Anamaria Prodan, întâlnire surpriză cu marele campion al României într-un lăcaș de cult: ”Prietenia sinceră este un dar”

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Impresara Anamaria Prodan și-a declarat de multe ori credința în Divinitate, iar acum a avut parte de o eveniment memorabil. O întâlnire surpriză cu un cuplu celebru din țara noastră, într-un lăcaș de cult care datează din secolul XIII, a făcut-o să vorbească despre prietenie, dragoste și recunoștință.

Peste cine a dat Anamaria Prodan într-o Mănăstire

Aflată în proces cu actuala parteneră de viață a fostului soț, Anamaria Prodan a luat decizia de a căuta liniștea. Agentul FIFA a primit o . Fiica regretatei Ionela Prodan trebuie să-i achite mai multe despăgubiri financiare iubitei lui Laurențiu Reghecampf, fotbalist cu care vedeta are un fiu.

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, însă nu are o relație tocmai bună cu figura paternă. Cu toate acestea, mama sa îi dă puterea necesară pentru a merge mai departe cu capul sus. I-a insuflat valori temeinice pe care se ghidează atât în viața de zi cu zi, cât și pe terenul de fotbal. Acest lucru poate fi pus pe baza faptului că blondina este credincioasă.

A menționat de multe ori că Biserica și rugăciunea îi dau putere în momentele mai puțin plăcute. Astfel, acum a făcut turul unor lăcașuri de cult din Moldova. Ajunsă la Mănăstirea Nechit din județul Neamț a dat peste o pereche foarte cunoscută în spațiul public. Mai exact, s-a întâlnit cu Ilie Năstase și soția sa, Ioana.

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Cuplul a simțit nevoia unui moment de reculegere și pace, după ce în ultima perioadă cei doi au trecut prin numeroase certuri și dispute. În cele din urmă, după un concediu în Turcia, au decis să mai dea o șansă mariajului, care durează încă din anul 2019. Prin urmare, Anamaria Prodan a subliniat ce părere are despre prietenie.

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„Unele locuri nu îți schimbă doar privirea… îți schimbă sufletul. La Mănăstirea Nechit am înțeles încă o dată că adevărata bogăție nu stă în ceea ce avem, ci în oamenii pe care Dumnezeu îi așază în drumul nostru. Prietenia sinceră este un dar”, a notat impresara, pe contul oficial de Instagram.

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”Pacea nu se caută în lume, ci în inimă”

„Credința este puterea care ne ridică atunci când viața ne încearcă. Iubirea ne învață să mergem înainte cu demnitate. Viața devine mai frumoasă atunci când alegem să iertăm, să iubim și să credem. În liniștea unei mănăstiri înțelegi că pacea nu se caută în lume, ci în inimă.

Sunt oameni pe care îi întâlnești o dată în viață și pleci de lângă ei mai bogat sufletește.

Am avut binecuvântarea de a-l întâlni pe Părintele Zenovie – un om al credinței, al smereniei și al iubirii față de oameni. Pentru mulți este o adevărată minune, un sprijin în clipele grele și o lumină care aduce pace în suflete.

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Într-o lume în care alergăm neîncetat, astfel de oameni ne reamintesc că adevărata putere vine din credință, că prietenia sinceră este un dar de la Dumnezeu și că niciodată nu suntem singuri atunci când Îl purtăm pe Hristos în inimă”, a completat Anamaria Prodan, pe aceeași rețea de socializare.

Mai mult decât atât, blondina i-a mulțumit lui Dumnezeu pentru oamenii pe care i-a trimis în calea sa de-a lungul timpului. E vorba de persoane care au învățat-o lecții valoroase, dar și ce înseamnă iubirea, iertarea și speranța. Anterior, vedeta a transmis că Mănăstirea Râșca și Sihăstria Râșca sunt două locuri unde sufletul ei și-a găsit mereu liniștea.

Totodată, și-a exprimat recunoștința pentru toți stareții și părinții care au purtat și poartă cu demnitate responsabilitatea dăinuirii credinței ortodoxe. Sfântul așezământ este privit de către Anamaria Prodan ca un exemplu al unei vieți trăite în credință, prin rugăciune, înțelepciune și iubire de oameni.