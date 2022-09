Anamaria Prodan, prima reacție după ce Reghecampf a dat explicații polițiștilor: ”Să vină cu toate lucrurile pe care le-a luat!”

Invitat astăzi, 22 septembrie, la Poliție pentru o serie de declarații, Laurențiu Reghecampf a ajuns în jurul orelor prânzului la IPJ. În acest timp, Anamaria Prodan, în exclusivitate pentru FANATIK, a explicat ce se petrece între ea și cel care îi va deveni fost soț la încheierea procesului de divorț.

Anamaria Prodan explică de ce a ajuns Reghe să dea declarații polițiștilor

Anamaria Prodan susține că Laurențiu Reghecampf a fost chemat în fața polițiștilor din cauza faptul că, de ceva timp, există o situație delicată între ei cu privire la mai multe bucuri pe care le-au cumpărat împreună și care au dispărut.

”El a fost chemat, probabil, în primele procese pe care le avem. Mă rog de el de doi ani să încheiem toate procesele și el refuză sistematic. Acum e cazul cu containerele. Nu au mai ajuns acasă, au ajuns la prietenii lui. În containerele acelea era toată munca noastră din Dubai.

Când am plecat de acolo, tot ce am avut am depozitat în două containere din acelea uriașe și le-am trimis în România. Iar el le-a schimbat destinația. Sunt ascunse de doi ani de zile. Vreau să închid coșmarul acesta pentru că deja îmi vine să vomit”, spune, în exclusivitate pentru FANATIK, Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan: ”Cei patru copii trebuie să trăiască la standardul cu care eu i-am obișnuit”

În altă ordine de idei, ar fi în încurcătură când vine vorba despre partajul dintre ei.

”Nu mai vreau să discut despre asta, este jenant. Mi se pare penibil să stau și să discut despre asta. Îl rog pe el, poate îl rugați și voi, cei care îl cunoașteți, poate îl roagă amanta, oricine, să vină să divorțeze, să îmi dea divorțul și să scap de nenorocirea asta.

Dacă îmi dă divorțul am termina cu toate astea. Dar el nu vrea să îmi dea divorțul pentru că îi e frică de partaj, pentru că nu mai are nimic. Noi nici nu avem de ce să facem partaj când noi avem atâția copii. Totul trebuie să le rămână lor”, a mai precizat Anamaria Prodan.

Acidă, femeia de afaceri nu îl iartă și îl taxează dur pe Laurențiu Reghecampf pentru infidelitatea pe care i-a arătat-o pe când erau căsătoriți. ”El, normal, cum eu l-am luat fără nimic și l-am ajutat și ne-am ajutat reciproc să facem un imperiu, să facă alături de amanta lui alt imperiu.

Noi avem pact cu copiii. Eu când m-am despărțit de el erau patru copii. Acești copii nu vor rămâne niciodată, pentru Reghecampf, pe drumuri. Nu mă interesează de amantele lui, să muncească pentru ele. Dar cei patru copii trebuie să trăiască la standardul cu care eu i-am obișnuit”, a mai vituperat Anamaria Prodan la adresa lui Laurențiu Reghecampf.

Cum vrea Anamaria Prodan să se producă partajul în divorțul de Laurențiu Reghecampf

Anamaria Prodan a dezvăluit și cum vrea să se producă . Ba chiar, ușor ironică, a explicat că este dispusă să rămână fără nimic din ceea ce a făcut de-a lungul celor 13 ani de căsnicie.

”El tot spune că tot ce avem este făcut de el. Eu, și dacă nu aș fi lucrat tot timpul până la 50 de ani, fără vacanțe, fără pauze, dacă doar dormeam sau stăteam cu picioarele în sus ca altele, tot trebuia să am jumătate, că îi eram soție.

El trebuie să vină cu toate lucrurile pe care le-a luat, la partaj. Tot ce noi am avut, tot ce s-a văzut în anii în care am fost împreună, trebuie adus înapoi de Reghecampf. Pe urmă, vedem fiecare copil ce primește și dacă mai rămâne ceva, ne rămâne nouă.

Dacă nu rămâne, o luăm, din nou, de la capăt, ca să facem avere. Eu pot, să vedem dacă mai poate el. Dar copiii, mă refer la Luca, Sarah, Rebecca și Laurențiu jr. vor avea tot ce trebuie”, a mai spus Anamaria Prodan pentru FANATIK.

Reporterii FANATIK au încercat să îl contacteze și la Laurențiu Reghecampf pentru un punct de vedere legat de acest subiect, dar antrenorul nu a răspuns apelurilor.