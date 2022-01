Anamaria Prodan reacționează după ce a fost atacată violent de fina sa: „Nu eu sunt responsabilă de salariile jucătorilor de la Clinceni!”. Exclusiv

Anamaria Prodan și fiica ei Rebecca trebuiau să intre în conducerea Academicii Clinceni și să aibă și un aport financiar, însă FANATIK a aflat că impresara s-a răzgândit și s-a retras de la club.

Anamaria Prodan susține că atacurile finei ei nu o vizau pe ea

La foarte scurt timp, Ana Pârvulescu, soția fundașului Paul Pârvulescu, plecat în această iarnă de la Academica Clinceni la Concordia Chiajna, a transmis un mesaj dur la adresa Anamariei Prodan pe secțiunea story a contului personal de Facebook.

„Ana Pârvulescu este fina mea. Știu despre acea postare, dar nu s-a referit la mine, asta e sigur. În primul rând, chiar am vorbit cu ea, mi-a spus că nu e vorba de mine.

În al doilea rând, eu nu sunt patron la Academica Clinceni, nu sunt persoana care răspunde de bani sau de salariile jucătorilor. Deci, din nou, nu avea cum să se refere la mine.

Eu nu aveam de ce să fiu vizată de postarea ei. Noi avem o relație foarte bună și, în plus, nu răspundeam eu financiar de echipă.

Momentan, când vine vorba de Academica Clinceni, nu vreau să fac niciun fel de comentarii. Vom vedea ce se va întâmpla cu echipa în continuare”, a spus Anamaria Prodan, în exclusvitate pentru FANATIK.

Fina Anamariei Prodan a lansat un atac dur la adresa celor care se dau patroni de echipe de fotbal

Academica Clinceni se află pe ultimul loc în Casa Pariurilor Liga 1 după 21 de etape, cu 11 puncte adunate din două victorii și cinci remize, dar situația la echipă este aproape fără ieșire.

, că Anamaria Prodan a renunțat la ideea să ajute echipa din punct de vedere financiar. Totodată, investitorul Florin Dobrescu, om de afaceri de 32 de ani din Craiova, venit la echipă la începutul lunii decembrie, a dispărut.

Ca urmare, clubul este în vrie și majoritatea jucătorilor vor părăsi echipa în această iarnă. În această conjunctură, au început să apară reacții de nemulțumire, iar soția fundașului Paul Pârvulescu a fost prima care .

„Patronii de la TV sunt doar niște gherțoi, care atunci când vine vorba să bage mâna în buzunar își dau demisia. Unde ați mai auzit așa ceva?

La ei, totul este fake, de la titulatura de patron până la chestiile pe care și le pun pe ei, haine, bijuterii ceasuri. Hi hi hi

Bă, voi ăștia care vă dați patroni de echipe de fotbal, de SF-uri și cai verzi pe pereți, cum facem? Că n-ați dat în viața voastră un salariu! Gura mică!”, a scris Ana Pârvulescu pe secțiunea story a contului personal de facebook.

Jucătorii de la Clinceni își caută angajamente la alte echipe

Din informațiile FANATIK, Paul Pârvulescu a semnat cu Concordia Chiajna, William De Amorin și Gheorghi Pașov nu s-au întors la echipă, iar Florin Achim este aproape de un transfer la Gaz Metan Mediaș.

În plus, directorul sportiv Augustin Călin, proaspăt sosit la Academica, și-a dat demisia. Evident, jucătorii își caută noi angajamente, iar mulți sunt dispuși să renunțe și la salariile restante pentru a semna cu o nouă echipă.

Primul care a făcut acest pas a fost căpitanul Răzvan Patriche. Fundașul central a semnat cu Dinamo zilele trecute și a dezvăluit într-un interviu pentru FANATIK că pentru a putea să schimbe echipa.