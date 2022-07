Anamaria Prodan, outfit de zeci de mii de euro, la mall! Însoțită de fiu și de celebra bonă Nuți, impresara a atras toate privirile

Anamaria Prodan pare să fie una dintre femeile care reușesc să înflorească în ciuda stresului provocat de dificilul divorț de Laurențiu Reghecampf. Imaginile obținute în exclusivitate de FANATIK cu vedeta o demonstrează din plin, sexy impresara având o apariție fulminantă la unul dintre mall-urile din București.

Anamaria Prodan, ținută de zeci de mii de euro, la mall

Zilele trecute, Anamaria Prodan, însoțită de fiul ei și al lui Laurențiu Reghecampf, dar și de celebra Nuți, bona copilului, și-a făcut apariția într-unul dintre mall-urile din București. Zâmbitoare nevoie mare, Anamaria Prodan și-a prezentat, de-a lungul ”incursiunii” din centrul comercial din Nordul Capitalei, cele mai noi achiziții.

Imaginile obținute de reporterii FANATIK o arată pe Anamaria Prodan plimbându-se prin mall îmbrăcată din cap până-n picioare într-o ținută de mare fiță. Sexy impresara purta un costum Dolce & Gabbana care costă minimum 2.000 de euro – asortat cu sandale de la același brand pe care a cheltuit alți 1.000 – ce părea că se mulează perfect pe formele de model pe care le întreține din greu la sală.

Cum la un asemenea costum este nevoie și de o gentuță pe măsură, Anamaria Prodan a optat pentru un Hermes mini, de 10.000 de euro, iar pentru ca ținuta să fie completă și-a pus la ochi și o pereche de ochelari Cartier, din aur, care costă, la rândul lor, câteva mii de euro.

Hainele, accesorizate cu bijuterii de sute de mii de euro

Outfit-ul de zeci de mii de euro a fost accesorizat de Anamaria Prodan cu bijuteriile extrem de scumpe cu care și-a obișnuit deja admiratorii și pentru care, în mod normal, ar putea solicita și serviciile unui bodyguard.

Mai exact, de la mâinile vedetei nu lipseau brățările Cartier cu diamante, inelele cu pietre prețioase, valoarea lor totală depășind lejer valoarea a 300.000 de euro. Iar cum la mâna stângă Anamaria Prodan purta ceasul ei favorit, un Richard Mille în valoare de 300.000 de euro, totalul ținutei sexy-impresarei depășește, cu mult, jumătate de milion de euro.

E adevărat, , iar faptul că a câștigat procesul împotriva lui Dennis Man i-a adus liniștea pentru viitor, ea urmând să încaseze 300.000 de euro.

Anamaria Prodan, nedezlipită de fiul ei și al lui Laurențiu Reghecampf

Plimbarea din mall a Anamariei Prodan a durat câteva zeci de minute. Recunoscută, așa cum era și de așteptat, de mai toată lumea, sexy-impresara a pozat alături de toți cei care și-au dorit asta. Dar, pe când nu se oprea să schimbe amabilități cu oamenii din jur, vedeta era nedezlipită de fiul ei și al lui Laurențiu Reghecampf.

Tânărul, care a suferit și o accidentare la fotbal și avea mâna imobilizată, era însă cât se poate de zâmbitor și el, semn că se bucură la maximum de timpul petrecut alături de mama sa.

Contactată de FANATIK, Anamaria Prodan a explicat și ce a făcut la mall. ”Am mers să mâncăm, toți trei, la restaurantul libanez. Apoi ne-am plimbat prin magazine, iar fiul meu și-a cumpărat câteva cărți de la o librărie”, ne-a spus, în exclusivitate, Anamaria Prodan.

Mai mult, ea a explicat și motivele pentru care fiul ei poartă, acum, atele. ”A căzut pe mână la fotbal, a suferit o fractură, va trebui să stea cu ea imobilizată timp de trei săptămâni”, a mai precizat, pentru FANATIK, Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan, divorț dificil de Laurențiu Reghecampf

. Până acum, ne spunea impresara, între ea și viitorul fost soț nu au fost stabilite definitiv condițiile despărțirii și partajul sau pensia alimentară.

”Laurențiu Reghecampf a făcut un recurs la decizia instanței de a plăti pensia alimentară, zicea că nu este de acord. El nu trebuie să plătească doar din februarie 2022, că el a fugit de acasă de un an. Trebuie să plătească un an din urmă ca pensie. Nu știu exact cât are de plătit, suma este în jur de 100.000 de euro. Dar oricum a făcut recurs, că el nu e de acord (…)

Te trezești la Judecătorie că vrei să fixezi programul de vizită și banii. Și, când i-au fixat, nu a respectat programul și nici banii nu i-a dat. Voia să îi socotim cadourile. Adică o bicicletă din aia de 10 milioane de lei vechi… Și mâncarea pe care a trimis-o, fructele, ca pensie alimentară. E râsul de pe pământ, au râs și judecătorii…”, spune Anamaria Prodan.