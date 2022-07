Anamaria Prodan, război total în divorțul cu Laurențiu Reghecampf: ”O să îl execut silit”. Adevărul despre problemele cu banii

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf sunt în mijlocul unui război cât se poate de dur când vine vorba despre divorțul lor. Mai mult, impresara este decisă să îl oblige pe viitorul ei fost soț, antrenor în Azerbaijan acum, la Neftchi Baku, să plătească fiecare leuț datorat ca pensie alimentară. În exclusivitate pentru FANATIK, Anamaria Prodan a explicat cum stau, din punctul ei de vedere, lucrurile între ea și Laurențiu Reghecampf, dar ne-a vorbit și despre speculațiile privind problemele financiare cu care s-ar confrunta.

Anamaria Prodan, despre divorț și pensie alimentară: ”Trebuie să plătească un an din urmă”

și complicațiile pe care le-ar avea în relația cu Laurențiu Reghecampf din cauza pensiei alimentare stabilite de instanță. Și, susține impresara, suma pe care ar avea-o de plătit antrenorul echipei Neftchi Baku este mai mare decât se știa până acum.

”Laurențiu Reghecampf a făcut un recurs la decizia instanței de a plăti pensia alimentară, zicea că nu este de acord. El nu trebuie să plătească doar din februarie 2022, că el a fugit de acasă de un an. Trebuie să plătească un an din urmă ca pensie. Nu știu exact cât are de plătit, suma este în jur de 100.000 de euro. Dar oricum a făcut recurs, că el nu e de acord”, spune Anamaria Prodan.

Mai mult precizează vedeta, antrenorul nu ar mai fi vrut să îl ia pe copilul pe care îl au împreună, în vacanță, așa cum stabilise instanța, în luna iulie a acestui an. Ba chiar, susține Anamaria Prodan, nici nu l-a mai căutat și nu au mai vorbit de ceva vreme.

”A făcut scandal că vrea să îl ia pe Bebeto, în iulie, dar nu l-a mai luat. Și nici nu l-a mai căutat vreodată. Chiar l-am rugat să vină să își vadă copilul când vrea. Eu nu am cerut pensie alimentară, nu am cerut nimic, trimite ce vrei, când consideri tu, i-am zis.

De doi ani, doar a furat, nu a dat nimic. Te trezești la Judecătorie că vrei să fixezi programul de vizită și banii. Și, când i-au fixat, nu a respectat programul și nici banii nu i-a dat. Voia să îi socotim cadourile.

Adică o bicicletă din aia de 10 milioane de lei vechi… Și mâncarea pe care a trimis-o, fructele, ca pensie alimentară. E râsul de pe pământ, au râs și judecătorii…”, susține Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan, dezvăluiri despre salariul lui Laurențiu Reghecampf de la Neftchi Baku

Anamaria Prodan a dezvăluit, pentru FANATIK, , acolo unde antrenează acum, după ce s-a despărțit de Craiova lui Mihai Rotaru. Și, susține ea, suma este departe de onorariile cu care era obișnuit Reghe.

”Are 22.000 de dolari salariu. Pentru el, el de la 180.000 pe lună… La arabi. Nu e rău, e cam nasol, nu? Că trăiești pe mulți bani, ești obișnuit să trăiești, dar nu cu 10-12 mii pe lună. Și o treime trebuie să îi dea lui Bebeto.

El oricum e obligat să plătească, iar eu o să îl execut silit. Nu are ce să facă. Nu poate să ascundă banii din Azerbaijan, e contract”, a mai precizat Anamaria Prodan, pentru FANATIK, decisă să tranșeze războiul pe care îl are cu Laurențiu Reghecampf până la capăt.

Are probleme financiare Anamaria Prodan?

