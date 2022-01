“Mor cu ei de gât!” Declarații războinice făcute de Anamaria Prodan despre scandalurile cu frații Becali, cu Cornel Dinu și relațiile cu Fane Spoitoru și Cămătarii

Anamaria Prodan a vorbit deschis despre relațiile pe care le-a avut cu oameni influenți și controversați precum Fane Spoitoru sau Nuțu Cămătaru. Impresara a dezbătut în podcastul lui Codin Maticiuc și subiecte precum războiul pe care l-a purtat cu frații Becali, relația pe care Reghe o are în prezent cu copiii săi, dar și momentul în care s-a produs declinul fostului său soț.

Anamaria Prodan, la masă cu Fane Spoitoru: “Dacă luam o gură de whiskey era spectacol”

Una dintre declarațiile neașteptate pe care Anamaria Prodan le-a făcut în podcastul lui Codin Maticiuc este că ea a copilărit cu Fane Spoitoru, unul dintre cei mai cunoscuți interlopi din România, dar și cu Nuțu Cămătaru.

„Eu eram cu Fane Spoitoru. Eram în același anturaj, prieteni. Nimeni nu avea voie să vorbească cu mine. Dacă vorbea cineva cu mine și dacă luam o gură-două de whiskey era spectacol. Dacă vorbea cineva și mi se părea mie aiurea, începea scandalul. Eu am crescut numai cu bărbați.

Niciodată nu m-a interesat ce zice lumea. Pentru mine au fost frații mei. Fane este unul dintre cei mai buni prieteni ai mei. E familie, suntem frați. Nu mă interesa că eu sunt Anamaria Prodan și trebuie să am anumiți prieteni. Am avut lângă mine prieteni săraci care au rămas lângă mine întotdeauna, ăia sunt singurii care nu au trădat. În rest, toți care au venit pe lângă mine, au venit pentru nume, influență, bani și putere.”, a detaliat Anamaria Prodan.

Apariția în Playboy, planificată: “Știam clar că așa semnez tot ce vreau, ca jucători”

Chiar dacă mulți au considerat că apariția în Playboy i-ar putea afecta cariera, Anamaria Prodan susține contrariul. Impresara afirmă că fiecare mișcare făcută a fost una planificată și a acceptat să pozeze goală, pentru că știa că asta o să-i deschidă ușile și toți jucătorii importanți vor alege să fie manageriați de ea.

„Eu așa am crescut, să fiu proasta dintre deștepți toată viața. Niciodată deșteapta dintre proști. Mi-am planificat de când mă știu fiecare pas. Playboy- toată lumea a întrebat de ce. Eu știam clar că, în momentul în care apar în Playboy, semnez tot ce vreau ca jucători. Eu făceam regulile. Nu venea nimeni să îmi spună cu ce să mă îmbrac.”, a ținut să menționeze impresara.

Anamaria Prodan, despre războiul cu frații Becali

După ce a apărut în Playboy, Anamaria Prodan s-a bucurat de un succes răsunător, motiv pentru care majoritatea fotbaliștilor își doreau să semneze un contract cu ea. La acea vreme, , iar în momentul în care Anamaria a început să le “fure” jucătorii, a început scandalul.

„Frații Becali au pierdut tot. Frații Becali ei alergau singuri și câteodată ajungeau pe locul doi. Când nu ai concurență, e greu să zici că ești cel mai bun. Erau singurii pe piață. Făceau ei toate transferurile. ”, a declarat Anamaria Prodan.

Adrian Mutu a fost printre primii jucători care au sunat-o pe Anamaria Prodan, pentru a-i propune o colaborare. În momentul în care și-a dat seama că nu este vorba de o glumă și că într-adevăr jucătorul de fotbal dorea să semneze un contract cu ea, Prodanca recunoaște că a știut că acesta e primul avantaj obținut în fața fraților Becali.

„Când m-a sunat Adrian Mutu și mi-a zis că vrea să stăm de vorbă, deja toate femeile din România trecuseră pe la el. Mă întrebam de ce mă sună pe mine Adi. Prima data am zis că e glumă. El tot mă suna și am dat numărul la cineva din presă să îl verifice. Și era chiar Adi. Atunci am zis că e numai bine. Deja începuse războiul cu frații Becali, cu urmăriri noaptea cu mașinile, cu înjurături, cu tot.

