Lacrimi și revoltă! Anamaria Prodan, interviu Premium la Dubai: ”Nici Dumnezeu nu o să îl ierte!” Dezvăluiri neștiute despre Reghe, Gigi Becali, Codrin Ștefănescu și bărbații din viața ei. Exclusiv

Anamaria Prodan a vorbit, cu cărțile pe față, despre tot ce se întâmplă acum în viața ei. Despre amantlâcul lui Laurențiu Reghecampf, afacerile familiei, divorț, despre motivele pentru care a fost înșelată și înlocuită cu o femeie mai tânără.

Într-un acces de sinceritate, Anamaria Prodan a recunoscut, acum, că știa de situația soțului ei de luni bune, dar că tot timpul a sperat că lucrurile se vor îndrepta. Că Soarele ei va veni, din nou, pe cerul pe care îl vede ea. Și, cumva, dacă ar fi să interpretăm lacrimile din ochii ei, încă speră că Laurențiu Reghecampf va mai lumina alături de ea. Deși, tot ea o recunoaște, știe că este imposibil…

Între timp, ne-a dezvăluit Anamaria Prodan, așteaptă să divorțeze și să facă partajul din care, susține ea, Laurențiu Reghecampf nu va avea parte de prea multe lucruri.

ADVERTISEMENT

Anamaria Prodan: ”Nu știu dacă el se mai poate uita în oglindă”

-Anamaria, se aud tot felul de discuții cu privire la banii familiei voastre. Ce se întâmplă?

Eu sunt în Dubai în momentul ăsta. Băiatul meu (Luca Reghecampf, n. red.) face afaceri. Am văzut în ziare o firmă, despre care nu știam, ce-i drept… Ce ai vrea să spun? Este greu de comentat, este greu de vorbit despre așa ceva. Nu știa nimeni despre asta.

Știa doar Luca Reghecampf, băiatul cel mare, băiatul meu, cel din prima căsnicie a lui Laurențiu. Încă nu mi-a spus nimic Luca, dar Luca ascultă de tatăl lui, orbește, și e normal să fie așa.

ADVERTISEMENT

Asta e ultima pe care puteam să o văd. Din 2020 tu să ai firma, copilul meu, să aibă firmă cu amanta tatălui, iar noi în casă, eu cu Luca Reghecampf, să plângem împreună unul în brațele celuilalt…. Și Luca să fie nevoit să mă mintă de frică, dar în același timp să încerce să îi explice tatălui cine este amanta și cum o vede el… E cumplit.

Nu am vorbit nimic cu Luca, încă, pentru că am aflat când eram în Dubai. Dar pe măsură ce trec zilele îmi este din ce în ce mai greu să înțeleg ce se întâmplă și de ce. Consider că am muncit atât de mult, ani, am dat tot ce am avut pentru soțul meu, și eu, și copiii noștri, și am creat ceva unic și sunt mândră chiar și astăzi de toate aceste lucruri. Abosolut toată lumea mă oprește și îmi spune „Ana, a greșit enorm”! Probabil nici Dumnezeu nu o să îl ierte pentru ceea ce a făcut. Nu știu dacă el se mai poate uita în oglindă astăzi, nu știu dacă el se mai poate uita vreodată în ochii copiilor sau în ochii mei.

ADVERTISEMENT

-Ai mai vorbit cu Laurențiu?

Noi nu comunicăm de foarte multă vreme, nu știu nici asta de ce… Am încercat să fiu dreaptă, că mă cunoașteți și cu binele, și cu răul, că sunt o fire vulcanică și mi se pare ceva împins la extrem. Și cred că nimeni, nu am auzit încă în țară la noi ca cineva să fi făcut așa ceva familiei.

“Mă gândesc dacă toată această căsnicie nu a fost din partea lui o minciună și o spoială de dragoste”

-Când ai simțit prima oară că se întâmplă ceva cu Laurențiu? Că voi femeile întotdeauna simțiți…

ADVERTISEMENT

Este un mit că femeia simte, că femeia miroase. Eu am avut o perioadă foarte încărcată, am avut o perioadă cu mama mea pe care am încercat să o salvez și am fost plecată foarte mult timp. Dar am crezut că soțul meu înțelege lucrul ăsta, că mă susține, pentru că noi avem cam totul de la mama mea.

