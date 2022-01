Anamaria Prodan, atacată violent după ce s-a retras de la Academica Clinceni: „Niște gherțoi, care-și dau demisia când trebuie să bage mâna în buzunar!”

Academica Clinceni se află pe ultimul loc în Casa Pariurilor Liga 1 după 21 de etape, cu 11 puncte adunate din două victorii și cinci remize, dar situația la echipă este aproape fără ieșire. , că Anamaria Prodan a renunțat la ideea să ajute echipa din punct de vedere financiar.

Mai mult, investitorul Florin Dobrescu, un om de afaceri în vârstă de 32 de ani din Craiova, venit la echipă la începutul lunii decembrie, a dispărut. Ca urmare, clubul este în vrie și majoritatea jucătorilor vor părăsi echipa în această iarnă.

Anamaria Prodan, făcută praf că s-a retras de la Academica Clinceni

În această conjunctură, au început să apară reacții de nemulțumire. Soția lui Paul Pârvulescu a fost prima care și-a vărsat năduful, într-un mesaj pe care l-a transmis prin intermediul story-ului de pe Instagram.

„Patronii de la TV (n.r. – ) sunt doar niște gherțoi, care atunci când vine vorba să bage mâna în buzunar își dau demisia. Unde ați mai auzit așa ceva?

La ei, totul este fake, de la titulatura de patron până la chestiile pe care și le pun pe ei, haine, bijuterii ceasuri. Hi hi hi

Dacă hainele ar striga, s-ar auzi doar: ‘INDIRIM’.

Bă, voi ăștia care vă dați patroni de echipe de fotbal, de SF-uri și cai verzi pe pereți, cum facem? Că n-ați dat în viața voastră un salariu! Gura mică!”, a scris Ana Pârvulescu.

Anamaria Prodan s-a retras, iar jucătorii dau bir cu fugiții de la la Academica Clinceni

Din informațiile FANATIK, Paul Pârvulescu a semnat cu Concordia Chiajna, William De Amorin și Gheorghi Pașov nu s-au întors la echipă, iar Florin Achim este aproape de un transfer la Gaz Metan Mediaș.

În plus, directorul sportiv Augustin Călin, proaspăt sosit la Academica, și-a dat demisia. Evident, jucătorii își caută noi angajamente, iar mulți sunt dispuși să renunțe și la salariile restante pentru a semna cu o nouă echipă.

Primul care a făcut acest pas a fost căpitanul Răzvan Patriche. Fundașul central a semnat cu Dinamo zilele trecute și a dezvăluit că a renunțat la patru salarii restante pentru a putea să schimbe echipa.

Totodată, Michael Omoh a fost prezentat oficial la Farul Constanța, Denis Ventura este dorit de Dinamo, în timp ce Rapid a pus ochii pe Thibault Moulin și Bautista Cascini.

Pe cale de consecință, noul antrenor Adrian Falub nu va mai rămâne decât cu juniori pentru meciurile rămase în campionat. În acest moment, de la Academica scapă cine poate, fiecare jucător fiind cu gândul la plecare.

Scandalurile au fost la ordinea zilei la Academica Clinceni în prima parte a campionatului

Academica Clinceni nu a fost ferită de scandaluri nici de-a lungul acestei ediții de campionat. Cel mai cunoscut a fost . Acesta a fost înlăturat de pe banca echipei Academica Clinceni, dar tehnicianul a refuzat să rezilieze amiabil înțelegerea.

Ca urmare, pe 16 decembrie s-a prezentat la baza de pregătire a echipei, dar a fost oprit la poartă. Clubul a postat un comunicat uluitor despre Ionuț Chirilă, care a fost interzis din nou la antrenamentele echipei și despre care gruparea susține că a venit însoțit de opt bărbați cunoscuți în lumea interlopă, cu scopul de a forța intrarea.