Anamaria Prodan traversează o perioadă bună, iar recent, aceasta a captat atenția presei după ce , alături de Florin Manea, Giovanni Becali, Andrei Balmoș, Mihăiță Pleșan și Cristian Hossu.

Anamaria Prodan, operație de urgență: „A durat exact 5 minute și m-a costat 5.000 de euro”. Cum s-a afișat în direct. Exclusiv

Anamaria Prodan a dezvăluit în exclusivitate la FANATIK că a fost supusă unei operații la ochi recent, iar celebra impresară a dat detalii despre cât de dificilă a fost operația, cât a durat și care au fost costurile.

ADVERTISEMENT

Mai mult decât atât, aceasta a transmis că orbirea este cea mai mare temere a ei, ea locuind într-o casă în care în permanență toate luminile sunt aprinse.

„Am făcut o operație să pot să scap de ochelarii de vedere. Presbyond se numește, e foarte puternică lumina și m-au rugat câteva zile să stau cu ochelari. Nu vezi nimic pentru că este făcută cu laser, durează foarte puțin. Nu îmi găseam ochelarii niciodată, astăzi sunt fericită, văd mai bine ca Bebe.

ADVERTISEMENT

Nu simți nimic. Durează două minute la un ochi, două minute la celălalt. Știu doar că medicul era foarte haios, i-am zis să nu cumva să orbesc, că dacă orbesc sunt nenorocită. Eu trebuie să văd tot, să știu tot. Am fost la Satu Mare și zice: ‘Uite, ai mers perfect până la Satu Mare, durează 5 minute, hai 10 cu totul.’

Acolo este cel mai bun medic, are cea mai bună clinică, cu cea mai frumoasă aparatură și performantă. Am fost și sunt așa zăpăcită că am plecat de acol cu ochii închiși, că îmi era frică că nu o să văd. Mi-e frică de orbire. Este d-nul doctor Lehar, care îmi spunea: ‘Ana, totul este perfect, nu se întâmplă nimic, o să îți pun capul așa imobilizat..’

ADVERTISEMENT

Horia, este minunat! Eu te duc acolo și tu scapi de ochelari. Undeva la 5.000 de euro a costat, pentru ce am avut eu. Eu nu vedeam nici aproape, nici departe, era ceva ciudat la mine. Când intru în casă la mine se aprind toate luminile în toată casa. Eu dacă pot să dorm cu lumina parinsă, pentru mine e perfect. Am peste tot lumină. Lui tata îi era groază de întuneric și eu am moștenit, cred, chestia asta”, a declarat Anamaria Prodan la FANATIK.

Ronald Gavril, cadou de milionar făcut Anamariei Prodan! Zeci de mii de dolari cheltuiți pentru a-și răsfăța iubita.

de la începutul anului 2024 și par că lucrurile merg perfect între ei.

ADVERTISEMENT

Chiar dacă în anumite perioade cei doi au o relație la distanță, el în SUA, ea în România, pugilistul și îi face cadouri extrem de scumpe Anamariei Prodan.

Pugilistul român i-a oferit Anamariei Prodan un set Cartier format dintr-un colier și un inel cu diamante. FANATIK a consultat prețurile celor două accesorii de lux.

Colierul Cartier costă pe site-ul oficial 40.800 de dolari, în timp ce inelul ajunge la 4.450 de dolari. Practic, cadoul făcut de Ronald Gavril iubitei sale ajunge la 45.250 de dolari.

Anamaria Prodan a profitat de noile bijuterii și a ținut să le prezinte publicului în mai multe postări pe care le-a făcut pe conturile sale de socializare.

“MI-E FRICA DE ORBIRE!” Anamaria Prodan S-A OPERAT DE URGENTA