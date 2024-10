Anamaria Prodan a fost desemnată „Femeia de Elită a anului 2024” la gala Elite Hub Awards, unde au participat zeci de vedete și antreprenori de succes din România.

Anamaria Prodan l-a luat în „bâză” pe Reghecampf și la gala unde a fost premiată! Discursul care nu o să-i pice deloc bine antrenorului

Printre cele 250 de persoane prezente la evenimentul de luni seară, 7 octombrie, s-au numărat și vedete ca Aurelian Temișan, Monica Davidescu sau Ozana Barabancea.

Anamaria Prodan a fost prezentă alături de cei 3 copii ai săi și, după ce a primit premiul pentru „Femeia de Elită a anului 2024”, a avut un discurs prin care s-a referit și la fostul partener de viață, Laurențiu Reghecampf.

„Bună seara! Sunt onorată să fiu în fața dumneavoastră. Eu sunt Anamaria Prodan. Sunt dovada vie că după cel mai mare tsunami, dacă stai mândru în picioare, demn, apare soarele”, au fost cuvintele prin care Anamaria Prodan și-a început discursul.

, se pare că Anamaria Prodan i-a „luat” fostului soț și porecla de „Soarele meu”. Anamaria și-a refăcut viața alături de campionul mondial Ronald Gavril, cu care are și promoția de box Gavril&Prodan Promotions.

Anamaria Prodan l-a desființat pe Reghecampf!

, Laurențiu Reghecampf a declarat într-un podcast la iAmSport că a scăpat-o de închisoare pe Anamaria Prodan, moment în care fosta sa soție și-a arătat disprețul față de tehnician.

„Doamne ferește! Acum înțelegeți și voi lângă cine am trăit? Pe cine am ținut lângă mine și am ajutat? Acum înțelege toată România de ce toți din fotbal îl numesc limbă de aur și sifon?

Acum înțelegeți ce am trăit eu cu acest monstru în toti acești ani? Acum înțelege toată țara cine este Reghecampf? Înțelegeți ce am ascuns eu atâția ani?

Un băiat plin de frustrări, slab pregătit din toate punctele de vedere, trădător față de familie și prieteni, minciuni, alcool și altele grave despre care noi familia nu vrem să ne mai aducem aminte.

De asta copiii mei îl evită. Le e rușine cu el, dar nu avem ce face. Este tatăl copilului meu care astăzi vede așa ceva, o altă trădare. Acum și mai gravă”, a fost o parte a discursului Anamariei Prodan pentru .