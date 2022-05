Anamaria Prodan, noi dezvăluiri despre relația cu iubitul ei. De ce nu apar împreună în public

Anamaria Prodan a vorbit despre relația cu partenerul ei, dar deocamdată a ales să nu se afișeze alături de el. De altfel, impresara nu a dezvăluit identitatea noului iubit.

Anamaria Prodan, noi dezvăluiri despre relația cu iubitul ei

Vedeta a explicat care sunt motivele pentru care vrea să-l țină “ascuns” pe iubitul ei, cel puțin pentru moment. Impresara recunoaște că este fericită alături de bărbatul din viața ei, lucru pe care l-a observat toată lumea.

ADVERTISEMENT

În plus, spune că se află în cea mai bună perioadă din viața ei. Nu este prima dată când aceasta face declarații despre partenerul ei, dar a explicat de ce nu i-a dezvăluit identitatea până în acest moment.

Anamaria Prodan spune că nu se va afișa alături de noul iubit până când nu se va definitiva procesul de divorț cu Laurențiu Reghecampf, cu care încă este căsătorită în acte.

ADVERTISEMENT

“Sunt, sincer, în cea mai bună perioadă a vieții și mă simt bine eu, înăuntru, și se vede și pe afară, așa îmi zic toți prietenii, întineresc.

Trăiesc frumos, mă ocup de copii, mergem mai departe. Da, iubesc, dar eu sunt un om care iubește totul, să știi, și florile, și oamenii, și tot ce vrei.

ADVERTISEMENT

Dacă mă întrebi acum dacă am pe cineva în viața mea, am pe cineva în viața mea, dar niciodată nu o să mă vezi la braț cu acel cineva până nu am procesul gata.”, a declarat Anamaria Prodan la .

Anamaria Prodan a lansat un parfum în memoria mamei sale, Ionela Prodan

Anamaria Prodan a lansat un parfum creat în memoria mamei sale, , cu care impresara a avut o relație foarte specială. Artista s-a stins din viață în urmă cu patru ani.

ADVERTISEMENT

Esența parfumului a fost personalizată cu ajutorul unei companii turcești, iar produsul este îndrăgit de toată familia. Este un parfum potrivit atât pentru femei, cât și pentru bărbați.

ADVERTISEMENT

“A fost dorința mamei mele. Ea a încercat să facă un parfum al ei acum foarte mulți ani și nu a prins fabulos, aşa că am zis să fac eu unul de top.

Am nişte prieteni foarte buni în Turcia, la o companie cosmetică, iar reprezentatul pe România mi-a propus o astfel de colaborare și am decis sa fac un parfum cu iz arăbesc, gen oriental, atât pentru bărbați, cât pentru femei.

Am stat opt luni împreuna cu echipa, până am ales mirosul.”, a povestit Anamaria Prodan.

Cei care vor să cumpere parfumul lansat de Anamaria Prodan trebuie să știe că prețul acestuia este de 750 de lei pentru 85 de mililitri.

Anamaria Prodan vrea să plece din România

Recent, Anamaria Prodan a declarat că după divorțul de Laurențiu Reghecampf. Vedeta vrea să plece după ce fiul ei, Bebeto, va termina școala.

“Întâi, vreau să-mi văd copiii pe picioarele lor, fiindcă au fost zguduiți foarte tare de Reghecampf. Noi luptăm singuri. (…)

Trăiesc mai mult afară în prezent. Vin acasă (n.r. în România), îmi aranjez ce am de rezolvat, cel mic trebuie să termine școala, iar apoi plecăm.

În momentul în care plecăm, totul e istorie, inclusiv Reghecampf! Voi trăi afară.”, a declarat Anamaria Prodan