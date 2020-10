Anamaria Prodan primește semne de la mama ei, din cer. Mărturisiri tulburătoare făcute de impresară

Anamaria Prodan comunică în permanență cu mama ei, Ionela, una din cele mai iubite interprete de muzică folclorică din România.

Anamaria Prodan are parte de experiențe spirituale de când i-a murit mama

Impresara a făcut câteva dezvăluiri tulburătoare despre relația specială pe care o are cu îngerul ei protector, căci pentru ea, Ionela a devenit mai mult decât o mamă după ce a plecat în Cer.

Soția lui Laurențiu Reghecampf a declarat pentru un post de televiziune că îi visează destul de des pe amândoi, atât pe mama cât și pe tatăl ei, și că primește tot felul de mesaje și de semne de la ei și atunci când e în stare de semi-veghe.

„Eu o visez și pe mama, îl visez și pe tata. Mă trezesc și le povestesc alor mei că am vorbit cu mama aseară. Am momente când o văd râzând, am momente când mă apasă ceva și în somn îmi imaginez un fel de proiecție a discuției mele cu mama”, a mărturisit vedeta la Antena Stars.

„Mă gândesc că unde sunt ei sunt bine. Nu știu dacă primesc mesaje, dar știu că dacă mă gândesc, primesc o rezolvare. Cred că atunci când sunt într-o stare de semi-veghe îmi imaginez o discuție cu mama”, a completat impresara.

Ionela Prodan, protejată de fiica ei până în ultima secundă

Mama Aneimaria, celebra artistă Ionela Prodan s-a stins din viață în anul 2018, din cauza unei boli care i-a afectat pancreasul. Pentru a o proteja, Anamaria i-a ascuns tot timpul problemele de sănătate mamei sale, așa că Ionela a trăit fără să știe de ce suferea cu adevărat.

Anamaria a fost alături de mama ei în ultimele clipe de viață și a făcut totul pentru ca ultimul drum să fie așa cum îl merita și toată lumea să și-o aducă aminte pentru lucrurile bune pe care le-a făcut.

Artista a murit pe 16 aprilie, iar mormântul cântăreței de muzică populară se află pe Aleea Artiștilor din Cimitirul Bellu.

