Anamaria Prodan își deschide propriul complex rezidențial. Anunțul făcut de impresară: „În curând”

Anamaria Prodan, afaceri imobiliare. Își deschide propriul complex de locuințe

Anamaria Prodan a anunțat pe rețelele de socializare că începe o nouă afacere și va avea un complex rezidențial de lux.

Numele acestuia va fi Prodan Residence, iar impresara a anunțat pe rețelele de socializare că acest proiect va lua naștere curând.

”Prodan Residence. În curând”, a scris impresara pe InstaStory, unde a postat și o imagine cu logoul companiei sale rezidențiale.

Anamaria Prodan nu este singura vedetă care a lansat o afacere în lumea imobiliarelor. Și , pe care aproape că le-a terminat. Hâtz Residence se cheamă afacerea vloggerului.

Anamaria Prodan și-a lansat și propriul parfum

Anamaria Prodan este dornică de noi afaceri care să îi aducă profit, iar înainte de a deschide afacerea imobiliară, .

Totuși, aici este vorba despre o poveste cu încărcătură emoțională, deoarece dorința regretatei sale mame, Ionela Prodan, a fost să aibă propriul ei parfum, dorință care s-a îndeplinit prin intermediul fiicei sale.

Anamaria Prodan a vrut să facă un parfum „de top”, pentru că cel scos de mama ei pe piață nu a prins prea bine la public.

Astfel, atunci când i s-a ivit ocazia să colaboreze cu o companie cosmetică pentru producerea unui parfum, Anamaria Prodan nu a stat prea mult pe gânduri și a acceptat.

„A fost dorința mamei mele. Ea a încercat să facă un parfum al ei acum foarte mulți ani și nu a prins fabulos, așa că am zis să fac eu unul de top.

Am niște prieteni foarte buni în Turcia, la o companie cosmetică, iar reprezentatul pe România mi-a propus o astfel de colaborare și am decis sa fac un parfum cu iz arăbesc, gen oriental, atât pentru bărbați, cât pentru femei. Am stat opt luni împreuna cu echipa, până am ales mirosul”, a spus Anamaria Prodan pentru