Anamaria Prodan nu se poate abține! A dezvăluit conversațiile pe care le poartă și astăzi cu Laurențiu Reghecampf: „Îi dau mesaje pe mail. Îmi răspunde!”

, după ce s-au despărțit în 2021. Agentul FIFA și antrenorul au fost implicați în mai multe scandaluri de-a lungul timpului.

Anamaria Prodan, dezvăluiri tari despre conversațiile pe care încă le poartă cu Laurențiu Reghecampf: „Mă doare”

, în ciuda faptului că tehnicianul român era în continuare în obiectivele câștigarea campionatului și a Ligii Campionilor Africii. Surprinzător, Anamaria Prodan a dezvăluit că încă îi mai dă mesaje fostului soț în astfel de momente dificile din carieră.

ADVERTISEMENT

„Să știi că și astăzi, de multe ori, când văd că e la pământ, că e dat afară de peste tot, că i s-a prăbușit cariera și a pierdut cam tot respectul și tot, să știi că îi scriu mesaje pe mail. Și îi spun să nu uite că e foarte bun, că nu are cum să uite fotbalul, că nu are cum să cadă, căci dacă nu se oprește, dacă nu se ține de ceva, se va duce foarte jos și nu se va mai putea ridica, că nici nu mai are cine să îl ridice astăzi.

Nu știu de ce. Mă întreabă și copiii. (n.r. Și îți răspunde?) Foarte rar. Probabil când este în deznădejdea cea mai mare. Probabil, m-am gândit de multe ori că poate le ia cumva în bătaie de joc, dar nu sunt. Fiind cumva și proiectul meu, mă doare”, a declarat Anamaria Prodan, conform

ADVERTISEMENT

Antrenorul român, dezamăgit de modul în care a fost demis de Esperance Tunis: „Am primit un mail”

Laurențiu Reghecampf a rezistat pe banca lui Esperance Tunis din 5 noiembrie 2024 până în 17 martie 2025. El a fost demis deși echipa era pe locul 1 în campionatul Tunisiei și calificată în sferturile de finală ale Ligii Campionilor Africii.

„O să clarific totul într-un interviu. Nu am niciun conflict cu conducerea. Respect și iubesc clubul prea mult. Nu vorbesc niciodată împotriva echipei mele sau a jucătorilor. Conducerea a decis să-mi rezilieze contractul. Am primit un mail că cei din club mi-au reziliat unilateral contractul.

ADVERTISEMENT

Echipa și istoria acestei echipe sunt mai presus de oricine. Îi urez echipei să câștige Liga Campionilor Africii. E cel mai important lucru”, a scris Laurențiu Reghecampf către un grup cu suporterii echipei, mesaj pe care, ulterior, l-a repostat pe Instagram.