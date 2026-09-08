Sport

Anamaria Prodan, operată de urgență. Afecțiunea de care suferă, de fapt, celebra impresară

Anamaria Prodan a ajuns pe mâinile medicilor din cauza unei boli care nu-i dădea deloc pace. Cum se simte în prezent vedeta, după intervenția chirurgicală.
Alexa Serdan
08.09.2026 | 17:30
Anamaria Prodan operata de urgenta Afectiunea de care sufera de fapt celebra impresara
Ce operație a suferit Anamaria Prodan. Sursa foto: anamariaprodan.ro
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Descoperă în rândurile de mai jos care este afecțiunea de care suferă Anamaria Prodan. Celebra impresară a fost operată de urgență de un medic specialist în chirurgie generală, recunoscut pentru activitatea sa în cadrul unui spital bucureștean.

De ce a ajuns Anamaria Prodan pe masa de operație

Fosta moderatoare de la Antena 1, Anamaria Prodan, este una dintre cele mai cunoscute vedete autohtone. Agentul FIFA apare constant pe sticlă pentru a vorbi despre familia sa. Recent, unicul său fiu și-a aniversat ziua de naștere. Băiatul din mariajul cu antrenorul Laurențiu Reghecampf a împlinit 18 ani.

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Blondina discută deschis și despre alte subiecte, iar recent a spus ce relație are cu Gigi Becali. De asemenea, expune adesea problemele de sănătate cu care se confruntă. Din păcate, a fost nevoită să recurgă la o intervenție chirurgicală de urgență după ce a descoperit o afecțiune în urma unui consult la o clinică din Turcia.

Astfel, a fost diagnosticată cu hernie ombilicală încarcerată. Unul dintre medicii care i-a văzut analizele a convins-o pe impresară să se opereze în România. Vedeta nu a ajuns la cuțit pentru că s-a apelat la o procedură laparoscopică, care a avut loc la Spitalul Floreasca din București. Intervenția a decurs fără probleme.

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„M-am operat acum două zile, sunt foarte bine. M-a convins, să spun așa, domnul doctor Alfred de la Spitalul de Urgență Floreasca. Totul a ieșit perfect, sunt nou-nouță”, a declarat Anamaria Prodan, pentru spynews.ro. Cu această ocazie, a dorit să-i mulțumească doctorului care a operat-o.

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„Mulțumesc și te iubesc, asistent universitar Dr. Alfred Najm de la SCUB”, este mesajul transmis de renumita impresară, la secțiunea Stories de pe Instagram. Postarea apare în dreptul unui fotografii în care blondina este în unitatea medicală bucureșteană, la scurtă vreme după intervenția chirurgicală.

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Cu ce probleme s-a confruntat în trecut Anamaria Prodan

Anamaria Prodan este o femeie puternică, care a depășit foarte multe momente grele. Cu toate acestea, nu este de fier, dovadă că a trecut prin situații problematice, mai ales din punct de vedere al sănătății. În urmă cu ceva vreme a dezvăluit că a suferit un mini anevrism cerebral din cauza stresului la care fusese supusă.

Concret, este vorba de o dilatare anormală care se formează pe peretele unui vas de sânge la nivelul creierului. Dezvăluirea a fost făcută de celebra femeie de afaceri în cadrul unui podcast de pe YouTube. Blondina a recunoscut că a ajuns în acest punct pentru că și-a setat un standard foarte ridicat în ceea ce privește munca.

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„Noi ne ducem spre mormânt, iar ceilalți rămân și, după trei zile, nimeni nu-și mai amintește de tine. Acum trăiesc fiecare secundă altfel. Știi cum mi-am setat viața? Nu mă mai interesează să fiu recunoscută sau validată de nimeni. Fiul meu mi-a zis: Mama, cred că nu mai ai aceeași putere, că nu te mai cerți cu nimeni și nu le mai e frică de tine.

Și i-am răspuns: «Ești încă mic, dar o să înțelegi că toată nebunia aia, certuri, scandaluri, nu ne-a făcut decât rău. Nu a ieșit nimic bun din ele». Scandalurile pe care le făceam, chipurile pentru fotbal, îmi mâncau ani din viață. Am ajuns să fac și un mini anevrism cerebral.

De asta spun: când simți că merită, luptă. Dar, când nu mai merită, închide frumos și pleacă fără regrete”, a povestit Anamaria Prodan, în podcastul Femei fără scuze. Mai mult decât atât, agentul FIFA a anunțat ulterior că a devenit oficial ambasadoarea acestui proiect care este adresat doamnelor.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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