Toate astea pentru că, după ce am apărut în Playboy, am semnat toți jucătorii. A fost război, ce competiție…cu urmăriri noaptea, cu mașinile! Război, război. Scandaluri pe la copii pe la școală, cu înjurături. Cu bodyguard-ul președintelui Ion Iliescu pe vremea aia. (…) Am fost inclusiv la Ambasadă, eu sunt cetățean american. M-am dus la ambasadă și am spus că îmi urmărește familia. Toată lumea îmi zicea să mă împac. Ce să mă împac? Păi s-a născut cineva pe Pământul ăsta care să facă probleme copiilor mei? Păi mor cu ei de gât! Eu n-am pierdut nici măcar o bătălie în viață, așa că n-am cum să pierd un război.”, a declarat Anamaria Prodan.

“Cornel Dinu are creier, e de talia mea”

Prodanca spune că nu a simțit niciodată că are concurență, dar recunoaște că întotdeauna i-au plăcut discuțiile aprinse avute cu Cornel Dinu, pe care îl caracterizează ca fiind un bărbat “cu creier”.

“Știi cu cine mă luptam și îmi era drag? Cu Cornel Dinu. Cele mai mari scandaluri, îmi era drag să le am, erau cu Cornel Dinu. Ăsta are creier, adică te lupți cu unul de talia mea. Dar cu restu’? Trebuie să stea cu dicționarul în mână dacă mă apuc să scriu sau să vorbesc ceva.”, a spus Anamaria Prodan.

“Vreau să termin viața lângă unul mai puternic ca mine”

După despărțirea de Laurențiu Reghecampf, impresara susține că și să știe cum să o protejeze.

Întrebată de Codin Maticiuc care este portretul bărbatului ideal, Anamaria a spus că își dorește alături de ea un bărbat cu bani, puternic, care să știe să îi ofere cadouri scumpe, să fie din aceeași generație cu ea și neapărat să nu fie român.

„Eu l-am inventat pe Reghe și eu am inventat toți bărbații din viața mea. Nu am avut niciodată un bărbat cu bani, care să îmi facă cadouri. La 50 de ani vreau să termin viața lângă unul mai bogat și mai puternic decât mine. Iubitul meu trebuie să fie mai mare decât mine.

Am luat, am crescut copii și ce am făcut? Eu sunt sensibilă, mie chiar îmi place să mă țină așa un bărbat în brațe. Toată viața numai eu am protejat. Bărbatul meu trebuie să fie așa, până în 60 de ani. Trebuie să nu fie prăpastia dintre generații. Să nu fie român, clar.”, a declarat impresara.

Anamaria Prodan și influența pe care a avut-o asupra carierei lui Laurențiu Reghecampf

Anamaria Prodan a vorbit și despre căsnicia cu Reghe care, ani de zile, a fost considerată perfectă.

„Reghe era un jucător de fotbal din Liga a doua, muncitor. Eu am mai fost cu el când eram mici, de-asta am crezut că este un semn. Eu îmi doream foarte tare un băiat și nu m-a interesat. El avea un băiețel care a crescut cu mine.

La 36 de ani am rămas însărcinată și am știut că e băiat. El era fotbalist în 2006, terminase cu fotbalul din cauza unor probleme medicale. Am stat și m-am gândit. I-am zis că dacă mă va asculta, va ajunge numărul unu. El chiar a fost numărul unu. Cu mine a mers din ce în ce mai bine. Îi făceam eu tot. ”, a explicat Anamaria.

Fiul cel mic și-a prins tatăl cu amanta?

În prezent, Anamaria Prodan nu îi prevede lui Laurențiu Reghecampf, bărbatul cu care se află în plin divorț, un viitor strălucit. Impresara i-a dezvăluit lui Codin Maticiuc că toată familia știa despre escapadele lui amoroase , iar, ultima dată, cel care l-a prins a fost chiar fiul său mai mic.

„Cum crezi că va ajunge Laurențiu Reghecampf? O să trăiască dintr-un salariu. Trăiește din 15.000 de euro pe lună acum, de la 2 milioane jumate, trei. Nevasta ta te duce, te urcă pe Everest și când să punem steagul, tu ce faci? Te duci în cap. Băiatul lui ăla mic l-a prins cu amanta. S-a dus direct la el la ușă.”, povestește fosta soție a lui Reghe.

Ce relație are Reghecampf cu copiii lui?

După ce s-au despărțit, Anamaria Prodan susține că și-a îndemnat fostul să păstreze legătura cu copiii săi, dar acest lucru nu a fost posibil din mai multe motive.

„Eu îl încurajez să aibă o relație cu copiii lui, dar în limita bunului simț. Ce exemplu îi poți da tu copilului tău când toată România te râde? Copilul meu vine plângând acasă.”, a povestit impresara.