Și mi se pare… nedrept chiar și pentru mama mea, și pentru tatăl lui, care sunt morți și ne privesc de acolo de undeva… Și mă gândesc dacă toată această căsnicie nu a fost din partea lui o minciună și o spoială de dragoste, mi-e greu și să mă gândesc, mi-e greu să mă concentrez la ce am de făcut pentru că nu ai cum să înțelegi… Nici nu știu dacă doar cuvintele ar fi suficiente.

ADVERTISEMENT

Când ajungi la o vârstă te gândești, la aproape 50 de ani, ai copii mari, de 22 de ani, de 21, 19, 13, și îți dorești foarte tare să îți crești nepoții, să te uiți cu mândrie la ceea ce ai făcut. Copiii tăi să fie mândri și să se mândrească cu tine… De asta spun că pentru noi e ceva cumplit.

De ce a negat Anamaria Prodan problemele pe care le avea cu Laurențiu?

-Tu tot timpul ai negat că se întâmplă ceva între voi, ceva rău…

Am negat pentru că nu știam nimic sigur, am negat pentru că nu am crezut nimic. Pentru că l-am întrebat pe Laurențiu de fiecare dată și de fiecare dată și-a cerut iertare pentru tot și a venit acasă. El a venit acasă și am făcut nunta. Am făcut o nuntă superbă, 15 ani de căsnicie în fața preotului, cu cununile pe cap, în fața altarului. Eu cred că nu poți să îți bați joc de Dumnezeu, de copii, și de o viață întreagă.

-Ce s-a întâmplat?

Nu știu ce s-a întâmplat.

-Într-o relație, greșesc amândoi. Tu cu ce ai greșit? Îți pare rău de ceva?

Eu am spus-o. Dacă ar fi să o iau de la capăt, aș face la fel. Pentru că eu cred în dragoste, eu cred în familie mai mult decât orice de pe Pământ. Eu cred că cele mai frumoase lucruri de pe Pământ sunt astea pe care le construim noi, în familie, cu copiii alături.

Nu am nicio legătură cu această femeie, nici nu o cunosc, nici nu am văzut-o (Corina Caciuc, actuala iubită însărcinată a lui Laureniu Reghecampf, n. red.), nu sunt curioasă.

Mi se pare jenant tot ceea ce se întâmplă, mi se pare jenant să apari, tu, Laurențiu Reghecampf, pentru care eu am construit mai mult decât oricine pe acest Pământ, tu, care apăreai ca matrița bărbatului perfect – mai țineți minte cum îi spuneam, Soarele -, omul ăsta așa a fost pentru noi, așa l-am perceput.

Șansele refacerii cuplului Anamaria Prodan – Laurențiu Reghecampf: ”A greșit impardonabil”

Acum îl mai iubești?

Da! Nu are legătură iubirea cu asta.

-Dacă el vine mâine la tine…

El nu va mai veni, pentru că știe că a greșit impardonabil. El știe că noi, familia, l-am iertat de foarte multe ori. Și i-am explicat că nu este bine, și i-am explicat că atât de greu ne-a fost să ajungem aici. Și i-am explicat cât de greu mi-a fost să mă lupt cu un om ca Pițurcă, care îl făcea bețiv, cu un Gigi care spune că a furat banii familiei și a făcut business-uri altor domnișoare de genul acesta, din oraș.

-Mai are, să înțeleg, o șansă? Dacă vine, acum, la tine, îl primești înapoi?

Habar nu am. În mine este o luptă cumplită, mintea mea refuză să se uite către bărbatul Laurențiu Reghecampf de astăzi pentru că eu, în mintea mea, am avut un Laurențiu Reghecampf ca bărbat incredibil, un familist perfect, un tată perfect, un Soare! Nu știu (plânge, n. red.).

