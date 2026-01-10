Anamaria Prodan reacționează după ce a fost acuzată că a apelat la intervenții estetice! ”Acesta este rezultatul”

ADVERTISEMENT

Anamaria Prodan a ajuns din nou în centrul atenției după schimbările făcute. În ultima perioadă, agenta FIFA a apărut în mediul online cu un nou loc și evident că acesta nu a trecut neobservat.

Anamaria Prodan neagă că ar avea operații estetice

Au fost persoane care au apreciat schimbarea impresarei, în timp ce alții au criticat-o aspru. Au mai fost și persoane care au acuzat-o că ar fi apelat la diferite intervenții estetice pentru a arăta atât de bine.

ADVERTISEMENT

Anamaria Prodan iese la înaintare însă cu alte explicații. Impresara spune că nu are nicio operație estetică și că toate acuzațiile care i-au fost aduse sunt false. Aceasta apelează strict la tratamente normale pentru a avea grijă de pielea ei.

Totodată, agenta FIFA spune că se simte ca la 30 de ani, deși are 53. Iar în opinia ei, starea interioară se reflectă și în aspectul fizic și acesta este motivul pentru care arată atât de bine.

ADVERTISEMENT

„N-am operații estetice, cum comentează lumea, nu-s tăiată pe la față, prin păr. Efectiv, îmi fac tratamente normale, care au grijă de partea exterioară. Dar, cum mi-a spus și prietena mea: `La tine totul vine din interior`. În momentul în care-ți găsești liniștea și ierți, te eliberezi, acesta este rezultatul!”, a dezvăluit ea.

ADVERTISEMENT

Impresara recunoaște că poartă extensii

Anamaria Prodan a mai ținut să sublinieze faptul că în prezent trăiește cele mai frumoase momente din viața ei. , însă în sfârșit, impresara se simte liniștită.

Cât despre părul ei lung și schimbarea de look, impresara a recunoscut că poartă extensii de păr și că îi și place să facă acest lucru. De altfel aceasta este foarte încântată de cum arată.

ADVERTISEMENT

„Am 53 de ani și mă simt ca la 30! Trăiesc cele mai frumoase momente ale vieții mele. Alături de copiii mei, în ultimii ani am construit ceva măreț. Îmi place să port extensii! Am cele mai bune extensii de păr. Sunt foarte mulțumită de noul meu look”, a declarat Anamaria Prodan, potrivit click.ro.

Anamaria Prodan, despre ”trădarea” lui Becali

Amintim faptul că la un moment dat, . Deși a existat un respect reciproc de ambele părți, Anamaria Prodan a recunoscut că s-a simțit trădată.

Punctul culminant l-a reprezentat transferul lui Dennis Man la Parma. S-ar părea că la acel moment, mutarea a fost intermediată de firma fraților Becali, deși jucătorul avea contract cu Anamaria Prodan.

„Consider m-a trădat. Aș putea spune că e un nenorocit, că m-a furat, că mi-a făcut… Dar nu m-a furat. Eu și Gigi aveam o chestie. Spuneam: ‘Patroane, îți aduc un jucător’. El zicea: ‘Da, tată. Și iei bani când îl vinzi’.

Eu nu luam bani când aduceam un jucător. Iar când se vindea, se întâmpla de multe ori ceva. Și nu luam bani nici atunci. Eram familie și un om minunat, dar… Zicea: ‘Tată, nu-ți dau bani acum. Acum îi aducem, îi creștem’.

Cumva, apogeul a fost ce s-a întâmplat cu Man. Cred că am strâns multe, multe. Puteam să zic că îi vând pe Pintilii, Bourceanu și Popa, care erau în ultimele 6 luni de contract, că vreau și eu 100.000 de euro”, a spus Anamaria Prodan într-un podcast.