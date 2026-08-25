Anamaria Prodan, relaxare totală într-o destinație inedită din România: ”Un loc superb, energie incredibilă”

ADVERTISEMENT

Vacanțele sunt ideale pentru relaxare și încărcarea bateriilor. La acest aspect s-a gândit și Anamaria Prodan când a ales o destinație superbă din România. Descoperă în rândurile de mai jos unde a ajuns, de fapt.

Unde a plecat în concediu Anamaria Prodan

Anamaria Prodan (53 ani) este un agent FIFA implicat și devotat meseriei sale, la meciul dintre Universitatea Craiova – Ararat Armenia fiind nelipsită din tribune. Renumita impresară a fost , care a fost impresionat de Ștefan Baiaram.

ADVERTISEMENT

Fosta moderatoare de la Antena 1 este persoana care . I-a propus pe Zeljko Kopic și Florentin Petre la CFR Cluj. După un program încărcat cu emisiuni, podcasturi și deplasări vedeta a decis că este momentul să se bucure din plin de ultima săptămână de vară.

A plecat într-o locație specială din țara noastră, pe care a mai vizitat-o și în alte rânduri. Și-a luat câțiva amici și a ajuns în județul Mehedinți. S-a cazat la Dubova, o destinație renumită pentru plimbările cu barca pe Cazanele Dunării. Combinația de apă, peisaje, drumeții și locuri instagramabile a cucerit-o pe blondină.

ADVERTISEMENT

Chipul lui Decebal este unul dintre cele mai fotografiate obiective din zonă. Statuia are aproximativ 55 m și poate fi văzută atât de pe șosea, de pe Podul Mraconia, cât și de pe barcă. Un alt loc spectaculos este reprezentat de Mănăstirea Mraconia, care se găsește chiar pe malul Dunării, în golful Mraconia. Cu siguranță, Anamaria Prodan a ajuns în acest lăcaș de cult, fiind o persoană extrem de credincioasă.

ADVERTISEMENT

Ce spune Anamaria Prodan despre prietenie

Anamaria Prodan a lăsat cu această ocazie un mesaj puternic pe rețelele de socializare despre prietenie. Impresara este convinsă că legătura cu persoanele apropiate se transformă treptat în familie. Nu de puține ori i-a numit pe cei din preajma sa ca făcând parte din sufletul său, recunoscând că ar da totul pentru a-i ajuta.

ADVERTISEMENT

„Uneori, prietenia depășește orice definiție și devine familie. E perfect să știi că ai lângă tine oameni pe care te poți baza oricând, fără explicații și fără condiții. Oameni care rămân, care te susțin și care îți sunt alături indiferent de moment. Un team building care ne-a adus și mai aproape, într-un adevărat loc de poveste.

Un loc superb, energie incredibilă și oameni care au transformat câteva zile împreună în amintiri pentru o viață. Prietenia adevărată înseamnă loialitate, respect, încredere și acel «sunt aici» demonstrat prin fapte. Iar când prietenia devine familie, știi că ai câștigat ceva neprețuit”, a scris Anamaria Prodan, pe pagina oficială de Instagram.

ADVERTISEMENT

Mesajul a fost distribuit în dreptul unei filmări în care blondina se distrează pe iacht alături de câțiva prieteni, atmosfera fiind una extrem de relaxantă. Toți internauții au remarcat cât de fericită este vedeta. Agentul FIFA are 2,6 milioane de urmăritori pe acest cont pe care promovează un eveniment denumit „Pe urmele credinței și ale sufletului”.

Prin intermediul acestuia, timp de 4 zile, oamenii care o însoțesc pot vizita mai multe Mănăstiri renumite. Printre cele mai cunoscute se numără Voroneț, Nechit și Miclaușeni. Mai mult decât atât, cei interesați vor avea parte de momente speciale la Ferma Dacilor. Experiența este construită în jurul prieteniei și comunității.