-Poate avea dreptate Gigi Becali…

Acum îmi dau seama că a avut dreptate, pentru că mi-a zis de foarte multă vreme. Și nu am vrut să cred… Acum eu am aflat tot, știu tot. Tocmai pentru acest lucru

Ce spune despre scandalurile din fotbal ale lui Laurențiu Reghecampf: “O să îmi cer iertare!”

-Te-ai certat cu oameni cu greutate din lumea fotbalului din cauza lui Laurențiu Reghecampf. Victor Pițurcă, Porumboiu, Cornel Dinu, Gigi Becali…

Eu regret că m-am certat cu toată lumea. Da, am să îmi cer iertare și am să fac tot posibilul, până închid ochii, să mă împac cu toți acești oameni. Mi-am apărat soțul, mi-am apărat familia. Nu îmi pare rău că mi-am apărat familia, îmi pare rău că am ajuns la asemenea jigniri cu niște oameni pe care îi respect.

Dau timpul înapoi, derulez filmul, încerc să mi le pun cap la cap, s-a format un puzzle, mă uit, lăcrimez, ne reproșăm că nu am fost mai vigilenți…

-Când te-ar fi înșelat prima oară?

Astea sunt niște întrebări la care răspunsul rămâne între noi (între Anamaria și Laurențiu Reghecampf, n. red). Ar trebui să fie încă o lecție pe care, eu, Anamaria Prodan, le-o dau bărbaților: nu ești bărbat în momentul în care îți cauți confirmări în femei din oraș. În femei care nu au legătură cu lumea ta, în femei care nu au nicio realizare. Astfel de femei nu au cum să-ți confere, să îți întărească faptul că tu ești bărbat. Dacă tu nu te simți bărbat, nu ești bărbat.

-Gigi Becali spunea că tu știai de amante…

Nu am știut niciodată, cu el am avut niște discuții incredibile. Și nu l-am crezut niciodată și, la un moment dat, am ajuns să îl urăsc pentru ceea ce îmi spunea.

Prodanca și Reghe, relație liberă? “Niciodată! Asta este pentru oamenii bolnavi psihici care merită să stea închiși”

-Ai fi acceptat o relație liberă?

Niciodată! La mine nu există așa ceva. Sunt un om cu frica lui Dumnezeu, trăiesc cu frica lui Dumnezeu. Nu există fiecare face ce vrea… Copiii se uită în ochii noștri! Copiii ce o să învețe? Că putem să ne culcăm cu toată lumea, nu contează care cu cine, la grămadă?! Asta este pentru oamenii bolnavi psihic care merită să stea închiși.

-Dacă ar fi acum să îți dai un sfat, știind ceea ce știi în prezent, în urmă cu cinci ani ai fi plecat de lângă el?

Nu, aș fi încercat, așa cum încerc și astăzi, să îl aduc pe linia de plutire, să îi spun că viața nu este în a căuta femei în cluburi de noapte. Viața este despre dragoste, despre respect, despre familie, despre educție…

-De când nu mai locuiați împreună, tu și Laurențiu?

El a stat cu noi în casă până după nuntă! Noi am fost împreună în Emirate, noi am fost împreună în Dubai. Eu nu am știut că avea o amantă de genul ăsta.

-O relație, o căsnicie, se bazează și pe momentele intime… În ultimele opt luni spui că s-a îndepărtat, dar s-a mai întâmplat ceva între voi?

Suntem soț și soție. Normal! Da, cum să nu? Noi am fost soț și soție cu de toate!

-Când au început copiii să pună întrebări? Bebeto ce zice?

Fetele știu din oraș pentru că anturajul este același în oraș. Bebeto este terminat. Este terminat pentru că tatăl lui a reușit să îi dea toată lumea peste cap. Tot ce l-a învățat nu mai există. Tot respectul pe care copilul îl avea pentru Laurențiu Reghecampf, tatăl lui, nu mai există.

Anamaria Prodan, dezvăluri despre cazul Dan Alexa: ”Nu merita așa ceva”

-Episodul Dan Alexa. Spunea Becali că aveți o legătură! Ți-a reproșat Laurențiu ceva, atunci?

