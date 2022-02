Anamaria Prodan dezvăluie un episod controversat dintre Laurenţiu Reghecampf şi Corina Caciuc: “Plângea de mama focului şi îşi cerea scuze”

Invitat la antrenorul Universităţii Craiova a făcut referire la episodul în care Anamaria Prodan l-a lovit pe Dan Alexa, sugerând că fosta parteneră de viaţă i-ar fi fost infidelă.

Reghe i-a mărturisit vedetei Pro TV că regretă că nu a luat decizia de a divorţa chiar după ce acel scandal a izbucnit, menţionând că nu credea că impresara putea să facă aşa ceva.

“Eu nu mai văd nimic, pentru mine este egal cu zero. Doar respectul că este mama lui Bebe (n.r. fiul lor de 13 ani), în rest nimic. M-a deranjat foarte tare scandalul cu Alexa. Îmi pare rău că nu am luat decizia încă de atunci. Da, am suferit din dragoste. Dacă mă întrebi de episodul ăla, da, rău de tot. Nu mi-aș fi închipuit niciodată că Anamaria poate să facă așa ceva”, a spus Laurenţiu Reghecampf.

Anamaria Prodan, replică pentru Laurenţiu Reghecampf

Anamaria Prodan a reacţionat imediat după ce a auzit declaraţiile acestuia. EaFANATIK că Reghe nu ar fi vorbit despre infidelitate, ci că doar şi-a exprimat nemulţumirea faţă de faptul că ea l-a pălmuit pe Dan Alexa:

Fanatik: “Sugerează explicit că a fost deranjat de poveste.”

Anamaria Prodan: “De pumn. Atât. Știu tot ce a zis în interviu.”

Fanatik: “Sincer , da, am suferit din dragoste. Dacă mă întrebi de episodul ăla, da, rău de tot. Nu mi-aș fi închipuit niciodată că Anamaria poate să facă așa ceva.”

Anamaria Prodan: “Da. Că dau în Alexa și apoi ies și vorbesc. Atât.”

Anamaria Prodan dezvăluie o presupusă ceartă dintre Laurenţiu Reghecampf şi Corina Caciuc: “I-am spus să meargă la psiholog”

Cu toate acestea, se pare că declaraţiile antrenorului au deranjat-o foarte tare impresară, care ameninţă cu dezvăluiri legate de relaţia lui Reghecampf cu Corina, ea divulgând în acest sens, pe InstaStory, şi o presupusă ceartă a acestui cuplu, care l-ar fi afectat foarte tare pe fostul ei partener de viaţă.

Contactată de FANATIK, Anamaria Prodan a oferit mai multe detalii pe marginea acestui episod.

“Îl blocase amanta și el săracul încerca să îi între in graţii. Fugise de acasă şi stătea ascuns prin saloane de tuns. L-am găsit, căci îl văzuseră niște românce care-l ştiau ca pe calul breaz. De frică, atunci când am parcat în faţa salonului de tuns, s-a ascuns într-o cameră de serviciu şi încerca să o sensibilizeze pe amanta Caciuc, că o sa iasă scandal, că l-am prins pe burtă întins printre gălețile de spălat pe jos și prosoapele murdare folosite în timpul zilei de salon.

De-acolo l-am scos în faţa tuturor bărbaților aflați in salon și l-am cărat acasă. Plângea de mama focului şi îşi cerea scuze. Martori sunt copiii mei și prietenii care stăteau în casă la noi pe vremea aceea, care îl disprețuiesc total! Omul are probleme serioase și i-am spus mereu sa meargă la psiholog!

Promitea ca va merge. Voia parolele să intre într-o curte, dar amanta i-a dat ignore total atunci, ca nu mai putea gusta din bani. Un cont se golise deja. Eu si familia dormeam liniştiţi, căci tatăl copiilor şi soțul meu ne protejează total. Fiecare pasăre pe limba ei piere”, a spus Anamaria Prodan, care a mai precizat şi că va publica pe noi detalii din relaţia Reghecampf – Corina Caciuc.

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au avut, luni, 7 februarie, prima înfățișare la divorț, la Judecătoria Buftea, dar au lipsit, procesul fiind amânat pentru o dată ulterioară.