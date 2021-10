Anamaria Prodan, război fără limite la 4 dimineața! Pretinde că iubita lui Reghe a fost escortă în Dubai și își ironizează „Soarele”. Poze urâte cu Corina Bilcon

Între Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf nu pare să mai existe cale de împăcare după ce agentul FIFA a aflat că FANATIK.

Scandalul provocat de această despărțire este însă departe de a fi încheiat. Azi-noapte, în jurul orei 04:00, Anamaria a postat informații compromițătoare despre Corina Bilcon, amanta lui Reghe. Prodan susține că a primit un mesaj de la o fostă colegă de prostituție a Corinei.

Anamaria Prodan o distruge pe Corina Bilcon! Susține că a primit poze și informații compromițătoare de la o fostă escortă, „colegă” cu iubita lui Laurențiu Reghecampf

o face praf pe iubita lui Laurențiu Reghecampf, pe care o acuză că a fost escortă și că, în tinerețe, nu avea un aspect fizic tocmai de invidiat.

„Ce noroc aveți cu mine, dragi jurnaliști. Vă chinuiți de atâta vreme să găsiți ‘diva care seamănă cu mine’ și e amanta soțului meu. La sex și puțin de sub gleznă în jos. Vă tot întrebam dacă aveți dovezi, dacă știți cine este. Tocmai ce am început să primesc zeci de poze, povestiri, cimilituri. Deci, duduia aceasta care pretinde că este iubita lui Reghe și pe care voi nu știți de unde să o luați, știți că e gură de aur.

Ok, dar cine este sau de unde este, cum și ce face… Știți? Ia să verificăm puțin. Lecție de jurnalism!

Pozele prezentate sunt mult cu persoane care nu au legătură cu subiectul nostru. Afacerista Caciuc? Mama mea… Un jurnalist se documentează înainte să scrie prostii nu? Ce afacere de milioane? De mâne avem serial. Cu tot ce primesc despre fiecare presupusă amantă gravidă. Ce promovăm noi sau pe mine? Numai non valori? Ați vorbit cu Rotaru dacă vrea să fie naș de cununie? Păi Rotaru nu se mai respectă? Familia Rotaru promovează ideea de familie! Nu cunună presupuse amante cu antrenorii de la echipă!, a fost mesajul Anamariei Prodan, care a însoțit fotografiile de la presupusa colegă de „breaslă” a Corinei Bilcon.

Prodanca îl ironizează pe Laurențiu Reghecampf

Parcă decisă să lupte cu toate armele pe care le are în dotare o femeie, Anamaria Prodan l-a și ironizat puțin pe Laurențiu Reghecampf, impresara sugerând că este dispusă să îl nășească.

”Nu v-am declarat ca botezam amândoi (alături de Adrian Thiess, n. red.)? Pentru Soare orice! De mâine va ajut eu dragilor ca prea va chinuiți 🙂 doar am fost colegi de breasla! Ca de obicei si acolo am excelat!”, a mai precizat Anamaria Prodan în postarea prin care o atacă pe Corina, iubita antrenorului Craiovei.

Anamaria Prodan explică de ce se războiește cu iubita lui Reghe

Mai mult, în cadrul postării făcute de Anamaria Prodan, impresara explică și motivele pentru care a pornit un adevărat război cu femeia din cauza căreia s-ar fi provocat divorțul dintre ea și Laurențiu Reghecampf.

”Deci, de mâine, dragilor, împreuna facem lumina în acest caz, așa ca între colegi. Căci sunt mulți care “ ma iubesc teribil “ si mi comanda articole prin Cancan ca angajez interlopi sa bata amantele sotului, interlopi care ma si refuza. Vorba unui prieten: “Ano, banii tai nu e buni” “Alți “ prieteni din presa care ma “iubesc ”si mai mult si îl cuplează pe Reghe cu toate pipițele orașului si le numesc “dive, regine, afaceriste” , miraculoase. Chiar ca am început serios sa va ajut! Si așa intram in izolare si nu mai puteți sa-l urmăriți pe Reghe! Iau jumătate din salariile Dvs . Dar pentru faptul ca habar nu aveți dacă eu si Reghe am divorțat sau nu… v-am promis ca împreuna scoatem la “tabla “ fiecare “ diva “ care pandeste, agata, distruge familii , copii… meserii , cariere, bărbați sau femei”, spune ea.

Ba chiar, promite Anamaria Prodan, va avea multe completări de aduc cu privire la viața Corinei Caciuc.

”Mâine luam primul suspect Corina Caciuc cu nume de scena Bilcon (…) De ce facem asta ? Pentru că soțul meu Reghecampf cum am spus mereu nu poate sa decada sa si facă de ras familia si sa fie huiduit pe stadioane ! Căci el, Reghe, e soarele si promotorul familiei ! “Familia este sfântă pentru mine. Până azi, m-am rezumat, ca expunere publică, la cariera construită în fotbal și nu voi înceta să-mi urmez principiile. Provin dintr-o familie decentă, cu temeiuri creștine, care s-a raportat mereu la Dumnezeu” spune soarele nostru! Deci amante gravide in 3 luni, 6 , 2, 9 nu au cum sa existe nu? Dacă soțul meu promovează familia si o respecta si este sfanta atunci împreuna trebuie sa vedem si sa găsim viermișorii care strica mărul cel frumos si sănătos”, mai spune Prodanca.

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf divorțează

, chiar de antrenorul Craiovei, încă din luna iunie a acestui an. Cu toate acestea, Anamaria Prodan, negând cu tărie fiecare indiciu despre situația critică a mariajului ei, a încercat în ultimele luni să arate tuturor că relația ei cu antrenorul este perfectă.

Cu toate acestea, așa cum , iar antrenorul Craiovei vrea să divorțeze de Anamaria Prodan pentru a se stabili, și legal, alături de Corina.

Și, cu actele de divorț depuse, între Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf mai este doar de stabilit cum se va împărți averea uriașă pe care au făcut-o împreună în cei 13 ani de căsnicie.