Mi-a reproșat la modul că nu este normal (să îl lovească, n. red.). Și avea dreptate, nu este normal ca noi să ne facem de râs. (…) Faptul că l-am atins eu pe Alexa, strict din motive profesionale și de mândrie și pe bază de stres, unde Dan Alexa m-a înțeles, Dan Alexa stând foarte mult lângă mine în acea perioadă, când mama era în spital, pentru că Laurențiu era în străinătate, avea alte preocupări, antrena și nu numai, Dan a fost lângă mine.

Un regret este ceea ce s-a întâmplat pentru că, probabil, a fost o descărcare, o descătușare a tuturor problemelor pe care eu le aveam. Nu merita așa ceva, pentru că este un antrenor extraordinar. O să fac o promisiune, mie: într-una din zile am să îl duc undeva unde merită, la o echipă mare, tocmai pentru a mă ierta pe mine, pentru a mă revanșa față de el.

Pe atunci, Laurențiu avea probleme mari și în carieră. Nu am înțeles de ce, era unic, era fabulos… Acum am realizat faptul că – și dacă mă uit înapoi astăzi – viața personală te afectează de miliarde de ori mai tare și mai rău decât orice altceva. Declinul din momentul acela a început. Și noi nu știam, și nu știam cum să îl ajutăm, și eram stresată.

-Cum se împart cheltuielile în familia voastră? Sau cum se împărțeau?

Gândește-te că eu sunt un om care ține totul, ține totul de când a început această nebunie. Și da, este adevărat, Laurențiu Reghecampf nu mai dă un leu în casă de mult timp. Este adevărat, dar nu am nevoie. Eu am fost un om care am ridicat pe cei din jur, eu l-am ridicat pe Laurențiu Reghecampf din nimeni.

Și nu o spun ca să mă dau importantă, eu spun doar adevărul. Eu, l-am luat de la o echipă din diviza a doua din Germania, un copil extraordinar, pentru că era un copil extraodrinar și este și în ziua de astăzi, și a ajuns unde a ajuns.

El nu are nicio scuză. În fața mea, a lui Dumnezeu și a copiilor, nu are nicio scuză. Singurul lucru pe care îl poate face, să moară demn, este să își ceară scuze în fața familiei. Nu contează câte femei sunt lângă el, câți copii va avea cu ele, nu are nicio legătură. Ca bărbat trebuie să ai grijă de copiii tăi, ca bărbat trebuie să îți respecți copiii pentru ca ei să te respecte pe tine.

Lumea îi cântă în strună lui Laurențiu ca să îl vadă la pământ. Oamenii sunt foarte răi, iar eu știu lucrul ăsta. El a deranjat, pentru că eram foarte mândri, intangibili, totul era perfect, nu furam, nu făceam absolut nimic. Unde a ajuns astăzi? Unde mă găsești pe mine astăzi? În Dubai, alături de cei mai importanți omaeni din conducerea Emiratelor, vorbind de criptomonede, alături de ceri mai importanți investitori din lume, primind premii internaționale! Unde este Laurențiu Reghecampf astăzi? La Craiova!

-Tu ai fost de acord să meargă la Universitatea Craiova?

Dacă el s-a rupt de noi de atât de mult timp, dacă noi am încerct atât de mult timp să îl aducem pe linia de plutire, tu ce crezi? Nu! I-au spus și colegii lui, i-au dat telefon și antrenori din Liga I, din liga II, prieteni de-ai noștri și îi spuneau că greșește. Că el doarme, da? Probabil că Laurențiu Reghecampf este foarte supărat pe mine pentru că eu vorbesc. Dar știe că vorbesc acoperit, știe că tot ce spun eu este documentat înainte.

Anamaria Prodan: “Mă voi mărita imediat”

-Când a fost mai fericită Anamaria Prodan? Când era cu Tiberiu Dumitrescu sau când era cu Laurențiu Reghecampf?

