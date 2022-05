Anamaria Prodan, în lacrimi, la lansarea parfumului său. Naistul Nicolae Voiculeţ a făcut-o să plângă: “Acesta e proiectul meu de suflet”

Anamaria Prodan și-a lansat un nou parfum joi seară, iar evenimentul nu a fost unul lipsit de emoții sau lacrimi.

Anamaria Prodan, lacrimi la evenimentul de lansare al parfumului său

Vedeta avea toate motivele de bucurie în această zi când a lansat un nou parfum al său, dar nu a putut face acest lucru fără a se gândi la mama ei.

Și și-a dorit mereu să lanseze propriul parfum, dar nu a mai apucat să facă acest lucru în timpul vieții, așa că fiica sa, Anamaria Prodan s-a ocupat de dorința sa după moartea ei.

Anamaria Prodan a dezvăluit și o mare dorință a sa, anume aceea de a scoate un album împreună cu Nicolae Voiculeţ. Naistul a fost prezent la eveniment și a cântat, emoționând-o pe impresară până la lacrimi.

Vedeta a mai spus și că Nicolae Voiculeţ era preferatul mamei sale și este „proiectul ei de suflet” să scoată albumul cu piesele care nu au mai apucat niciodată să fie lansate, având în vedere

„Plâng, dar sunt puternică. Am emoții. Voiculeț era favoritul mamei mele, au înregistrat împreună melodii. Ăsta este proiectul meu de suflet, să scoatem albumul acela împreună.

Să fie ascultate melodiile lor, melodiile pe care nu au mai apucat să le lanseze”, a spus aceasta.

Anamaria Prodan vrea să îndeplinească toate dorințele mamei sale

Fiica Ionelei Prodan s-a ocupat ca toate dorințele sale să fie împlinite după moartea sa. Astfel, aceasta s-a ocupat de lansarea unei cărți, de un parfum și are în plan să scoată propriul vin, dar și să deschidă un restaurant.

„Am îndeplinit multe dintre dorințele ei. Carte, și a mea și a ei, parfumul acum, și ea a avut, dar pe vremea aceea nu a prins.

Încă nu am făcut lansarea oficială a parfumului, este ceva high class, pentru că întotdeauna am făcut totul perfect. Nu știu câte cărți sunt de calitatea cărții mele, nu știu câte parfumuri sunt de calitatea a ceea ce am scos”, spunea vedeta pentru FANATIK.