Anamaria Prodan ne-a mărturisit că, momentan, este într-o situație în care nu credea că va ajunge. Nu o numește delicată, ci una dificilă, chiar dacă nu are emoții când vine vorba de rezultatul proceselor pe care le are cu viitorul ei fost soț și actuala parteneră de viață a acestuia, Corina Caciuc.

”Reghe m-a dat în judecată, oricum, să îi dau un milion. Și el, și ea. Ea cere alt milion… Curg milioanele”, spune amuzată, dar, totodată, întristată, Anamaria Prodan. Pe de altă parte, ea neagă că ar avea probleme financiare, așa cum s-a tot sugerat în presa de la noi.

”Ce probleme financiare să am? Merg cu Ferrari, e clar, sunt probleme mari. E mașină mică, mi-e foarte greu, caut o mașină peste Ferrari. E o mașină meschină, consumă mult, dar nu îmi permit ceva peste Ferrari. Asta e, poate o să îmi permit peste ceva timp, când îmi revin financiar, ceva peste Ferrari…”, spune, râzând, Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan, turneu motivațional inspirat de divorțul de Reghe

În altă ordine de idei, Anamaria Prodan vrea să folosească experiența pe care a avut-o în căsnicia cu Laurențiu Reghecampf pentru a le încuraja pentru viitor pe femeile părăsite, înșelate și, cum spune ea, trădate.

”Voi începe turneul “Eu sunt voi”. Echipa mea se ocupă acum de organizare, vom merge în fiecare oraș din țară și vom avea discursuri motivaționale. I-am zis ”eu sunt voi” pentru că, în momentul în care tragi linie, eu nu sunt nici intangibilă, dar nici de sticlă, nu sunt altceva decât un om care a muncit toată viața mea ca să ajung cineva.

De aceea, eu sunt ei. E firesc să vorbesc despre eșecuri, despre urcușuri, despre căderi și despre victorii.. Lumea trebuie să înțeleagă că nu este o gaură în cer și că nu se întâmplă absolut nimic în momentul în care te trădează omul de lângă tine sau în momentul în care ceva nu iese cum ai plănuit. Orice șut în fund este un pas înainte!” explică vedeta.

Referindu-se la viitorul turneu, Anamaria Prodan a explicat, pentru FANATIK, sursele de inspirație cu privire la discursurile sale motivaționale vin și din divorțul de Laurențiu Reghecampf.

”Acest turneu este inspirat din toată viața mea, și din divorț, din lecțiile primite, din oamenii pe care i-am ajutat și m-au trădat, din oamenii care au fost alături de mine când mi-a fost greu… Este exact viața mea, povestită în detaliu, disecată în fața tuturor. De fapt, toată nebunia a început atunci când s-a aflat adevărul despre Reghe și tot Instagramul meu a explodat. Femei care aveau aceleași probleme, care îmi scriau ce să facă, ce să facă cu copii.

Atunci am zis, ca să nu mai răspuns la milioane de mesaje, este mult mai simplu să fac un turneu național unde să vină să vorbească cu mine. Nu știu care va fi taxa de intrare, dar femeile care au copii și nu au posibilități vor fi primite gratuit”, ne-a mai spus Anamaria Prodan.

Câți bani face Laurențiu Reghecampf din afacerile pe care le are

Discuția despre plata și neplata pensiei alimentare pe care ar datora-o fiului pe care îl are cu Anamaria Prodan pare să fie cel puțin ciudată având în vedere performanțele financiare ale lui Laurențiu Reghecampf în zona de afaceri pe care le administrează.

Astfel, conform informațiilor publicate, în exclusivitate, de FANATIK, lui . Mai exact, firma pe care o deține actualul antrenor de la Neftchi Baku a obținut un profit remarcabil.

Conform bilanțului depus, cifra de afaceri pentru anul fiscal 2021 este de doar 1.528 de lei, dar Laurențiu Reghecampf a anunțat un profit de 671.631, adică în jur de 135.000 de euro, afacerea fiind, pentru primul an, pe plus.