Eu am fost fericită fiecare secundă alături de amândoi soți ai mei. Tibi nu mi-a spus o dată ”Du-te mai încolo”. Tibi să se uite la o altă femeie? Doamne ferește, nu a existat! Tibi m-a tratat ca pe Dumnezeu. Noi suntem despărțiți frumos, și în ziua de astăzi ne întâlnim, vorbim aproape zilnic, vorbim de copii, e altceva. Nu există să dispară cu femei, să apară cu femei care au la activ scandaluri…

Dar cine este fata asta să vorbim despre ea? Este șansa vieții ei, la 30 de ani, că am înțeles că are vreo 30 de ani, să găsească un om de 48 de ano, drăguț, cu ceva bănișori. Nu foarte stăpân pe el și pe decizii, pe faptul că e bărbat. Este visul oricărei femei.

Fiecare bărbat care a fost în viața mea a adus ceva frumos. Eu, până la Laurențiu, să se întâmple chestia asta, eu nu am avut în viața mea așa ceva. Nu am avut bărbați care să se combine cu femei cunoscute în oraș, nu am avut bărbați despre care prietenii noștri să vorbească la televizor, că a făcut business-uri, că a furat bani de acasă… Eu ce trăiesc acum…

-Urmează un alt bărbat, te vezi măritată încă o dată?

Eu pot să îmi aleg în fiecare secundă orice bărbat din acest Univers, care mă va trata ca pe o zână. Mă voi mărita imediat. Cu cel mai bogat, cel mai deștept, cel mai șarmant bărbat din Univers. Nu am văzut pe nimeni în toți acești ani…

-Care ar fi bărbatul perfect pentru tine?

Bărbatul perfect? În momentul în care intru cu el undeva – așa cum i-am spus și lui Laurențiu Reghecampf – trebuie să se facă liniște. Toată lumea trebuie să spună că a venit Anamaria Prodan cu soțul sau cu iubitul ei. Dacă într-o sală sunt murmure și zâmbete, și coate, când intră soțul meu înseamnă că nu este ceea ce trebuie.

-Se spunea că trebuie să te măriți cu Codrin Ștefănescu, pe vremuri! E adevărat?

Codrin Ștefănescu? Noi am rămas cei mai buni prieteni!

-Ce spunea mama ta, Ionela Prodan, despre Laurențiu?

L-a iubit ca pe Dumnezeu. L-a iubit enorm! Dacă eu spuneam ceva, în contradictoriu cu Laurențiu era nenorocire, era băiatul ei.

Anamaria Prodan nu știe când va divorța! “Plâng în fiecare zi”

-Când veți divorța?

Habar nu am, nici nu am primit actele de divorț! Nu știu cum vom face, probabil că ar trebui să pot să stau să vorbesc cu el. Să fie lăsat să vină să vorbească.

-Cum se împarte averea?

Nu există! Toată averea este a mea, totul!

-Aveți vreun contract în sensul ăsta?

Nu! Totul este primit de la mama mea! Iar aici sunt niște lucruri care sunt dureroase, niște lucruri în care nu vreau să intru prea mult. Dar nu există nimic din ceea ce se spune.

Laurențiu Reghecampf cu Anamaria Prodan au de împărțit o casă în America, una singură!, și una în Snagov. Sunt lucruri dureroase, sunt lucruri pe care Gigi Becali mi le-a spus demult și pe care nu le-am crezut.

-Dar aici, în Dubai, ai casa ta! Nu îți amintește de Laurențiu?

Nu mai avem nicio casă în Dubai!

-Ai vândut tot?

Tot! Copilul meu nu mai vrea să vină în Dubai, pentru că aici are amintiri urâte, aici s-a terminat copilăria lui, a intrat în întuneric. A trebuit să îl mut la școala americană, în București, nu a mai vrut să facă școala aici. Dubai este o dragoste a vieții mele, am aici afacerile, parteneri de afaceri, întotdeauna am să vin, o să stau la hotel, iar apoi mă întorc acasă.

-Când ai plâns ultima oară?

Plâng în fiecare zi! Și acum, chiar…