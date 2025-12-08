Anamaria Prodan, mândră de iubitul său, Ronald Gavril. Mesajul transmis după ce sportivul a oferit un nou K.O.

ADVERTISEMENT

Celebra impresară Anamaria Prodan (52 de ani) a mărturisit că este mândră de iubitul său, Ronald Gavril. Iată care este mesajul transmis de cunoscuta realizatoare TV, după ce sportivul de 39 de ani a oferit un nou K.O.

Anamaria Prodan, impresionată de Ronald Gavril

Ronald Gavril este un pugilist român cu un palmares impresionant la categoria semigrea. Sportivul este unul dintre cei mai buni din domeniul său, motiv pentru care partenera de viață nu contenește să-l laude constant.

În urmă cu puțin timp Anamaria Prodan s-a declarat încântată de reușitele iubitului său. E mândră de talentul cu care este înzestrat acesta, după ce l-a învins prin K.O. în repriza 4, pe argentinianul Victor Hugo Exner.

Evenimentul a avut loc în cadrul unei gale profesioniste desfășurată la Rock Hill, în Carolina de Sud. Boxerul a obținut astfel a 27-a sa victorie din carieră. Dintre aceste lupte, 22 sunt realizate prin K.O. În schimb, are 3 înfrângeri.

„Mândră de tine, Ronald Gavril! Te-ai născut să fii o stea. Continuă să strălucești!”, este mesajul transmis de Anamaria Prodan, pe . Comentariul apare în dreptul unei filmări de la lupta lui Ronald Gavril cu Victor Hugo Exner.

„Vi-l prezint după meci, ia să vedem! Deci stă ascuns, merge mereu cu mâna pe față pentru că se uită lumea foarte ciudat la el. Iar eu spun de fiecare dată că e boxer, a avut meci aseară”, a completat într-un video, celebra impresară.

Ulterior, fosta soție a lui Laurențiu Reghecampf, care este , le-a arătat fanilor că a ajuns la restaurant cu iubitul său. Anamaria Prodan l-a convins pe Ronald Gavril să apară, astfel încât internauții să vadă cum arată după meci.

Ce planuri au Anamaria Prodan și Ronald Gavril

Anamaria Prodan și Ronald Gavril formează un cuplu solid și unit. Sunt fericiți împreună, dar nu se gândesc să facă pasul cel mare. Momentan, cei doi profită de toate momentele pe care le trăiesc unul în compania celuilalt.

„Nu facem nuntă acum. Cât despre planuri…Am făcut în viața mea zeci de mii de planuri. S-a ales praful de ele (n.r. râde). Dumnezeu a zâmbit probabil și mi-a arătat că el este totul meu și el are grijă de mine.

Am învățat să trăiesc frumos, fără frică, demnă, înconjurată de dragoste și de respect. Nu ne gândim la viitor, noi trăim în prezent. Nici în trecut, nici în viitor. Ne bucurăm de fiecare secundă din viața noastră.

Ne rugăm la Dumnezeu să ne dea sănătate, liniște, prosperitate și multă fericire”, a dezvăluit la un moment dat, Anamaria Prodan, conform . Vedeta e fericită alături de campionul mondial, Ronald Gavril.

În prezent, se concentrează pe creșterea copiilor pe care îi are din relațiile anterioare. Are grijă atât de fete, cât și de băiat, dorind să-i îndrume cât mai frumos în această viață, mai ales acum că are un bărbat pe care se poate baza.