrebare: ce ar trebui făcut când omul ne oferă, la aproape fiecare apariție publică a sa, atmosfera toxică a scandalului ieftin și al jignirilor și umilințelor pe bandă rulantă? Cam ce ar (mai) trebui să facă, ca să ne hotărâm în sfârșit (ca societate) să-i întoarcem spatele și să-i oferim anonimitatea pe care o merită?”, a scris Anamaria Prodan într-o postare pe contul ei de Instagram.

Butoiul cu pulbere a explodat după ce și-au aruncat vorbe grele la „telenovela” transferului lui Dennis Man la Parma, iar cei doi nu își mai vorbesc de atunci.

„Nu mai vorbesc în viaţa mea de Anamaria. Nu fac afaceri cu femei. Nu fac, dacă eşti femeie, nu te bag în seamă. Am terminat, nu mai vreau să vorbesc despre ea. Dacă vine Angela Merkel nici nu o bag în seamă. Nu stau de vorbă nici cu regina Angliei.

Nu există nici o femei pentru mine în afaceri. Îţi dau cuvântul meu de onoare, nu va mai exista să mai vorbesc cu Ana. Îi dau ”bună ziua”, o salut, dar atât. Nu vreau să discut cu femei. Nu vreau nici să o minimalizez, dar nu am nevoie de ea. Eu nu lucrez cu femei, am făcut o greşeala, că e femeia lui Reghe. Ce îmi trebuia mie să am o discuţie cu o femei? Meseria în femeie nu există. Nu am făcut nici un profit cu ea, niciodată, să ştiţi”, declara Gigi Becali după transferul lui Dennis Man la Parma pentru PRO X.