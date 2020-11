Anamaria Prodan, infectată cu noul coronavirus! Ce simptome are impresara

Virusul SARS-COV-2 continuă, din păcate, să își facă simțită prezența în fotbalul românesc. Impresara Anamaria Prodan a fost testată pozitiv la scurt timp după o întâlnire cu jucătorii clubului de fotbal Hermannstadt, la care este acționar prin intermediul fiicei sale, Rebecca.

Într-un interviu acordat recent, impresara a confirmat informația și a dat asigurări că se simte bine, chiar dacă simptomele au început deja să își facă apariția și o obligă să-și petreacă majoritatea timpului în pat.

Nu mai puțin de opt membri ai echipei sibiene (cinci fotbaliști și trei membri ai staff-ului tehnic) au fost diagnosticați la rândul lor cu boala care face în fiecare zi milioane de victime din întreaga lume. Cu toții se află în izolare și urmează tratamentul specific pentru astfel de cazuri.

Anamaria Prodan are coronavirus: „Mă simt obosită și îmi petrec majoritatea timpului în pat”

„Am avut noroc că mi-am făcut testul și a ieșit pozitiv chiar în ziua în care copiii mei s-au întors în țară. Erau la aeroport când am aflat că am Covid, așa că nu am apucat să intru în contact cu ei.

Mare noroc am avut, altfel le dădeam și lor. Sunt bine, momentan nu am simptome majore, dar mă simt obosită și îmi petrec majoritatea timpului în pat”, a declarat Anamaria Prodan, potrivit playtech.ro.

Hermannstadt, eliminată din Cupa României. Motivul pentru care Ruben Albes nu a văzut penalty-urile

Hermannstadt a ratat calificarea în optimile de finală ale Cupei României după ce a fost învinsă vineri, de Chindia Târgoviște, în urma loviturilor de departajare. Cele 120 de minute s-au încheiat la egalitate, scor 1-1, golurile fiind marcate de Cherchez și Jo Santos.

În ciuda rezultatului dezamăgitor, Ruben Albes și-a felicitat pentru dăruirea de care au dat dovadă și a dezvăluit motivul pentru care nu a urmărit penalty-urile de pe margine. „Sunt mândru de jucătorii mei, sunt nişte luptători.

Au dat totul am ajuns până la finală şi nu am avut noroc la penaltyuri. Nu am văzut (n.r. loviturile de departajare), am fost la toaletă. Eu sunt mereu nervos”, a declarat tehnicianul spaniol la interviul de după meci.

La loviturile de departajare au marcat Popa, Neguţ, Iacob şi Neicuţescu pentru Chindia, respectiv Vodă şi Fortes pentru Hermannstadt, în vreme ce Addae şi Buzan au ratat. „Moldovan a fost incredibil în astfel de situaţii şi a rezolvat şi le-a dat lor victoria. Nu este posibil să câştigi meciuri cu 12 jucători primul lucru este să recuperăm jucătorii” a mai spus Ruben Albes.

