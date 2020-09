Anamaria Prodan, pasiune uriașă pentru bijuterii. Suma imensă pe care o cheltuie pe accesoriile de lux

Anamaria Prodan este una dintre cele mai extravagante și bogate femei din România. Impresara are o carieră de succes în lumea sportului, o familie iubitoare și un soț care o răsfață enorm. Vedeta a dezvăluit recent că pe lângă pasiunea pentru haine și genți de firmă adoră să-și cumpere bijuterii.

Frumoasa blondină poate concura cu succes la categoria „Regina luxului” și asta pentru că investește bani frumoși în bijuterii și accesorii. Invitată în emisiunea moderată de Victor Vrânceanu, „ProSport Live”, soția lui Laurențiu Reghecampf a dezvăluit câți bani scoate din buzunar pentru pasiunea sa.

Accesoriile de lux purtate de Anamaria Prodan valorează o mică avere, începând de la inelul de logodnă primit de la partenerului ei de viață care are drept preț de achiziție suma de 250.000 de euro. Și aceasta nu este singura bijuterie valoroasă cu care se mândrește impresara.

Anamaria Prodan adoră bijuteriile de lux. Suma colosală pe care o cheltuie

Sexy-impresara a vorbit deschis despre pasiunea pe care o dezvoltă pentru bijuterii, în special pentru cele care au diamante sau alte pietre prețioase. Anamaria Prodan eclipsează atunci când merge la evenimente mondene, dar și când iese pe stradă, în viața de zi cu zi.

Obișnuită cu un stil de viață de lux, vedeta nu se uită la bani când vine vorba de accesorii. Așa se face că și-a achiziționat un super inel cu diamante în valoare de 78.500 de euro, dar nu s-a oprit aici pentru că a vrut bijuteria în ambele culori, aur galben și aur alb.

Pe lângă inel, vedeta a purtat în show-ul lui Victor Vrânceanu un ceas marca Audemars Piguet care poate fi achiziționat cu prețul de 200.000 de euro. Totodată, brățările cu diamante negre și alte accesorii se ridică la suma de circa 150.000 de euro.

Dacă ar fi să facem un calcul simplu Anamaria Prodan iese din casă cu o mică avere după ea. Mai exact, bijuteriile de lux și accesoriile depășesc 600.000 de euro, lucru care o poate face o țintă sigură pentru hoți.

Vedeta susține că toată viața a strâns pentru a le face un viitor copiilor săi, dar acum a venit timpul să aibă mai multă grijă de ea, motiv pentru care își cumpără absolut tot ce-și dorește.

Dialogul dintre Anamaria Prodan și Victor Vrânceanu, despre bijuterii și accesorii de lux

„ – Ești plină de diamante pe mâini. Inelul e cât capul meu.

– Nu e cât capul. Nu zic cât costă.

– E peste 60.000 de euro?

– Păi știi, văd. E un inel pe care mi l-am dorit pe ambele culori, aur galben și aur alb.

– De la cine l-ai primit?

– De la soțul meu. Bratu o să îmi ia când o să îl duc afară. Îl iubesc rău.

– 78.500 de euro scrie pe site-ul oficial.

– Ai aflat prețul.

– Nu ai multe diamante?

– Îmi plac. În tinerețe am strâns pentru copii, acum e timpul să trăiesc eu. Absolut orice îmi place, îmi iau.

– Și ceasul e (Audemars) Piguet?

– Da. Laur are foarte multe ceasuri. Are vreo 30 de ceasuri. Îi plac ceasurile mai mult ca mașinile. Eu am chestia cu mașinile. La mine e să se vadă, pe bogăție. Și mașina trebuie să fie foarte frumoasă la mine.

– Mergi cu Maybach-ul?

– Da, am șofer”, a mărturisit vedeta în emisiunea „ProSport Live”, notează cancan.ro.